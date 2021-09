Lộ hình ảnh "nhạy cảm" khi học online khiến cả giáo viên, học sinh và phụ huynh chỉ muốn "bỏ chạy" vì xấu hổ

Từ khi trẻ học online, rất nhiều sự cố đã xảy ra khiến cả giáo viên, phụ huynh và học sinh rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười".

Loạt tình huống đỏ mặt khi học online



Bà mẹ vô tình hớ hênh khi chỉnh camera cho con

Mới đây, một sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến các bậc phụ huynh phải nhắc nhau hết sức chú ý đến tác phong ở nhà, nhất là trong giờ học của con. Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng thì mẹ của một em học sinh cấp một đã lại gần máy tính để chỉnh lại camera giúp con.



Tuy nhiên chiếc váy bà mẹ này đang mặc lại khá hớ hênh. Khi chị cúi xuống thì vô tình phần nhạy cảm lồ lộ ra trước màn hình máy tính. Cảnh này đã khiến cho giáo viên và các học sinh trong lớp không khỏi ngượng chín mặt.



Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, một số ý kiến chê trách bà mẹ này chưa chú ý đến trang phục, dẫn đến tình huống nhạy cảm. "Lần trước cũng có vụ mấy ông bố vô tư cởi trần đi qua đi lại trước màn hình, bị cô giáo nhắc nhở rồi mà các bố mẹ vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm", một tài khoản Facebook bình luận.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực bà mẹ như: "Mình nghĩ ở nhà nên chị ấy mặc thoải mái, chẳng qua chạy ra chỉnh máy tính cho con, rồi quên mất nên rơi vào cảnh hớ hênh thôi. Mọi người không nên nói nặng lời. Sau chuyện này thì rút kinh nghiệm thôi". Ý kiến này nhận được rất nhiều sự đồng tình.

Không biết vì lý do gì mà cảnh anh chàng này cùng một bạn gái có "hành động lạ" trong phòng bất ngờ bị camera chiếu lên màn hình cá nhân.

Hay mới đây, một clip được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội cho thấy trong giờ học online, nam sinh đã xem hình ảnh về một cô gái ăn mặc phản cảm, hở hang, đã thế còn vô tình share màn hình này cho cô giáo và các bạn cùng lớp cùng... xem.



Ngay sau hình ảnh được chia sẻ, cô giáo lập tức lên tiếng: "C. đang mở cái gì ấy nhỉ? Cô sẽ cho bạn C. ra khỏi lớp mình nhé!". Lúc này, bạn C. mới nhận ra và hốt hoảng tắt chế độ chia sẻ màn hình. Dù không cố ý nhưng hành động thiếu tôn trọng của nam sinh khi đang trong giờ học là rất khó chấp nhận.

"Tai nạn" của sinh viên trên khiến nhiều người nhớ lại mấy tháng trước, một trường hợp hi hữu cũng xảy ra trong buổi học online. Theo những gì đoạn video ghi lại, nam sinh đang có một tiết học online trên nền tảng Zoom. Không biết vì lý do gì mà cảnh anh chàng này cùng một bạn gái đang "có hành động nhạy cảm" trong phòng bất ngờ bị camera chiếu lên màn hình cá nhân. Sự việc xảy ra được khoảng 30s, anh chàng sau đó chắc đã phát hiện sự bất cẩn của mình nên lộ rõ vẻ mặt hoang mang, lấy vội chiếc áo che bộ phận nhạy cảm.

Làm gì để kiểm soát hình ảnh cá nhân khi tham gia học/ họp trực tuyến?

Trong thời gian học sinh tạm dừng tới trường để phòng tránh dịch, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương chủ động và linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, bám sát chương trình đã tinh giản. Do đây là hình thức học mới, phải sử dụng các thiết bị công nghệ, phần mềm nên không ít học sinh, phụ huynh và thậm chí cả giáo viên gặp khó khăn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần lưu ý những điều sau khi tham gia học/ họp trực tuyến.



- Lựa chọn học/ họp online tại không gian riêng, đảm bảo yên tĩnh (phòng riêng, góc họp tập) hoặc vị trí trong nhà không có người đi qua lại, tránh để mọi sinh hoạt, giao tiếp của gia đình đều thu vào camera, mic.

- Trang phục khi tham gia học tập và làm việc trực tuyến cũng phải lịch sự, gọn gàng vì như họp hành online đôi khi cần bật webcam để quan sát và tương tác tốt hơn.

- Khi có việc riêng trong giờ học/ họp trực tuyến (ví dụ ra ngoài đi WC, nhận đồ...), đảm bảo tắt mic, tắt camera. Không nên mang theo thiết bị vào WC vì rất dễ xảy ra các trường hợp như trơn trượt làm rơi thiết bị, không may bị ghi lại những hình ảnh, âm thanh không mong muốn...

