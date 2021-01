Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (07/01), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo: Tối và đêm nay (07/01), bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Từ đêm nay, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội đêm nay (07/01), có mưa nhỏ; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ. Riêng Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 9 - 12 độ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia. Ảnh chụp màn hình

Tối nay, khi nhiệt độ tại Hà Nội trời chuyển rét nhanh và khi xem bản tin thời tiết, nhiều phụ huynh có con học bậc mầm non, tiểu học băn khoăn cho biết, không biết vào ngày mai (8/1), con có được nghỉ học hay không. Bởi nhiệt độ vào sáng sớm được dự đoán có thể sẽ dưới 10 độ C và có mưa. Nhiều phụ huynh chia sẻ, khi xem trên điện thoại, dự báo thời tiết vào sáng 8/1 chỉ khoảng 9 độ.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định, để đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, đối với học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam - VTV1, chương trình "Chào buổi sáng", Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chương trình "Hà Nội buổi sáng" vào 6 giờ sáng hàng ngày. Căn cứ vào thông tin của các chương trình này, phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các trường quyết định cho học sinh nghỉ học.

Tuy nhiên, chia sẻ trên báo trí mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, mùa đông năm nay, Sở sẽ nghiên cứu để điều chỉnh lại bởi nhiệt độ vào lúc 6h15 thấp nhưng thường là sẽ được nâng lên vài độ sau 7 - 8 giờ, các trường sẽ điều chỉnh giờ học muộn hơn…

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội cho biết, khi xem trên điện thoại thấy dự báo thời tiết ngày 8/1 tại Hà Nội thấp nhất dưới 10 độ.

Liên quan đến công tác phòng chống rét cho học sinh, giữa tháng 12/2020 vừa qua, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm (theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT). Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Quang Anh