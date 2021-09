Nữ sinh Việt 17 tuổi học vượt cấp, trúng tuyển 5 đại học lớn của nước Anh

Đỗ Vũ Khánh Linh (2004, Hà Nội) đã chinh phục thành công 7 trường đại học ở tuổi 17.

Sở hữu bảng thành tích dài dằng dặc

Đỗ Vũ Khánh Linh đã có 4 năm sinh sống và học tập tại Vương quốc Anh. Trong 4 năm này, Khánh Linh có thành tích rất nổi bật, thậm chí học vượt cấp.

Nữ sinh Việt Nam chọn bậc học A-level - bậc học được đánh giá là áp lực nhất trong hệ thống giáo dục nước Anh, nhưng là nền tảng để học sinh bước vào đại học hoặc có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Vì có chất lượng đào tạo cao nên bằng A-Level của nước Anh rất có giá trị và được công nhận ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Khánh Linh đã hoàn thành chương trình học A-level (tương đương lớp 12-13) năm 17 tuổi, có kết quả học tập 4 môn chính đạt trên điểm A. Cụ thể, Linh có 3 điểm A* (Toán, Toán nâng cao, Sinh học) và 1 điểm A (Hóa học).

Với kết quả ấn tượng này, Khánh Linh quyết định học đại học sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Khánh Linh, 7 trường đại học lớn đã gửi thư thông báo trúng tuyển. Trong số này có 5 trường đại học ở Anh Quốc là Đại học Warwick, Đại học Birmingham, Đại học Manchester, Đại học Leeds, Đại học College London và 2 trường đại học ở Việt Nam với đề nghị học bổng 50% trị giá 2,4 tỉ đồng cho khóa học 6 năm là Đại học VinUni và Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.

Những năm học phổ thông, Khánh Linh sở hữu nhiều giải thưởng xuất sắc về bộ môn Toán học. Những giải thưởng khi Linh học trong nước là: giải Đồng kỳ thi Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2015, giải Vàng kỳ thi Olympic Toán học Singapore và Châu Á 2016, giải Bạc Olympic Thách thức Toán học quốc tế Singapore 2016,…

Khi đi du học, nữ sinh Việt cũng giành nhiều giải thưởng danh giá do United Kingdom Mathematics Trust tổ chức như: giải Bạc Cuộc thi Senior Mathematical Challenge (lớp 12-13) 2018, giải Vàng cuộc thi Intermediate Mathematical Challenge (lớp 10-11) 2018, giải Vàng cuộc thi Senior Mathematical Challenge 2019…

Chia sẻ bí quyết học tập để tất cả các môn đều đạt điểm A trở lên và giành nhiều giải thưởng, Linh cho rằng mỗi người cần tìm ra cách học phù hợp với bản thân. Nữ sinh Hà Nội thường tự tạo ghi chú riêng, viết tóm tắt các bài học theo cách hiểu của bản thân dù những kiến thức đó đã có trong sách.

Bên cạnh việc học tập, Khánh Linh còn dành rất nhiều sự yêu thích cho việc chơi đàn piano. Vừa qua, Linh đã hoàn thành chứng chỉ ABRSM (The Associated Board of the Royal School of Music) Performance Grade 8 của Hội đồng Hoàng gia Anh sau 10 năm chơi đàn.

Thông báo trúng tuyển của 7 trường đại học uy tín là thành quả quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Khánh Linh.

"Khi mình mới sang Anh, kiến thức chưa quá nặng nên mình đã dần làm quen được với môi trường học tập nơi đây mà không bị sốc ngôn ngữ.

Dù vậy, mình cũng đã gặp khá nhiều vướng mắc trong lần đầu làm những bài kiểm tra thử. Ở Anh, cách họ ra đề khác với những đề mình từng làm ở Việt Nam", Linh tâm sự.

Đặc biệt trong hồ sơ của Khánh Linh, 3 trên 4 môn đạt A* ở bậc A-level là một kết quả học tập gây ấn tượng với các trường đại học.

Học vượt cấp, Khánh Linh chủ động tự học trên mạng Internet và hỏi thầy cô khi có những thắc mắc cần được giải thích.

