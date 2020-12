Rét bao nhiêu độ học sinh được nghỉ học?

Sở GD-ĐT Hà Nội đang cân nhắc thay đổi quy định nghỉ học trong thời tiết rét đậm, rét hại

Trước thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội có thể thay đổi quy định nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C với học sinh mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C với học sinh THCS, THPT, chiều 19/12, ông Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: "Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định mới thay thế quy định cũ về việc cho học sinh nghỉ khi rét đậm, rét hại".

Nhiệt độ chuẩn được xác định theo bản tin dự báo thời tiết trên Đài truyền hình Việt Nam lúc 6 giờ 15 phút.

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại, mới đây, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã ký văn bản gửi phòng GD&ĐT các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc về việc đảm bảo sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh.

Theo đó, yêu cầu để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, các trường cần kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn,... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đặc biệt, đối với các trường mầm non, cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu.

Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm: đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa ấm áp; chuẩn bị đủ cơ số thuốc theo quy định phục vụ công tác y tế học đường.

Đồng thời, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; Phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Chia sẻ về quy định cho các trường học linh hoạt điều chỉnh thời gian học, chị Nguyễn Thị Trang (Đan Phượng, Hà Nội) cho hay: "Gia đình cũng mới nhận được thông báo từ nhà trường, bắt đầu từ tuần sau (21/12) giờ học sáng của các con được điều chỉnh từ 7h15 phút xuống 7h45 phút. Như vậy các con đỡ phải dậy quá sớm trong điều kiện thời tiết rét mướt như hiện nay".

Việc cho học sinh khối mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học vì lý do thời tiết sẽ do UBND các tỉnh, thành phố quyết định căn cứ trên điều kiện thực tế.

Theo Báo Giao thông