Món quà đặc biệt cho người thầy của các huy chương Toán quốc tế

Ban tổ chức cuộc thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) mới đây vừa thông tin, năm 2020 mỗi thí sinh đạt giải sẽ nhận được hai tấm huy chương. Một huy chương dành cho chính mình và chiếc còn lại dành cho một người thầy của thí sinh.

“Điều quan trọng là thí sinh được huy chương quyết định xem “người thầy” của mình là ai và trao huy chương thứ hai này cho ai”.

Theo ban tổ chức IMO năm 2020, chiếc huy chương thứ hai này sẽ có dòng chữ in ở mặt sau với nội dung: "To my teacher from a grateful student" (tạm dịch: “Gửi tới người thầy mà tôi tri ân").

Món quà đặc biệt là tấm huy chương và sách Toán mà em Chu Thị Thanh tặng cho thầy giáo Nguyễn Duy Liên, người trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng em tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Tối ngày 8/1 vừa qua, trong buổi lễ tuyên dương các học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020, các thí sinh đạt giải của đội tuyển Toán đã nhận được số huy chương này.

Được biết, em Chu Thị Thanh - thí sinh giành huy chương Đồng và là nữ sinh duy nhất của đội tuyển IMO năm 2020 (cựu học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc) đã quyết định tặng tấm huy chương thứ 2 cho thầy giáo Nguyễn Duy Liên . Thầy Liên là người đã phát hiện và trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng em ở Vĩnh Phúc.

Ngoài tấm huy chương, Chu Thị Thanh còn gửi tặng thầy của mình một số sách bồi dưỡng Toán với lời nhắn: "Em cũng rất thích các cuốn sách này, em nghĩ sách đến tay thầy sẽ có tác dụng nhiều hơn".

Thầy Nguyễn Duy Liên cho hay bất ngờ khi nhận được món quà này của Thanh.

"Học sinh hiểu được sở thích của thầy thì ít lắm. Hạnh phúc vì đã rèn luyện và đào tạo được một học sinh toàn vẹn" - thầy Liên nói.

Chủ nhân khác của tấm huy chương Đồng là em Trần Nhật Minh (cựu học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) đã tặng món quà của mình cho thầy giáo Nguyễn Hoàng Cương, giáo viên dạy đội tuyển Toán của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Đoàn Thu Hương, mẹ của thí sinh Ngô Quý Đăng (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, món quà đặc biệt này đang khiến con vào cảnh lưỡng lự "rất đáng yêu". Tấm huy chương được nhận từ ngày 8/1, nhưng đến hôm nay, Quý Đăng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định cuối cùng,

“Quý Đăng cùng gia đình đã suy nghĩ mấy ngày, bởi trên hành trình của con đến ngày hôm nay có rất nhiều người thầy, người cô. Các thầy đều có những dấu ấn nhất định nên quả thật con cũng rất khó khăn trong việc này. Hiện con vẫn đang suy nghĩ”, chị Hương cười.

Ngô Quý Đăng là thí sinh nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự IMO 2020 và đã giành huy chương Vàng. Đăng đạt 36/42 điểm và xếp thứ 4 trong tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.

Theo Vietnamnet