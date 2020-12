Thông tin mới nhất về vụ 3 học sinh trường THPT Mỹ Đức C nhập viện nghi do bị nhóm bạn đánh hội đồng

Liên quan đến vụ việc phụ huynh nhóm học sinh lớp 11 trường THPT Mỹ Đức C (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) có đơn trình báo việc các cháu bị nhiều học sinh lớp 12 đánh hội đồng ngay trong trường dẫn đến nhập viện, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo công an xã Đốc Tín xác minh, làm rõ.



Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Xuân Thuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho biết: "Sáng nay (1/12), nhà trường đã họp lãnh đạo về sự việc nói trên. Trước mắt, trường cử Hội trưởng Hội phụ huynh gặp gỡ các gia đình, thăm hỏi các cháu. Tinh thần là các bậc phụ huynh thông cảm với nhau, nếu cháu nào gây hậu quả thì thoả thuận bồi thường với nhau. Còn với các con thì bắt tay nhau, ai sai đến đâu nhận lỗi đến đấy sau đó tiếp tục trở lại trường để học tập. Nhà trường sẽ giám sát chặt chẽ các con để thực hiện cam kết học tập và đoàn kết thật tốt".

Lực lượng công an đã có mặt tại trường THPT Mỹ Đức C sau khi nhận được tin báo về vụ xô xát. Ảnh: Song Bình



Về phản ánh của phụ huynh cho rằng sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường thiếu trách nhiệm cũng như không thăm hỏi các học sinh nằm viện, ông Thuấn cho biết: "Do sự việc xảy ra vào cuối tuần nên trước mắt chúng tôi nhờ công an xác minh. Đến thứ 2, chúng tôi tổ chức họp ngay và mời các phụ huynh tham gia. Ngay trong sáng nay (01/12), Ban Giám hiệu đã cử Bí thư đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các cháu".



"Khi cơ quan công an có kết luận, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý, trên tinh thần vẫn phải giáo dục là chính. Chúng tôi sẽ chỉ ra lỗi sai cho các em nhận thấy để làm sao sau này các em đoàn kết và tập trung vào việc học tập", Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho biết thêm.

Một số học sinh lớp 11 phải nhập viện theo dõi sau khi xảy ra vụ xô xát.

Trước đó, theo phản ánh của chị Nguyễn Thị H. (trú xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức), vào khoảng 9h ngày 26/11, trong giờ ra chơi, con trai chị là Bùi Chiến Th. (học sinh lớp 11, trường THPT Mỹ Đức C) và số bạn khác trong lớp khối 11 xuống phòng học lớp 12 chơi.

Lúc này, Hoàng Mạnh H. (học lớp 12) và một nhóm học sinh khác đã sử dụng gậy gỗ bằng cán chổi, dây thắt lưng và ghế ngồi đánh Th. và các bạn đi cùng. Sau khi bị đánh, Th. cùng 2 bạn học khác được đưa vào điều trị tại Khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

Sau khi vào viện, Th. bị rách vùng miệng nên phải khâu 7 mũi, cháu cũng bị gãy 1 phần răng cửa nên không thể ăn uống được. 2 bạn khác cũng đang được theo dõi tại bệnh viện, trong đó có 1 bạn liên tục bị đau vùng đầu.

Em Bùi Chiến Th. đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

Về phía gia đình học sinh Bùi Chiến Th., mẹ của học sinh này cho biết, trưa hôm nay 01/12, thầy giáo chủ nhiệm lớp em Th. đã đến bệnh viện thăm em và động viên gia đình. Phía Công an huyện Mỹ Đức cũng đã đến lấy lời khai của các nạn nhân tại bệnh viện.

Bà H. cho biết thêm: "Sáng nay, gia đình chúng tôi cũng đã có đơn trình báo gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Chúng tôi cũng đề nghị Sở làm rõ phát ngôn của ông Trần Xuân Thuấn - Hiệu trưởng nhà trường - trên báo chí cho rằng con trai tôi không ngoan, còn vác dao đuổi học sinh khác chạy dọc sân trường. Thông tin này là không đầy đủ và thiếu chính xác gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, cuộc sống của gia đình tôi và cháu Th.. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm để con tôi có thể nhanh chóng phục hồi sức khỏe, yên tâm trở lại trường học".

Liên quan đến sự việc trên, chuyên gia tâm lý – giáo dục Phan Hùng Sơn chia sẻ: "Nhà trường, giáo viên có thể lựa chọn áp dụng một số biện pháp để giáo dục kỷ luật tích cực phù hợp đối với từng học sinh đồng thời yêu cầu học sinh viết kiểm điểm, nguyên nhân, hậu quả của hành vi vi phạm và hướng khắc phục sửa chữa. Dù hình thức kỷ luật thế nào cũng hướng đến việc để ngăn chặn, giáo dục, giúp đỡ các em điều chỉnh hành vi, sửa đổi khuyết điểm để các em sống và học tập tốt hơn. Kỷ luật là cần thiết để tạo ra sự kỷ cương, nề nếp nhưng cần có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc mà vẫn đảm bảo sự nhân văn. Bởi nếu không tăng cường công tác quản lý học sinh có hiệu quả, áp dụng các biện pháp giáo dục, kỷ luật cần thiết, hoàn toàn có thể xảy ra những vụ án hình sự khiến có em có thể thương tích, thậm chí thiệt mạng, em khác có thể vào tù, hậu quả hết sức đau lòng đối với các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vậy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cũng như của các bậc phụ huynh để giải quyết những mâu thuẫn của các học sinh".