Để có một hồ sơ ấn tượng thuyết phục 7 trường đại học, nữ sinh Hà Nội chia sẻ bản thân phải hoàn thiện tốt nhiều khía cạnh khác nhau.

Bên cạnh việc học tập, Khánh Linh tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa: những buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện, dạy kèm cho các em khóa dưới, dự án lớp bán trú cho học sinh tiểu học…

"Để chinh phục cánh cửa đại học, đa số tất cả các bạn phải có kết quả học tập tốt nhưng không thể thiếu các hoạt động ngoại khóa vì mỗi cá nhân cần có kinh nghiệm thực tế, những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Đó chính là thứ đại học tìm kiếm ở mỗi con người. Ngoài ra, khả năng ngoại ngữ, IELTS, SAT... cũng cần được điểm cao.

Hơn hết, ở Anh, khi xin nhập học mỗi thí sinh phải viết một bài luận về bản thân. Mình đã dành 6 tháng từ dựng bài, xin góp ý, bổ sung, hoàn thiện bài luận 4.000 chữ (500-600 từ) để thể hiện được bản thân ấn tượng nhất", Khánh Linh chia sẻ.

Hiện tại, Linh đã trở về Việt Nam sinh sống và học tập. Sắp tới, nữ sinh Hà Nội sẽ trở thành tân sinh viên của Đại học VinUni, chuyên ngành Y khoa.

"Một trong những lí do lớn nhất đã đưa mình trở về Việt Nam là vì đam mê của bản thân. Giấc mơ của mình là trở thành một bác sĩ và để được đào tạo ở Anh, chi phí đó nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình mình.

Khi biết được ở Việt Nam có ngôi trường đào tạo ngành Y hoàn toàn bằng tiếng Anh, mình đã quyết định nộp hồ sơ để có thể theo đuổi ước mơ của bản thân ở chính nơi mà mình sinh ra", Khánh Linh bày tỏ.

Không muốn được gọi là "thiên tài"

Sở hữu tài năng và thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng Khánh Linh là một bạn trẻ rất khiêm tốn và chưa bao giờ nhận mình là "thiên tài".

"Từ "thiên tài" gợi cho mình nghĩ đến những nhà khoa học, những người đã có những phát minh rất lớn cho nhân loại. Nên với mình, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân là một trong số họ.

Bố mẹ mình cũng luôn nhắc nhở mình không được ngủ quên trên chiến thắng, con người không bao giờ quá giỏi đến mức trở thành "thiên tài" nên có nhiều lúc mình còn thấy hơi tự ti và áp lực", nữ sinh Hà Nội chia sẻ.

Nữ sinh Hà Nội đi dã ngoại cùng bạn bè ở Anh (Khánh Linh áo trắng).

Nổi bật với thành tích học tập và khác biệt về điểm xuất phát không khiến Khánh Linh có khoảng cách với bạn bè xung quanh. Ngược lại, theo Linh, bạn bè là nguồn động lực lớn lao trong những ngày tháng sinh sống và học tập tại Anh.

"Hiện nay, có rất nhiều bạn giỏi hơn mình nên bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi được có cơ hội chia sẻ với mọi người. Mình không chỉ có thành tích, mình cũng có nhiều lúc vấp ngã, thất bại, không có ai hoàn hảo trên thế gian.

Vào những lúc đó, mình sẽ chia sẻ và được các bạn động viên rất nhiệt tình. Mình nghĩ rằng đây là một trong những lí do không có khoảng cách giữa mình và mọi người, vì họ cũng chứng kiến mình vấp ngã và cảm thấy mình cũng giống họ", Khánh Linh bày tỏ.

Khánh Linh muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp cũng chính là lời nhắc mà bản thân Linh luôn ghi nhớ đó là: "Hãy cứ tự tin là chính mình. Vì khi bạn tự tin, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời bạn.

Sự tự tin sẽ lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh và chính bản thân mình. Dù ở hoàn cảnh nào, hãy luôn hướng tới việc xây dựng cho mình sự tự tin".

