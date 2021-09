Sự thật bất ngờ vụ 'Thầy giáo Quảng Ninh bị tố quấy rối, nhắn tin tán tỉnh nữ sinh cấp 3': UBND TP đưa ra kết luận chính thức

Thời gian qua, mạng xã hội xôn xao về thông tin: "Thầy giáo cấp 3 tại Quảng Ninh bị tố quấy rối, nhắn tin tán tỉnh với hàng loạt nữ sinh". Thầy giáo được nhắc đến là N.D.H (sinh năm 1986, Bí thư đoàn trường THPT Cẩm Phả).



Theo đó, tài khoản có nick Facebook là Hoàng Minh đã đăng tải bài viết có chứa 4 ảnh chụp màn hình tin nhắn. Trong đó, có xuất hiện tin nhắn từ thầy N.D.H rủ đi chơi cùng lời hứa hẹn: "Chỉ 2 thầy trò mình biết, còn lại những vấn đề khác thì gạt ra ngoài lề"...

Mới đây, UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã có văn bản làm rõ thông tin sự việc

Theo kết quả điều tra, nữ sinh trong câu chuyện là T.N.T.Q (sinh năm 2003, cựu học sinh niên khóa 2018 - 2021). Cuộc trò chuyện giữa thầy N.D.H và học sinh Q. diễn ra vào tháng 3/2019 - khi Q. đang là học sinh trong trường.

Vào tháng 3/20219, nữ sinh Q. có trao đổi những hình ảnh riêng tư của mình và thầy N.D.H với thầy N.M.C (Phó Bí thư đoàn trường THPT Cẩm Phả) thông qua mạng xã hội. Sau đó, thầy C. đã lưu lại những hình ảnh này.

Đến ngày 5/9/2021, thầy C. đã sử dụng điện thoại cá nhân tạo nick giả mạo Hoàng Minh, biên tập nội dung hình ảnh tin nhắn và gửi đến 100 tài khoản email của các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT Cẩm Phả.

Mục đích gửi tin nhắn là do mâu thuẫn giữa thầy C. và thầy N.D.H trong quá trình công tác tại trường.

Email Hoàng Minh tố cáo thầy N.D.H là do thầy C. cùng trường giả mạo, gửi đến hơn 100 nhân viên của trường THPT Cẩm Phả

Trường THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Cẩm Phả)

Sau khi có kết luận điều tra, các hướng giải quyết của UBND TP Cẩm Phả đưa ra như sau:

- Thầy C. thừa nhận loạt hành động của mình. Thầy C. đã nhận thức được hành vi của mình đã ảnh hưởng đến danh dự của thầy H. và học sinh Q, uy tín của trường học. Thầy C. cam kết sẽ không đăng tải hay lưu trữ các tin nhắn sai sự thật, có trách nhiệm cải chính các thông tin đã gửi.

- Thầy N.D.H cũng nhận thức việc nhắn tin cá nhân với học sinh nữ về chuyện riêng tư là chưa chuẩn mực và đã bị nhà trường nhắc nhở hành vi này vào tháng 3/2019.

- Cả thầy C. và thầy N.D.H đều phải kiểm điểm về hành vi của mình.

- Yêu cầu nhà trường tổ chức họp kiểm điểm giáo viên theo đúng trình tự, quy định và thẩm quyền; đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp đối với những sai phạm của giáo viên.

- Đồng thời, công khai trung thực, khách quan sự việc liên quan, không giấu giếm, che đậy đối với khuyết điểm của cá nhân vi phạm, kiên quyết trong phê bình, kiểm điểm cá nhân vi phạm quy định đạo đức nhà giáo, vi phạm quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

Thành phố cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Trường Trung học phổ thông Cẩm Phả tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao đạo đức nhà giáo, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Kịp thời chấn chỉnh đội ngũ giáo viên, nhân viên của đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định đạo đức nhà giáo, Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và quán triệt công tác xử lý thông tin trên Email và mạng xã hội kịp thời, không để gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

