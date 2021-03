Niềm vui trước ngày trở lại trường học ở vùng dịch Hải Dương

Niềm vui trước ngày trở lại trường học



Bắt đầu từ 01/4/2021, Hải Dương kết thúc thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang trạng thái bình thường mới và các cấp học trong trên địa bàn toàn tỉnh được đi học trở lại. Đây cũng là kỳ nghỉ dịch dài nhất từ trước đến nay ở Hải Dương. Do đó, khi có thông tin học sinh các cấp được trở lại trường từ 01/4 khiến các thầy cô, phụ huynh và học sinh vui mừng phấn khởi.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP. Hải Dương) dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Chị Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1987) cho biết, gia đình chị có 2 người con (cháu gái lớn học lớp 4, cháu trai út học lớp 1) đang theo học tại tường tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP. Hải Dương). Hơn 2 tháng con chị ở nhà nghỉ dịch làm cho cuộc sống gia đình nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, vào sáng mai biết tin các con được đến trường học chị vui vẻ cho biết: "Khi biết được thông tin học sinh trong toàn tỉnh sẽ quay trở lại trường học từ 01/4, gia đình tôi cùng các con ai cũng phấn khởi vì nghỉ ở nhà quá lâu. Trong khi tâm lý các con rất mong đến trường học tập, giao lưu bạn bè, gặp thầy cô".

Trong thời gian nghỉ dịch dài ở nhà, ngoài học trực tuyến, ôn tập thì 2 con của chị Mai Anh xem ti vi nhiều hơn làm gia đình lo lắng, mặc dù đã nhắc nhở. Nhưng vì trong thời gian dịch bệnh, các con của chị không được ra ngoài, các khu vui chơi đều đóng cửa khiến các cháu bí bách, khó chịu. Mặc dù việc học trực tuyến tại nhà mang lại hiệu quả nhất định, nhưng quá trình học đôi lúc gặp phải những sự cố như: đường truyền mạng, cần có điện thoại thông minh hay phụ huynh phải ngồi kèm.

Giường ngủ của học sinh được các cô giáo trường Mầm non huyện Ninh Giang vệ sinh sạch sẽ

Theo chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1989), trú tại xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, có 2 con đang học tại địa phương) cho hay, việc học sinh trở lại trường là việc cần thiết khi dịch COVID-19 trên địa bàn đã được ngăn chặn. "Sau khi nắm được thông tin từ ngày mai học sinh trở lại trường học, tôi vui mừng, háo hức như như tâm trạng ngày ngày đưa con đến tựu trường năm năm học mới. Nếu các cháu không được đi học trở lại sẽ rất vất vả cho gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như bồi dưỡng kiến thức…", chị Tươi tâm sự.

Trong thời gian nghỉ dịch vừa qua, chị Tươi mới thấy hết sự vất vả của giáo viên mầm non địa phương khi trực tiếp vợ chồng chị trông con, dạy con ở nhà. Thời gian nghỉ quá dài làm cuộc sống của gia đình, các con đảo lộn. Bởi nếu không có dịch thì việc ăn ngủ của các con được cô giáo rèn theo nền nếp.

Tại các điểm trường, trước cửa lớp học đểu có hệ thống khai báo y tế điện tử

Bà Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang phụ trách cấp học mầm non phấn khởi cho biết: "Thời điểm nắm được thông tin, không chỉ bản thân tôi mà các thầy cô đều vui mừng, phấn khởi. Nếu như ngành giáo dục không có trẻ đến trường thì không phải là hoạt động giáo dục. Vì vậy, bản thân tôi vui một thì các cô vui mười vì các thầy cô là người trực tiếp giảng dạy, chăm sóc cho học sinh. Cho nên, việc đi học trở lại là điều mong chờ của thầy cô từ lâu".

Sẵn sàng đón học sinh đến trường vào sáng mai

Cô Phạm Thị Vân Hà - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP. Hải Dương) thông tin, hiện tại nhà trường có trên 1.400 học sinh và là một trong những trường có số học sinh đông cấp tiểu học tại TP. Hải Dương. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhà trường có một số học sinh, giáo viên thuộc diện F1, F2. Nhưng đến thời điểm hiện tại các trường hợp này đã hết thời gian cách ly và có sức khoẻ bình thường.

Trong thời gian học sinh nghỉ dịch, nhà trường tiến hành phun khử khuẩn 3 lần toàn bộ khuôn viên trong và ngoài lớp học. Giáo viên nhà trường và phụ huynh giáo viên tổ chức dọn vệ sinh khu vực sân trường, lớp học, khu ăn bán trú, hành lang, nhà vệ sinh đảm bảo môi trường tốt nhất trước khi học sinh trở lại học tập.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng lau dọn làm sạch hệ thống quạt điện tại các phòng học

Đối với công tác chuyên môn, trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng tổ chức dạy trực tuyến các khối theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Qua công tác kiểm tra, 100% học sinh nhà trường có đầy đủ điều kiện học trực tuyến, cho nên việc dạy của giáo viên đảm bảo chương trình đề ra. Những học sinh ốm hay thiết bị học trực tuyến có vấn đề, các thầy cô sẽ tìm cách để gửi bài cho học sinh trả bài đầy đủ các môn.

"Do trường chúng tôi thuộc 4 địa phương có học sinh tiểu học đi học muộn hơn. Cho nên khi quay trở lại trường, các em gặp bất lợi do không gian, diện tích nhà trường nhỏ so với số lượng học sinh. Vì vậy, việc giãn cách học sinh trong lớp học đúng theo khuyến cáo rất khó thực hiện.

Mặc dù vậy, chúng tôi chuẩn bị tất cả điều kiện an toàn nhất có thể cho học sinh trở lại trường như: chậu rửa tay ở mỗi lớp học, dung dịch sát khuẩn, rèn học sinh ý thức chăm sóc bảo vệ bản thân, đeo khẩu trang. Chúng tôi còn lên kế hoạch đón học sinh, đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh đến lớp, không tham gia các hoạt động tập thể, chưa tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa tập trung đông người. Đồng thời, chuẩn bị phòng cách ly nếu trong trường có học sinh biểu hiện bất thường", Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng cho biết.

Toàn bộ lớp học được làm sạch để chuẩn bị đón học sinh

Ngày học đầu tiên đi học trở lại, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt cho toàn bộ, sát khuẩn cho học sinh, hướng dẫn lại các em những quy trình phòng, chống dịch. Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng tiến hành khảo sát chất lượng dạy học trực tuyến trong quá trình học tại nhà ở tiết học đầu tiên (các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh…). Căn cứ vào đó, giáo viên sẽ có kế hoạch bồi dưỡng, ôn tập và dạy tiếp các chương trình tiếp theo.



Có mặt tại trường Mầm non xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) khi những giáo viên nơi đây đang bận rộn với công việc chuẩn bị đón trẻ trở lại lớp học. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng ai cũng vui vẻ để hoàn thành phần việc, lớp học được phân công phụ trách.

Giáo viên trường Mầm non xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang) làm sạch dụng cụ dạy học, đồ chơi cho các bé

Chi sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Nguyễn Thị Oanh – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, mặc dù là đơn vị sáp nhập có 2 điểm trường nằm cách xa nhau khiến cho công tác quản lý, phòng dịch gặp khó khăn nhưng cho đến thời điểm hiện tại mọi công việc đón hơn 500 học sinh trở lại trường vào sáng mai (01/4) đã được cán bộ giáo viên chuẩn bị hoàn tất.

"Chúng tôi cho kiểm kê cơ sở vật chất, kiểm tra toàn bộ đường điện hệ thống bếp gas ở các điểm trường để đảm bảo an toàn cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên lau rửa đồ dùng, đồ chơi, trang trí tại trường lớp phù hợp với chủ đề để đón trẻ trở lại và vệ sinh khu vực bếp ăn bán trú…", cô Oanh cho biết.

