Nữ sinh sư phạm lọt "tầm ngắm" dân mạng nhờ thần thái cuốn hút

Hiện tại, cô đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Tiếng Anh, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Khoảnh khắc xinh xắn, thần thái ngời ngời "hút hồn" dân mạng.

Trà My (sinh năm 2000, Nghệ An) chia sẻ rằng, bản thân cô cảm thấy mình cũng "bình thường như bao bạn sinh viên khác". My vô cùng bất ngờ khi bỗng dưng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thường nhật của cô.

Chia sẻ về lựa chọn định hướng tương lai, My thành thật: "Người ta hay nói rằng Nghệ An là "đất học" mà cũng bởi đất học nên họ rất quý con chữ và rất tôn trọng người truyền dạy con chữ. Đối với em, từ nhỏ nghề giáo luôn là một nghề rất cao quý và em đều ngưỡng mộ tất cả thầy cô giáo xung quanh.

Em hiểu rằng nghề nào cũng có những cái khó riêng của nó, nghề giáo thì vất vả sớm hôm bên giáo án, nhưng nghề giáo cũng giàu tình cảm, là nghề tạo ra những giá trị nhân văn cho xã hội. Lý do em chọn trở thành giáo viên Tiếng Anh là bởi em thích học ngoại ngữ, thích cảm giác truyền đạt cho người khác một điều gì đó. Điều quan trọng nhất là sự định hướng, ủng hộ của gia đình".

Trà My tự nhận bản thân mình là kiểu người cởi mở, năng động và hòa đồng. Có lẽ vì thế mà My luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, vừa mở rộng vốn hiểu biết, vừa nâng cao vốn sống cho bản thân. My tự tin bước ra khỏi "vùng an toàn" trước đây để tìm kiếm các cơ hội khi lên đại học.

Nụ cười tươi tắn, duyên dáng của nữ sinh trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

My là cựu học sinh chuyên Văn, trường THPT Phan Bội Châu. Cô từng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn: Giải Nhất cấp thành phố năm 2015, giải Ba cấp tỉnh năm 2015 và năm 2017. Dù có nền tảng kiến thức tốt ở bộ môn này nhưng nữ sinh xứ Nghệ vẫn kiên quyết theo đuổi con đường trở thành giáo viên ngoại ngữ. Và cho đến bây giờ, My chưa một lần hối hận về lựa chọn ngày ấy của mình.

Trước ý kiến: "Con gái ngành sư phạm phải luôn ăn mặc kín đáo và rèn luyện tính cách nền nã để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người giáo viên", My thẳng thắn: "Theo ý kiến của em thì quan điểm đúng hay sai tùy từng cách nhìn nhận thôi. Bởi sự lựa chọn cách ăn mặc hay tính cách là điều riêng biệt của mỗi người. Em thường mặc những bộ trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định. Tất nhiên, khi đứng lớp thì cần có lối ăn mặc, cách trao đổi lịch sự, nhã nhặn. Còn ngoài đời thường thì không nhất thiết phải gò bó bản thân theo một khuôn mẫu nào cả, bản thân cảm thấy thoải mái là được".

Mỗi khi gặp phải áp lực My sẽ kiếm một góc yên tĩnh để nhìn nhận lại sự việc, có thể cho bản thân yếu đuối một chút rồi xốc lại tinh thần mà giải quyết vấn đề. Nữ sinh này luôn biết cách biến áp lực thành hành động, cố gắng để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Bởi với My, áp lực là một phần không thể thiếu dù là trong cuộc sống hay học tập.

Lúc mới đặt chân đến Hà Nội để theo đuổi ước mơ điều khó khăn nhất mà Trà My từng trải qua chính là nỗi nhớ nhà. Nhưng cũng may mắn vì gia đình, bạn bè xung quanh luôn động viên và sát cánh cùng hành trình của cô. "Ban đầu em lo lắng nhiều thứ lắm vì mọi người đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Nhưng một tuần sau đó em cảm thấy thoải mái hơn vì ai cũng dễ gần, hòa đồng và thân thiện. Khi em nói tiếng địa phương mà mọi người khó hiểu thì em sẽ đổi sang giọng miền Bắc. Dần dần thì mọi khó khăn qua đi, những năm tháng đại học của em trôi qua với nhiều kỷ niệm đáng nhớ".

Bên cạnh việc chăm chút cho ngoại hình, My đề cao vẻ đẹp trí tuệ, phẩm chất bên trong nhiều hơn. Cô lý giải: "Em nghĩ ngoại hình quan trọng nhưng không phải tất cả vì tính cách, phẩm chất và trí tuệ sẽ khiến một người trở nên có sức hút hơn".

Nói đến vấn đề "người dạy livestream để nổi tiếng", Trà My bày tỏ: "Nếu bạn dạy tốt và dạy hay thì sẽ thu hút nhiều người xem và khi ấy việc livestream không có gì xấu cả. Tuy nhiên cần cũng nên để ý về ngôn ngữ và chuẩn bị kỹ để mục đích truyền tải kiến thức ban đầu không bị bóp méo".

Theo Dân trí