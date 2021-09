Nỗi niềm nữ giáo viên mầm non Hải Dương trước ngày khai giảng đặc biệt

Năm học không tựu trường, không khai giảng

Chỉ còn 2 ngày nữa, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, ngành giáo dục tỉnh Hải Dương sẽ bước vào năm học mới 2021-2022. Đây là năm đầu tiên địa phương này không tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp tại các trường và cũng là năm thứ hai cấp học Mầm non không tổ chức ngày hội đến trường cho các bé khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh hụt hẫng…

Học sinh nghỉ dịch nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Ninh Hải (huyện Ninh Giang) vẫn có mặt tại trường để thực hiện nhiều công việc khác nhau

Mặc dù năm nay không tựu trường, không khai giảng và đón trẻ sau Lễ khai giảng, nhưng những ngày này cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Ninh Hải (huyện Ninh Giang) vẫn đang tích cực chuẩn bị mọi công việc sẵn sàng đón trẻ trở lại. Mỗi người một việc, từ trang trí lớp học, làm đồ dùng đồ chơi, lau dọn bàn ghế, vệ sinh trường lớp, vệ sinh bếp ăn bán trú đến phân công chuyên môn, nhóm, lớp…

Cô Trịnh Thị Nếp – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Tầm này mọi năm trường chúng tôi đã đón trẻ trở lại học hè và công tác chuẩn bị cho năm học mới, không khí chuẩn bị cho ngày khai giảng rộn ràng khắp các lớp. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cấp học chúng tôi không được tổ chức tựu trường, không tổ chức Lễ khai giảng nên ai cũng buồn, hụt hẫng và đôi lúc cảm thấy tủi thân. Vì ngày khai giảng chính là ngày hội đến trường của các cháu, ngày vui nhất trong mỗi một năm học, ngày cô trò được gặp nhau…".

Từ tháng 5 đến nay, trường mầm non Ninh Hải tổ chức tổng vệ sinh 6 lần nhưng vẫn chưa được đón học sinh trở lại vì dịch COVID-19

Là giáo viên có hơn 10 năm công tác nhưng đây có lẽ là năm học không thể quên, nhiều cảm xúc đối với cô giáo Trần Thị Tuyền (SN 1990) - Giáo viên trường mầm non Ninh Hải. Từ khi nhận được thông tin khai giảng năm học mới của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, bản thân cô cùng đồng nghiệp trong trường đều có những nỗi niềm riêng, mặc dù không ai nói ra.

"Vào thời gian này những năm học trước, không khí ở trường chúng tôi nhộn nhịp vui lắm và giáo viên tích cực dạy các cháu múa hát chuẩn bị ngày khai giảng. Còn năm nay, anh thấy đấy cả trường vắng lặng chỉ có giáo viên chúng tôi đến trường. Từ Tiểu học đến THPT còn được khai giảng trực tuyến, riêng cấp học chúng tôi năm nay thiệt thòi hơn vì không được đón các cháu tựu trường, không được khai giảng và sau ngày khai giảng cũng không biết khi nào được gặp các con… Chỉ mong sao dịch bệnh sớm ổn định để chúng tôi được đón các cháu trở lại học tập và được nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ vui đùa của các con", nữ giáo viên trường mầm non Ninh Hải tâm sự.

Học sinh nghỉ dịch, nhưng cán bộ, giáo viên trường mầm non Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ) vẫn đến trường làm việc bình thường

Khác với không khí tại trường mầm non Ninh Hải, những ngày này ở trường mầm non xã Bình Lãng (huyện Tứ Kỳ) im ắng vắng tiếng cười trẻ thơ, còn cán bộ, giáo viên, nhân viên đang dự tập huấn chuyên môn do Phòng GD&ĐT huyện tổ chức trực tuyến.

Giáo viên Nguyễn Thị Thủy (SN 1992) chia sẻ, đây là năm thứ 2 cô dạy tại trường mầm non xã Bình Lãng và đều không được đón học sinh trong ngày khai giảng. Năm học trước mặc dù không tổ chức ngày hội đến trường cho các bé, nhưng cô và đồng nghiệp vẫn có ngày khai giảng, riêng năm học này thì buồn hơn…

Cán bộ, giáo viên trường mầm non Bình Lãng dự tập huấn chuyên môn trực tuyến do Phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ tổ chức

Là giáo viên trẻ có chuyên môn tốt nên năm học này cô Thủy được phân công dạy lớp 5 tuổi B, nhưng hiện tại năm học mới đang đến gần nữ giáo viên vẫn chưa biết mặt học sinh lớp mình chủ nhiệm vì năm học 2021-2022 cấp Mầm non không tổ chức ngày tựu trường đón trẻ. Bản thân cô hi vọng sớm được đón các cháu trở lại trường và ngày đó chính là ngày khai giảng của cô cùng đồng nghiệp.

