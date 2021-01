Thanh Hóa: Trường mầm non sụt lún nghiêm trọng, 200 trẻ phải đi học nhờ

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường mầm non Điền Hạ cho biết: "Ngay sau khi xuất hiện sụt lún, nhà trường đã cho các cháu sơ tán khẩn cấp, đồng thời báo cáo chính quyền cũng như ngành giáo dục huyện. Hiện tại, thầy cô nhà trường cũng như chính quyền địa phương đã sắp xếp vị trí học tạm cho các cháu. Tuy nhiên, về lâu dài thì rất khó khăn do điều kiện vật chất, giảng dạy thiếu thốn".

Trường mầm non bị sụt, lún, tường đổ ngổn ngang

Cũng theo bà Hiền thông tin, Trường Mầm non Điền Hạ được đầu tư xây dựng vào năm 2013, khu chính có 7 lớp với 200 học sinh. Sau sự cố ngày 23/12, qua kiểm tra cho thấy, 5 phòng học của Trường Mầm non Điền Hạ đã sụt lún, tường bị sập và bị nứt ở nhiều nơi, khu chính của Trường Mầm non Điền Hạ có 7 lớp học phải di rời khẩn cấp sang học tạm tại trụ sở UBND xã Điền Hạ cũ.

"Nếu không có biện pháp xử lý khẩn cấp do tình trạng sụt lún vẫn diễn ra khó lường thì nguy cơ nhà trường bị đổ sập hoàn toàn là chuyện sớm muộn", bà Hiền lo lắng.

Xuất hiện nhiều vết nứt, nền gạch bong tróc

Dẫn chúng tôi mục sở thị khu trường bị sụt lún, theo quan sát của PV, nhiều hạng mục nhà trường bị biến dạng do mức độ sụt lún diễn ra nghiêm trọng, nhiều vết nứt lớn kéo dài. Trong khi đó, khu sân trường sụt lún đã khiến nhiều hạng mục, công trình phụ trợ giảng dạy bị đổ sập.

Trao đổi với ông Cao Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Điền Hạ - nhận định, nguyên nhân Trường Mầm non Điền Hạ bị sụt lún nghiêm trọng và sập đổ là do công trình được đưa vào sử dụng gần 20 năm và do địa chất không ổn định. Vì vậy, chính quyền xã đã quy hoạch một vị trí phù hợp để xây dựng trường mầm non mới, đảm bảo an toàn cho học tập của trẻ.

Sau sự cố, các cháu phải đi học nhờ tại trụ sở UBND xã Điền Hạ cũ với diện tích chật hẹp gây nhiều khó khăn cho cô và trò.

Trong khi đó, ông Lò Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước khẳng định, sự việc Trường Mầm non Điền Hạ bị sụt lún khiến hàng trăm học sinh phải đi học tạm đã được UBND huyện Bá Thước gửi tờ trình UBDN tỉnh Thanh Hóa xin kinh phí hỗ trợ khẩn cấp.

Cũng theo ông Thắng, nguồn kinh phí dự trù để khắc phục Trường Mầm non Điền Hạ khoảng 9 tỷ đồng. Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 18029 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo khảo sát để trình UBND tỉnh phương án khắc phục tình trạng này.

Gia Hân