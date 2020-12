Nữ sinh An Giang tự tử vì bị kỷ luật: Cần điều tra, làm rõ hành vi bức tử hoặc hành hạ người khác?

Ngay cả nhà giáo cũng cảm thấy bất bình



Liên quan đến vụ việc nữ sinh N.T.N.Y (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang) tự tử trong nhà vệ sinh trường học, để lại lá thư tuyệt mệnh nói rằng bị kỷ luật oan ức, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Việt Hùm - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 7/12. Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT An Giang trực tiếp xác minh làm rõ sự việc.

Quan tâm đến vụ việc và cảm thấy bất bình trước cách hành xử của lãnh đạo, giáo viên trường THPT Vĩnh Xương, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM) cho rằng, việc "bêu" tên học sinh dưới cờ như trường hợp của em Y. là hình thức nhục mạ học sinh, vi phạm quyền trẻ em, chà đạp nhân phẩm người khác. Việc học sinh bị "bêu tên" trước trường gây ra sự bức xúc về tâm lý đối với học sinh, khiến em không chịu đựng nổi và hành xử tiêu cực.

Cũng theo thầy Phú, khi học sinh nằm điều trị tại bệnh viện thì có thông tin cho rằng xuất hiện trên mạng xã hội bài viết, bình luận vô cảm được cho là của giáo viên chủ nhiệm. Nếu đúng là của cô giáo chủ nhiệm thì cô giáo này đã vi phạm đạo đức rất nặng khi mà học trò đang điều trị tại bệnh viện, lại có những lời lẽ bóng gió, vô cảm. Cách hành xử này không xứng đáng để ở lại ngành giáo dục.

"Qua vụ việc thì có thể thấy rằng, cách hành xử của giáo viên chủ nhiệm chưa thuyết phục và càng không thuyết phục khi trường ra quyết định kỷ luật học sinh. Hình thức kỷ luật chưa làm học sinh tâm phục khẩu phục mới dẫn đến hành xử như thế. Bên cạnh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm, ngành GD&ĐT An Giang cần tăng cường kiểm tra giám sát cả việc dạy thêm học thêm trong các nhà trường trên địa bàn" - thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.

Nữ sinh N.T.N.Y (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang) và lá thư tuyệt mệnh để lại trước khi tự tử. Ảnh: TL

Cần điều tra rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật

Dành sự quan tâm đến vụ việc nói trên, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà nội) cho rằng, đây là câu chuyện đáng buồn trong ngành GD&ĐT tại An Giang. Từ năm 2020, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Thông tư 32 về Điều lệ trường THCS, THPT. Trong đó, có 3 hình thức kỷ luật và bỏ hình thức nêu tên học sinh vi phạm trước lớp, trước toàn trường. Trường THPT Vĩnh Xương vẫn áp dụng quy định cũ là thể hiện nhận thức pháp luật, năng lực tổ chức, phương pháp giáo dục của nhà trường không phù hợp. Do đó, việc cơ quan chức năng tạm đình chỉ chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó có liên quan là rất cần thiết.

Theo luật sư Cường, bên cạnh việc làm rõ hình thức kỷ luật, theo thông tin ban đầu lý do của việc phạt nữ sinh cũng rất đáng chú ý, nguyên nhân sâu xa là do học sinh không đi học thêm tại trường. Đó là vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Nhà trường còn áp dụng hình thức kỷ luật xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh dẫn đến việc học sinh uất ức phải tìm đến cái chết để minh oan, đó là những việc làm gây bức xúc dư luận. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cần làm rõ hành vi của giáo viên chủ nhiệm khi đưa thông tin lên mạng xã hội xúc phạm danh dự của học sinh. Như vậy, gia đình học sinh có đơn tố cáo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm làm nhục người khác là cần thiết.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng: "Điều 130, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tội bức tử, trong trường hợp cơ quan điều tra vào cuộc có căn cứ cho thấy các thầy cô có nhiều lần có hành vi làm cho học sinh cảm thấy nhục nhã, dẫn đến tự tử có thể bị xử phạt từ 2 - 7 năm tù. Trường hợp hành vi không đủ khép vào tội bức tử nhưng được xác định là đối xử tàn ác người lệ thuộc mình, thường xuyên chửi bới, xúc phạm, có lời lẽ gây tổn thương người khác trong thời gian dài vẫn có thể xử lý hình sự tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật hình sự 2015. Vấn đề này, cơ quan điều tra cần vào cuộc, làm rõ các hành vi của các giáo viên".

Với góc độ phụ huynh, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ việc này, chúng ta không cổ súy tình trạng học sinh tự tử dẫn đến tổn hại thân thể, sức khỏe, mạng sống. Tuy nhiên, đối với trẻ em chưa trưởng thành, những suy nghĩ thiếu chín chắn rất có thể dẫn đến hành động bồng bột. Do đó, thầy cô cần am hiểu về tâm lý, chia sẻ với các em học sinh, để các em bày tỏ những suy nghĩ, nguyện vọng, từ đó định hướng, giúp đỡ các em. Tránh tình trạng áp dụng phương pháp, hình thức kỷ luật lạc hậu, phản khoa học gây ảnh hưởng tâm lý dẫn đến những bức xúc từ học sinh dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng các em.

