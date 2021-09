Khi nào học sinh Hà Nội được trở lại trường học?

Ngày 15/9, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành văn bản gửi các trường học, yêu cầu thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn trường học, an toàn cho học sinh và cán bộ giáo viên, chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra; đề phòng và có giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình.

Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án phòng, chống COVID-19, rà soát điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát; bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc-xin.

Để đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát cây xanh, kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cống rãnh, hệ thống điện...) để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và có biện pháp khắc phục.



Trước đó, ngày 21/8 khi nói về khả năng học sinh quay trở lại trường khi hết giãn cách, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, theo dự kiến ngày 6/9 (mốc cũ dự định nới lỏng giãn cách ở Hà Nội) là hết thời hạn áp dụng giãn cách xã hội tại Hà Nội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, song kể cả trong trường hợp tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát thì học sinh cũng chưa chắc có thể đến trường ngay. Việc này được cân nhắc nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 với cấp tiểu học của Hà Nội diễn ra sáng 23/8, đại diện các trường học cũng xác định việc tổ chức dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng và có thể sẽ được thực hiện lâu dài trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

