Mùa khai giảng đặc biệt ở Hải Dương

Sáng nay (5/9) cùng các trường trên cả nước, học sinh, giáo viên tỉnh Hải Dương bước vào năm học mới với Lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ. Đáng chú ý Lễ khai giảng năm nay học sinh không đến trường và được tổ chức trực tuyến từ cấp Tiểu học đến THPT bắt đầu từ 7h30; riêng cấp học Mầm non không tổ chức Lễ khai giảng, không đón học sinh tựu trường.



Lễ chào cờ của cán bộ, giáo viên trường THCS Thành Nhân (huyện Ninh Giang) trong ngày khai giảng đặc biệt

Mặc dù Lễ khai giảng năm học này trường THCS Thành Nhân (huyện Ninh Giang) không tổ chức khai giảng trực tiếp tại sân trường và học sinh ở nhà do dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, những ngày qua công tác chuẩn bị cho năm học mới cùng Lễ khai giảng trực tuyến được BGH cùng giáo viên, nhân viên nơi đây triển khai khẩn trương, tích cực, hiệu quả, tạo không khí đầu năm học mới cho thầy và trò.

Cô Phạm Thị Thuyến – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Hằng năm, vào sáng 5/9, sân trường chúng tôi đông vui rộn vang tiếng cười nói của học sinh, giáo viên trong ngày khai giảng năm học mới. Riêng năm nay là năm học đặc biệt khi lần đầu tiên tổ chức tựu trường trực tuyến, khai giảng trực tuyến. Biết là vất vả nhưng cấp học chúng tôi còn may mắn hơn các đồng nghiệp cấp mầm non khi không có ngày khai giảng…".

Cô Phạm Thị Thuyến - Hiệu trưởng trường THCS Thành Nhân đánh trống khai trường

Theo đại diện trường THCS Thành Nhân, vì đây là trường chất lượng cao của huyện Ninh Giang nên …học sinh theo học đến từ nhiều xã khác trên địa bàn và một số huyện lân cận. Cho nên, khi nhận được thông tin khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến khiến giáo viên, học sinh hụt hẫng vì từ trước đến nay chưa lần nào trường tổ chức khai giảng năm học mới bằng hình thức này.

"Tổ chức chương trình Lễ khai giảng trực tuyến được phát trực tiếp bao gồm nhiều yếu tố, ngoài thành thạo công nghệ thông tin, đường truyền ổn định không bị gián đoạn, học sinh có máy tính hay chí ít là điện thoại thông minh để tương tác thì cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, phụ huynh. Trong khi trường chúng tôi chưa tổ chức theo hình thức này bao giờ nên lo lắng…", cô Thuyến cho biết.

Học sinh tỉnh Hải Dương dự Lễ khai giảng năm học mới trực tuyến tại nhà

Là người thực hiện nhiệm vụ làm chương trình phát trực tiếp Lễ khai giảng, cô giáo Bùi Thị Huyền – giáo viên phụ trách công nghệ thông tin chia sẻ, trên địa bàn huyện Ninh Giang rất ít trường phát trực tiếp chương trình khai giảng như trường THCS Thành Nhân mà hầu hết các trường đều làm video trước, sau đó đến sáng nay (5/9) phát lại. Làm như vậy sẽ an toàn, còn làm trực tiếp sẽ rủi ro cao hơn và các thầy cô vất vả.

Chương trình lễ khai giảng trường THCS Thành Nhân được thực hiện trên màn hình zoom sau đó cung cấp cho học sinh mật khẩu để học sinh tự vào. Khi các em vào xong sẽ đặt tên, lớp, còn âm thanh hình ảnh các thiết bị điện thoại thu phát tốt nên không vấn đề gì. Hiện tại nhà trường có gần 500 học sinh nên chỉ cần 1 phòng zoom.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Thành Nhân được phát trực tiếp

"Trước khi thực hiện chương trình, BGH nhà trường đã liên hệ với bên viễn thông để đường truyền mạng tốt, liên hệ với bên cung cấp zoom thuê tài khoản có thể sử dụng cho tối đa 1.000 người thuận tiện cho học sinh ở nhà theo dõi trực tiếp được toàn bộ nội dung chương trình Lễ khai giảng; các nội dung cho buổi lễ nhà trường thực hiện bình thường và chúng tôi đã chạy thử nghiệm tránh tình trạng gián đoạn, không mong muốn trong lúc tổ chức", cô Huyền cho biết.

Trường mầm non Thống Nhất vắng lặng trong ngày khai giảng năm học mới

Có mặt tại trường mầm non xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) sáng nay là không gian vắng vẻ, im ắng và chỉ có một số giáo viên đến trường thực hiện nhiệm vụ. Cách đó không xa tại trường Tiểu học, THCS của địa phương vẫn đang tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến cho học sinh.



Còn nhớ năm học trước 2020-2021, lần đầu tiên các cấp học tại xã Thống Nhất không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới do thời điểm đó trên địa bàn có ca bệnh mắc COVID-19 và có khu vực phong tỏa, cách ly y tế thuộc thôn Khay.

Giáo viên cấp học mầm non ở Hải Dương năm nay không tổ chức khai giảng

Cô Nguyễn Thị Khuyên – Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: "Hôm nay, giáo viên và các cháu của trường đều buồn, hụt hẫng và đây cũng là năm thứ 2 trường chúng tôi không được tổ chức Lễ khai giảng do dịch bệnh. Tuy nhiên, còn buồn hơn vì sau ngày khai giảng các cấp học khác được tổ chức học trực tuyến, còn trường chúng tôi và cấp học mầm non thì chưa. Có lẽ trong đời làm nghề giáo của của mình, đây là Lễ khai giảng năm học không thể nào quên…".

Những năm trước khi gần đến ngày khai giảng, không khí tại trường mầm non Thống Nhất rộn vang tiếng cười trẻ thơ và các cô giáo bận rộn với công tác chuẩn bị, dạy múa hát cho học sinh … Nhưng năm nay thì khác, mọi công việc đó vẫn diễn ra bình thường, duy nhất chỉ không có học sinh đến trường và Lễ khai giảng.

Niềm vui của giáo viên, học sinh trường THCS Thành Nhân trong Lễ khai giảng năm học mới

"Dù không được tổ chức khai giảng nhưng BGH luôn động viên các cô giáo, học sinh thông qua nhóm zalo các lớp. Trong thời gian học sinh nghỉ dịch, chúng tôi chỉ đạo giáo viên xây dựng làm nhiều clip về phòng chống dịch, các hoạt động, kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ…; hướng dẫn phụ huynh vui chơi cùng con; tự làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí trong ngoài nhóm lớp, cải tạo môi trường bên ngoài; bố trí phân công giáo viên trực trường theo nhóm thực hiện giãn cách, làm công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh, trang trí nhóm lớp mình để sẵn sàng đón các cháu trở lại khi được cho phép", Hiệu trưởng trường mầm non Thống Nhất cho biết.

Năm học nhiều xúc cảm của học sinh, giáo viên Hải Dương

Trao đổi với PV, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương thông tin, việc học sinh các cấp trên địa bàn không được đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới khiến ai cũng hụt hẫng nhưng các cấp học mầm non còn thiệt thòi hơn khi cô và trò khi không được tựu trường, không khai giảng. Điều đó ai cũng biết nhưng do dịch bệnh và sự an toàn của mọi người.

"Năm học mới này sẽ có nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, chung sức chung lòng và sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, chúng tôi tin rằng ngành giáo dục Hải Dương sẽ vượt qua, từng bước nâng cao chất lượng và khẳng định vị thế mảnh đất hiếu học con người xứ Đông", đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy