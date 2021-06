Người Tây hỏi: "How old are you", cậu bé cấp 2 ngập ngừng rồi trả lời khiến mọi người bật cười

Mới đây, một đoạn clip ngắn được đăng tải trên Tiktok khiến cộng đồng mạng được phen cười lăn lộn. Clip chỉ dài vỏn vẹn 10 giây, ghi lại cảnh một người Tây (theo một số thông tin thì người đàn ông này đang làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ) đến cổng trường học cấp 2 phỏng vấn các em học sinh các câu hỏi bằng tiếng Anh.

Khi tình cờ gặp một cậu bé đang đứng ở cổng trường, người Tây hỏi: "What's your name?" (Tên cháu là gì?). Ngay lập tức, cậu bé đáp lại "Mai lêm Châu" (My name is Châu - Tên cháu là Châu). Người đàn ông tiếp tục hỏi: "How old are you?" (Cháu bao tuổi rồi?). Ai ngờ cậu nhóc ngập ngừng vài giây rồi ngoái lại bảo: "Cháu đi mua đồ ăn". Ngay sau đó, nam sinh nhỏ bé chạy vội khỏi "hiện trường".

Câu trả lời bất ngờ và khó đỡ của cậu nhóc khiến người Tây bật cười thành tiếng và nói: "First one ran away" (Người đầu tiên chạy mất rồi). Đoạn clip ngắn sau đó gây bão mạng xã hội vì quá hài hước. Trong vòng vài tiếng đăng tải, nó đã nhận được hàng chục nghìn lượt tim và bình luận. Nhiều người để lại những dòng ý kiến hài hước như:

- Cháu nó có dăm phút ra chơi ngắn ngủi để đi mua quà vặt mà chú cứ hỏi nhiều.

- Chắc cháu nó cuống cuồng chạy đi mua "thịt hổ" (tên một món đồ ăn vặt được bán khá nhiều ở các cổng trường và cửa hàng tạp hóa) đấy.

- Nhìn cháu nó hốt hoảng chạy mà buồn cười quá. Đang mua dở đồ ăn vặt mà trống đánh vào tiết là tại các cô chú hết!

Hiện tại đoạn clip ghi lại tình huống hài hước trên vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Theo Nhịp sống Việt