Mong đón các con trở lại trường từng ngày…

Gần 40 năm theo nghề sư phạm mầm non với biết bao thăng trầm của cuộc sống và cấp học, nhưng năm học này là dấu ấn không thể nào quên đối với cô Trần Thị Vuốt (SN 1968) – Phó hiệu trưởng trường mầm non Ninh Hải.

Cô Trịnh Thị Nếp - Hiệu trưởng trường mầm non Ninh Hải kiểm tra chuyên môn giáo viên trước thềm năm học mới

Theo lời cô kể, hơn 10 năm trở trước địa phương còn gặp nhiều khó khăn, trường có đến 6 điểm nằm riêng lẻ ở các thôn. Tuy nhiên, ngày tựu trường các cháu đều được cha mẹ đưa đến, riêng ngày khai giảng BGH mượn Hội trường trung tâm xã làm nơi tổ chức. Ngày đó khó khăn trăm bề, các cô vất vả nhưng ai cũng vui và lúc nào trường lớp cũng rộn vang tiếng cười trẻ thơ.

Còn năm học này, sân trường vắng lặng và gần 5 tháng qua cô trò nhà trường chưa gặp lại nhau. Cứ nghĩ đến ngày khai giảng không được đón học sinh, Phó hiệu trưởng trường mầm non Ninh Hải không thể kìm lòng và nỗi niềm ấy chỉ những người yêu trẻ, nhiệt huyết với nghề như các cô mới hiểu hết…

Trường mầm non Bình Lãng vắng tiếng cười trẻ thơ trong ngày khai giảng năm nay

Cùng tâm trạng trong những ngày khai giảng đang đến gần, cô Khương Thị Hương (SN 1971) - Phó hiệu trưởng trường mầm non Bình Lãng tâm sự: "32 năm trong nghề thì đây là năm học mới đặc biệt. Bản thân chúng tôi làm công tác quản lý buồn một thì giáo viên trong trường buồn mười và cứ nghĩ đến ngày khai giảng tôi chỉ muốn khóc, chưa năm nào có ngày khai giảng nhiều xúc cảm như vậy.

Tự đáy lòng ai cũng hụt hẫng, buồn trước ngày khai giảng nhưng mọi người không muốn nói ra. Nếu cho một điều ước, tôi mong sớm được đón các con trở lại trường...".

Nhân viên bếp ăn bán trú trường mầm non Ninh Hải thường xuyên tổ chức lau dọn, vệ sinh sẵn sàng đón trẻ trở lại

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thanh Xuân – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương) cho hay, đây là năm thứ 2 cấp học Mầm non của tỉnh không tổ chức Lễ khai giảng vì dịch COVID-19. Năm học này có đặc thù nên tâm thế không tổ chức khai giảng ngay từ đầu, riêng các cấp học còn lại có nhiều phương án tổ chức Lễ khai giảng khác nhau.

Dù không tổ chức tựu trường, không tổ chức Lễ khai giảng nhưng công tác chuẩn bị cho năm học mới từ tuyển sinh, hoàn thiện cơ sở vật chất, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn… được cấp học triển khai đầy đủ. Riêng công việc của các cô tại trường vẫn diễn ra bình thường, thậm chí khi học sinh nghỉ học, các cô còn vất vả hơn thời điểm không có dịch.

Năm học đặc biệt của cấp học Mầm non tỉnh Hải Dương, không tựu trường, không khai giảng...

Cũng theo Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT Hải Dương, đơn vị đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân, phụ huynh thông qua làm những clip về năm học mới, sau đó đăng tải trên nhóm zalo các lớp, trang thông tin trường giúp cô trò làm quen để khi được đón trẻ trở lại học sinh không bỡ ngỡ cũng như tạo không khí ngày khai giảng.

"Về cơ bản đội ngũ giáo viên cấp học Mầm non địa phương chúng tôi đều xác định việc dừng đón trẻ đến trường là giải pháp hiệu quả góp phần trong công tác phòng chống dịch chung. Vì đặc thù của cấp học gắn liền với công tác ăn bán trú, khả năng chống dịch trẻ mầm non không như các cấp học lớn và khi nào môi trường an toàn thì sẽ cho trẻ trở lại học.

Tôi biết đội ngũ cán bộ, giáo viên cấp học Mầm non trong tỉnh sẽ có nhiều tâm tư, nỗi niềm riêng khi không được tổ chức tựu trường, khai giảng. Những nỗi niềm ấy khiến bản thân tôi xúc động bởi đó chính là sự tâm huyết với nghề, yêu trò của các cô…", bà Xuân cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy