Nhiệt độ xuống thấp, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ xuống thấp, thậm chí băng tuyết đã xuất hiện trong những ngày vừa qua khiến học sinh tại một số địa phương đã ra quy định về nhiệt độ học sinh được nghỉ học, đồng thời tiến hành cho học sinh nghỉ để tránh rét khi nhiệt độ xuống quá thấp, trong đó chủ yếu là cấp học mầm non, tiểu học và THCS.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, phụ huynh học sinh căn cứ theo thông tin dự báo thời tiết tại chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam để chủ động cho con nghỉ học nếu thời tiết dưới 10 độ C (với học sinh tiểu học) và dưới 7 độ C (với học sinh THCS). Tuy nhiên, năm học 2020 - 2021, Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các đơn vị, nhà trường chủ động hơn và không quy định việc nghỉ học đồng loạt như năm học trước.

Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, Sở đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị trường học cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt. Theo đó, các đơn vị, trường học căn cứ vào dự báo thời tiết và thực tế tại địa phương, cho học sinh nghỉ học theo đúng quy định: Mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi thời tiết dưới 7 độ C.

Trường học trải thảm đệm để phòng chống rét cho học sinh.

Theo thông báo của Sở GĐ&ĐT TP.Hải Phòng, học sinh mầm non và tiểu học sẽ nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh THCS và THPT sẽ nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 7 độ C. Nếu nhiệt độ vẫn ở mức để đi học, các trường thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, chỗ ăn ngủ ấm áp và không tổ chức các hoạt động ngoài trời cho học sinh. Sở cũng cho phép các trường bố trí thời gian học phù hợp trong những ngày rét đậm, rét hại.

Tương tự, tại Nghệ An, Sở GD&ĐT tỉnh cũng đã kịp thời có văn bản gửi đến các nhà trường. Trong đó, các trường sẽ chủ động cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ đối với học sinh ở bậc tiểu học và mầm non và dưới 7 độ C đối với học sinh bậc THCS và THPT. Trước khi nghỉ phải kịp thời thông báo cho phụ huynh, học sinh để tránh trường hợp học sinh vẫn đến trường khi trường đã nghỉ học.

Tính tới thời điểm sáng 12/1, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học trong đợt rét này. Cụ thể, tại Yên Bái, trong những ngày qua, đặc biệt là trong hai ngày 11 và 12/1, nhiều trường học trên địa bàn đã phải cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Yên Bái, có 98.175 trẻ mầm non và học sinh các cấp nghỉ học nghỉ học vào dịp này. Các huyện cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học nghỉ học nhiều bào gồm: Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Thị xã Nghĩa Lộ.

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, do nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp, đặc biệt là tại các huyện vùng cao, ngày 11/1, toàn tỉnh có 130 trường với gần 55.000 học sinh được cho nghỉ học để tránh rét.

Còn tại Thanh Hóa, ngày 11/1, do nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp một số nơi chỉ khoảng 6 độ C, một số trường tiểu học và mầm non ở các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa đã phải cho học sinh nghỉ học. Ngày 12/1, một số nơi tiếp tục cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có công văn hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn chủ động cho học sinh nghỉ, để tránh rét nếu nhiệt độ ngoài trời xuống mức thấp.

