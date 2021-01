Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Con nghỉ Tết từ 9 đến 14 ngày, bố mẹ lo “phát sốt”

Học sinh nghỉ Tết nhiều nhất 14 ngày



Ngày 6/1, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của ngành GD&ĐT Hà Nội. Theo đó, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ 9 ngày liên tục, từ ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 10/2 (ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, trường học trên địa bàn đảm bảo tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Nhà trường thông báo, tuyên truyền để học sinh, sinh viên không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội, không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác…

Dịp Tết Nguyên đán 2021 là cơ hội để học sinh tìm hiểu về văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam. Ảnh minh họa: Q.Anh

Theo ghi nhận, không chỉ Hà Nội mà ở nhiều địa phương khác cũng quy đinh lịch nghỉ Tết đối với học sinh mầm non, phổ thông kéo dài từ 9 ngày đến hai tuần. Cụ thể, tại TPHCM, theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT do UBND TPHCM ban hành có quy định rõ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với học sinh trên địa bàn diễn ra từ ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 16/2 (mùng 5 Tết). Tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với thời gian nghỉ Tết của năm học trước 5 ngày.

Theo Quyết định 2571/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành khung năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX có quy định các cấp học, ngành học trên địa bàn nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 04/02 (23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/02 (Mùng 07 tháng Giêng), tổng cộng 14 ngày. Theo quy định của UBND tỉnh Hà Giang, thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với cấp học mầm non, cấp tiểu học là 14 ngày liên tục; đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT ít nhất là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày)…

Cho học sinh chơi "xả hơi" hay ép học?

Trong khi nhiều học sinh háo hức về dịp Tết sẽ có dịp nghỉ dài ngày, được nghỉ học, đi chơi… đặc biệt là đã kết thúc học kỳ I. Con được nghỉ học, không ít phụ huynh phấn khởi vì con có thêm thời gian vui chơi, giải trí sau một học kỳ nhưng thời gian con nghỉ lâu cũng nảy sinh những mối lo lắng. Bởi con nghỉ học từ 9 ngày đến 2 tuần (tùy từng địa phương) sẽ quên kiến thức, nhiều phụ huynh vẫn còn phải đi trực, đi làm do số ngày nghỉ ít hơn so với con.

Cụ thể, theo thông báo của Bộ LĐ,TB&XH về lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ có 7 ngày nghỉ liên tục. Từ thứ Tư, ngày 10/2 đến hết thứ Ba ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Như vậy, so với ngày nghỉ Tết của học sinh, đối với nhiều phụ huynh sẽ được nghỉ 7 ngày.

Con được nghỉ 11 ngày, trong khi bố mẹ chỉ được nghỉ ít hơn, chị Trần Thùy Linh (quận 10, TPHCM) cho biết: "Theo quy định, con nhà mình đang học tiểu học được nghỉ 11 ngày, còn mình làm ở ngành dịch vụ nên càng vào dịp Tết lại càng bận rộn. Theo thông báo của cơ quan, mình chỉ được nghỉ từ ngày 29 Tết, và bắt đầu đi làm từ mùng 5 Tết. Đã vậy, ông xã mình còn được nghỉ ít hơn vì dịp Tết vẫn phải trực công ty. Con nghỉ trong khi bố mẹ vẫn đi làm cũng khiến hai vợ chồng tôi phải tìm cách bố trí trông con, bên cạnh đó con nghỉ học dài ngày, sợ quên kiến thức nên cũng phải kèm cặp, giao bài cho con".

Trước những lo lắng của phụ huynh, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho rằng: "Dịp Tết Nguyên đán là dịp gia đình được nghỉ ngơi, gắn kết. Do đó, giáo viên hay nhà trường cũng chỉ dừng lại ở việc quản lý khi học sinh đi học; còn học sinh nghỉ sẽ chỉ nhắc nhở học sinh đón Tết an toàn, lành mạnh bên gia đình. Dịp này cũng là cơ hội để học sinh được tìm hiểu Tết truyền thống. Do đó, thay vì ép con học, phụ huynh hãy tạo điều kiện cho con được tham gia các hoạt động đón Tết bên gia đình, đi thăm người thân, về quê, tới các điểm di tích lịch sử, văn hóa… Phụ huynh cũng cần quản lý, nhắc nhở con em không vướng vào các tệ nạn xã hội như: Đốt pháo, cờ bạc, đua xe, uống rượu…".

Để đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, Sở GD&ĐT TPHCM đã có chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông, pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT và kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp lễ Tết. Bên cạnh đó, Sở cũng có văn bản chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu.



Quang Anh