Cũng theo BGH nhà trường, mặc dù học sinh được nghỉ dịch nhưng đối với cán bộ, giáo viên vẫn thực hiện nhiệm vụ phòng dịch COVID-19. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ ở các chốt trực trên địa bàn nơi cư trú, đội ngũ giáo viên tham gia nấu cơm phục vụ các chốt trực, làm video hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con lại nhà và trang trí, vệ sinh trường lớp.

Mọi công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường vào sáng mai đã được các trường trên địa bàn Hải Dương hoàn tất

"Trong thời gian dài nghỉ dịch, chúng tôi lo lắng và không biết ngày nào có thể đón các con trở lại trường. Vì cán bộ giáo viên ở trường sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau. Cho nên mỗi khi nghe có ca mắc, ca nghi nhiễm trên địa bàn chúng tôi rất lo lắng. Qua công tác rà soát, nắm bắt, điều tra, trường chúng tôi không có học sinh, giáo viên thuộc các trường hợp F0, F1, F2.

Khi biết được thông tin được đón trẻ trở lại, giáo viên trong trường ai cũng vui mừng phấn khởi. Thậm chí, trong thời gian nghỉ dịch nhiều phụ huynh gọi điện, nhắn tin hỏi chúng tôi khi nào các cháu được trở lại trường. Do đó, việc học sinh trở lại trường không chỉ là mong đợi của giáo viên, phụ huynh mà còn là niềm vui của các cháu", Hiệu trưởng mầm non Ứng Hòe cho biết thêm.

Đại diện UBND huyện Ninh Giang và cấp học mầm non đi kiểm tra công tác ăn bán trú trước khi đón học sinh trở lại vào ngày mai

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thắm - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang phụ trách cấp học mầm non thông tin, trước khi đón học sinh trở lại trường vào ngày mai, đơn vị đã tổ chức họp triển khai nhiều nội dung đối với cán bộ, giáo viên. Toàn bộ các trường mầm non trong huyện đã tổ chức tổng vệ sinh trường, lớp, đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân. Riêng những đồ dùng phục vụ cá nhân học sinh (ca cốc, bát, khăn mặt) đều khử trùng qua nước sôi đảm bảo an toàn, vệ sinh. Những đồ chơi qua kiểm tra không đảm bảo an toàn sẽ cho thanh lý.

Việc ăn bán trú tại các trường mầm non trên địa bàn được kiểm tra chặt chẽ. Riêng nguồn thực phẩm, các trường không sử dụng nguồn thực phẩm đã qua chế biến, thực phẩm đông lạnh, có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, các trường chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, thiết bị y tế, phòng cách ly riêng nếu trẻ có vấn đề bất thường, ho sốt…

"Những ngày đầu tiên khi đón trẻ trở lại học, các trường thuộc cấp học mầm non trong huyện sẽ tập trung vào vấn đề rèn nền nếp, rèn kỹ năng, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, xử lý các tình huống. Đồng thời phối hợp với phụ huynh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chăm sóc trẻ tại nhà…", bà Thắm cho biết.

Bà Nguyễn Thị Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi đi học trở lại

Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, trước khi học sinh trở lại học bình thường từ 01/4, các đơn vị tiến hành vệ sinh, khử trùng trường, lớp đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất ở các cấp. Khuyến khích giáo viên, học sinh đeo khẩu trang trong trường học.

Các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức cho học sinh ăn bán trú khi đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân viên nuôi dưỡng, người phục vụ bếp ăn, người làm công tác tiếp phẩm phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động trong suốt quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, các cuộc thi, giao lưu cấp tỉnh. Đồng thời, các trường xây dựng kế hoạch dạy học trong trạng thới bình thường mới, quan tâm tổ chức dạy bù, dạy bổ trợ kiến thức cho những học sinh phải cách ly y tế, học sinh cuối cấp...

