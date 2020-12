Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của các trường đại học sẽ thay đổi như thế nào ?

Năm 2020, vì lý do dịch bệnh, không ít trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải hủy bỏ kỳ thi đánh giá năng lực, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh phải dời ngày thi. Nhiều thí sinh bỏ thi đánh giá năng lực, một phần là do lo sợ COVID-19, một phần là do đã trúng tuyển bằng phương thức khác.



Năm nay, khi đại dịch tại Việt Nam đã tạm thời được kiểm soát, các trường đại học tiếp tục tiến hành tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ xét tuyển. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh là trường đại học đi đầu trong việc lên kế hoạch cho kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021. Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh), kỳ thi năm nay dự kiến được tổ chức 2 đợt vào ngày 28/3/2021 và ngày 4/7/2021. Như mọi năm, các điểm thi tại TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng tiếp tục duy trì.

Kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội hàng năm.

Ngoài ra, trường dự kiến mở rộng thêm địa điểm thi ở khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung để hỗ trợ thí sinh trong việc di chuyển. Về việc đăng ký dự thi và nộp lệ phí, nhà trường sẽ hỗ trợ hình thức trực tuyến cho thí sinh. Bộ câu hỏi tiếp tục được làm mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh.

Ngoài những thay đổi nhỏ về mặt kỹ thuật, cấu trúc đề thi và hình thức tổ chức thi sẽ không có gì khác so với những lần tổ chức trước đây. Bài thi này gồm 120 câu trắc nghiệm, gồm 3 phần: Ngôn ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt); Toán học, Tư duy logic, Phân tích số liệu (30 câu); Giải quyết vấn đề (50 câu liên quan đến lĩnh vực Hóa, Lý, Sinh, Địa và Sử). Thí sinh hoàn thành bài thi trong vòng 150 phút.

Tuy nhiên, tại một số trường đại học khác dự kiến thí sinh sẽ phải làm thêm bài thi tự chọn. Cụ thể, trường Đại học Quốc tế dự kiến tổ chức trở lại kỳ thi đánh giá năng lực trong đợt tuyển sinh năm 2021. Thí sinh phải dự thi 3 môn bắt buộc gồm: Toán, Tư duy và Suy luận logic và chọn 1 trong 4 môn tự chọn: Tiếng Anh, Lý, Hóa và Sinh. Kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Việt Đức cũng sẽ gồm 3 bài thi: 1 bài thi trắc nghiệm trong vòng 110 phút, 1 bài thi chuyên ngành gồm Khoa học kỹ thuật hoặc Toán, Khoa học máy tính và Khoa học tự nhiên hoặc Kinh tế học từ 145 - 150 phút và 1 bài kiểm tra Tiếng Anh trên máy tính.

Huy Hoàng