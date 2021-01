Nữ sinh ĐH Nha Trang đẹp tựa diễn viên Hoa ngữ

Nguyễn Ngọc Phương Hà (sinh năm 1999) chia sẻ rằng bản thân cô thích du lịch, ca hát và thiết kế đồ họa. Ngoài thời gian dành cho việc học ở trường, cô cũng đảm nhận vị trí thiết kế cho một hệ thống cửa hàng mỹ phẩm ở Nha Trang.





Nhan sắc xinh xắn nổi bật của nữ sinh ĐH Nha Trang.

Khung hình khiến người đối diện ngẩn ngơ thương nhớ.

Nhận được sự chú ý của cư dân mạng, Hà không cảm thấy phiền phức hay áp lực, mà cô thấy vui nhiều hơn vì có thể quen với nhiều người bạn mới từ khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, sự quan tâm của mọi người cũng chính là động lực để Phương Hà ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, Phương Hà cũng năng nổ tham gia các hoạt động cá nhân và có thành tích học tập khá tốt. Hà đạt Giải khuyến khích cuộc thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Địa Lý năm lớp 11 và lớp 12. Đồng thời, cô giành giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh Sing Your Soul do khoa Ngoại Ngữ, trường ĐH Nha Trang tổ chức.

Ánh mắt cuốn hút của Phương Hà.

Nhan sắc xinh xắn "đốn tim" bao người.

Dù với khoảnh khắc tự nhiên thì Phương Hà cũng thật xinh đẹp nổi bật.

Trong tương lai, Phương Hà muốn phát triển bản thân theo hướng kinh doanh và người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Hiện tại, Hà dành nhiều thời gian cho việc học và trau dồi bản thân mình càng hoàn thiện. Hà cũng như nhen nhóm ý định vào Sài Gòn để có thể tìm kiếm nhiều cơ hội làm mẫu ảnh.

"When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses" (Tạm dịch: Khi bạn nhìn lại cuộc đời mình, hạnh phúc lớn lao nhất chính là hạnh phúc gia đình - PV) chính là quan điểm sống của Phương Hà.

Trong mỗi khung hình, Hà đều nhận được rất nhiều lời ngợi khen có cánh.

Nét xinh xắn tựa "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

Phương Hà luôn cố gắng để thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

"Mình chỉ có một cuộc đời mà thôi, cũng chỉ có thể bên cạnh những người yêu thương mình trong một khoảng thời gian nhất định, nên mình càng phải trân trọng những những người thân, bạn bè xung quanh và những giây phút quây quần bên những người thân yêu. Đây cũng là động lực để mình cố gắng hết sức để theo đuổi những dự định, đam mê của mình.

Quan điểm này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến những ưu tiên của mình trong cuộc sống. Mình luôn đặt gia đình, bạn bè lên trên hết rồi mới đến công việc và các sở thích cá nhân khác", Hà chia sẻ.

Mọi người xung quanh thường trêu đùa Phương Hà là cô gái "cuồng" nhà. Bởi cứ có dịp được nghỉ, dù là ít ngày, Hà cũng lên xe đi về nhà với ba mẹ, anh chị cho bằng được.

Hà là cô gái thân thiện, sôi nổi, hoạt bát và có phần hơi tinh nghịch trong mắt bạn bè.

Năm cuối đại học Hà dành hầu hết thời gian cho việc học.

Tuy nhiên, thời gian rảnh Hà tham gia chụp ảnh làm mẫu cho các cửa hàng thời trang.

Hiện tại Phương Hà vẫn còn độc thân.

Theo Hà, mỗi cần phải trang bị cho mình kỹ năng tự học, tự tìm tòi thêm nhiều kiến thức và không ngừng hoàn thiện, phát triển bản thân thì mới có thể đủ sức chạy đua trong thời đại này.

"Càng lớn lên mình càng nhận ra, người ta có thể yêu quý mình qua vẻ đẹp bên ngoài nhưng nó không bền. Nhưng người mà yêu quý mình bởi trí tuệ và tính cách của mình, thì mới bền chặt và ngày càng khăng khít hơn được", Hà nói.

Phương Hà mong bản thân sẽ trưởng thành, chín chắn hơn và có bản lĩnh để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình trong tương lai.

Phương Hà cũng có phong cách thời trang đa dạng, phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định.

Hà cảm thấy may mắn vì luôn có những người bạn tốt bên cạnh.

Ở cô gái này luôn có nguồn năng lượng tích cực.

Hà cảm thấy vui vẻ khi được là chính mình.

