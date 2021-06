Nam sinh lập kỷ lục điểm số vào chung kết Olympia sau phần thi nghẹt thở

Dù chỉ bước vào cuộc thi Quý 3 với tấm vé là người về Nhì các cuộc thi tháng có điểm số cao nhất, nhưng Nguyễn Thiện Hải An đã chứng tỏ được khả năng của bản thân khi lập nên kỷ lục điểm số ở phần thi Khởi động của Đường lên đỉnh Olympia trong 21 năm với 150 điểm. Kỷ lục này được Hải An xác lập ở cuộc thi tuần 3 tháng 3 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 phát sóng vào ngày 6/6/2021.

Là học sinh khối chuyên tự nhiên, nhưng Hải An lại đặc biệt có sở trường ở lĩnh vực văn học và kiến thức hiểu biết chung.

Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN).

Những điều này cũng được Hải An thể hiện rõ ngay ở cuộc thi Quý 3 vừa phát sóng.

Phát huy thế mạnh của mình, ở phần thi Khởi động, Hải An trả lời nhanh và chính xác nhiều câu hỏi và giành được tới 80 điểm để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Tuy nhiên, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Hải An không thể hiện được nhiều bởi chỉ sau khi từ khóa hàng ngang được lật mở, bạn chơi và cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vòng nguyệt quế của em sau này là Nguyễn Viết Hà (Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An) đã đưa ra câu trả lời chính xác cho Chướng ngại vật là “Bản yêu sách của nhân dân An Nam”.

Lúc này, Viết Hà vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm, trong khi Hải An vẫn chỉ có 80 điểm.

Kết thúc phần thi này, Hải An chia sẻ quyết tâm sẽ làm hết sức có thể trong phần thi Tăng tốc để có thể thu hẹp được khoảng cách với bạn chơi Viết Hà và lấy lại lợi thế.

Ở phần thi Tăng tốc, Hải An trả lời đúng cả 4 câu hỏi, giành thêm được 120 điểm, nâng tổng số điểm lên thành 200. Tuy nhiên, bạn chơi Viết Hà cũng có phần thi xuất sắc không kém và vẫn tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 260 điểm, hơn Hải An 60 điểm. Kết thúc phần thi này, Hải An chia sẻ em có niềm tin ở mình.

Ở phần thi Về đích, trước khi bước vào lượt thi của mình, Hải An giành quyền trả lời câu hỏi đầu tiên của bạn chơi Viết Hà, tuy nhiên với việc đưa ra đáp án không chính xác em bị trừ 5 điểm và chỉ còn 195 điểm.

Còn Viết Hà, với việc trả lời đúng 2 câu hỏi còn lại trong gói câu hỏi của mình nâng tổng điểm lên thành 290.

Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN) ghi tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sau khi giành chiến thắng cuộc thi Quý 3 với 325 điểm.

Đến lượt thi của mình, Hải An kém bạn chơi tạm dẫn đầu Viết Hà tới 95 điểm và quyết định chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30.

Hải An thực sự đã có một phần thi cực kỳ xuất sắc khi trả lời đúng cả 3 câu, trong đó có cả một câu đặt ngôi sao hy vọng qua đó nâng số điểm lên thành 305. Sau lượt thi của mình, Hải An tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi, cách biệt với Viết Hà là 15 điểm.

Tuy nhiên, cách biệt mong manh đó ngay lập tức bị phá vỡ. Bởi ở lượt thi của bạn chơi Danh Nhân ngay sau đó, Viết Hà đã giành quyền trả lời, tăng thêm 30 điểm là lại vượt lên trên Hải An với 320 điểm.

Việc này khiến cho phần thi cuối cùng của Nguyễn Tấn An, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định hồi hộp hơn bao giờ hết.

Sự căng thẳng còn được đẩy lên cao khi bạn chơi Tấn An chọn gói câu hỏi với số điểm nhỏ là 10 - 10 - 10.

Thế nhưng, rất may cho Hải An khi ngay ở câu hỏi thứ nhất của bạn chơi này, em đã giành quyền trả lời và được cộng thêm 10 điểm lên thành 315 điểm. Ở thời điểm này, Hải An kém bạn chơi Viết Hà đúng 5 điểm.

Ở câu hỏi cuối cùng của cuộc thi, Hải An tiếp tục giành thêm được 10 điểm để cán đích với 325 điểm, qua đó vượt qua Viết Hà với chỉ đúng 5 điểm.

Nguyễn Thiện Hải An đã giành vòng nguyệt quế của cuộc thi Quý 3 và mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Xếp thứ hai ngay sau Hải An, rất đáng tiếc cho Nguyễn Viết Hà (Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An) với 320 điểm. Tiếp đó là các em Nguyễn Tấn An (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Bình Định) và (Trần Danh Nhân, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ).

