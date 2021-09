Hot girl trường Báo "dư dả" kinh tế nhờ đam mê công nghệ

Đam mê với công nghệ từ năm 14 tuổi, hotgirl năm 2 trường Báo đang là một trong những "nhân tố" mới của làng Tech Content Writer/Reviewer (người xây dựng nội dung và đánh giá các sản phẩm công nghệ) được nhiều người biết đến.

Thu Hồng (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) hiện đang là sinh viên năm 2, khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện cô nàng đang là một Tech Content Writer/Reviewer (người xây dựng nội dung và đánh giá các sản phẩm công nghệ).

Mọi thứ đều xuất phát từ đam mê

Ngay từ khi còn nhỏ, Thu Hồng đã có niềm đam mê cháy bỏng đến các đồ công nghệ. Nhưng bén duyên với nghề cũng là một sự tình cờ cho đến nay cô nàng vẫn thầm cảm ơn đến người bạn đó.

"Khi ấy một người bạn của mình có ngỏ lời mời về cùng cộng tác với trang tin - một trang tin chuyên biệt về công nghệ thông tin, với nhiệm vụ là cập nhật các tin tức công nghệ, chia sẻ thủ thuật và đánh giá các sản phẩm. Trang tin khi ấy còn rất sơ khai, nhưng đến tận bây giờ mình vẫn rất trân trọng nó, vì nó là cái nôi cho niềm đam mê và sự phát triển chuyên nghiệp hơn của bản thân mình sau này.

Hiện tại những người bạn làm chung trang tin khi ấy cũng đã trở thành những người rất thành công, có người thì khởi nghiệp với các dự án mới, có người thì được làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam. Một đứa con tinh thần và nhiệt huyết của những người trẻ khi ấy đã thực sự kiến tạo nên những thành công lớn.

Khoảng thời gian 5 năm theo đuổi con đường này, mình đã được có cơ hội học tập và làm việc tại các công ty, tổ chức lớn trong lĩnh vực công nghệ, trau dồi được những kinh nghiệm quý báu, được gặp gỡ nhiều người thành công. Đối với mình đó là những tài sản quý giá nhất tuổi trẻ mà mình tích lũy được", Thu Hồng chia sẻ.

Mọi người thường cho rằng, công nghệ là một lĩnh vực dành cho phái mạnh, rất hiếm khi có sự xuất hiện của phụ nữ. Không phủ nhận điều này, Thu Hồng cho rằng: "Mình thấy quan niệm này không phải không có cơ sở, vì con gái chân yếu tay mềm, rất khó để có thể đào sâu tìm hiểu về máy móc. Với các cô gái, một chiếc điện thoại đã khó để có thể hiểu hết về nó, thì với bản thân mình, một chiếc laptop, một bộ PC còn khó hơn.

Hầu hết đối với con gái, thì kiến thức nền tảng về máy móc, nguyên lý hoạt động,... đều sẽ lép vế hơn so với con trai. Không được đào tạo qua trường lớp mà tất cả những gì có được là kinh nghiệm thực chiến, bản thân Thu Hồng đã phải nỗ lực học hỏi rất nhiều.

Trong quá trình tìm hiểu và đánh giá các thiết bị, cô nàng phải tham khảo tài liệu trên mạng, hỏi từ những người có kinh nghiệm, những người có chuyên môn cao hơn để có thể hiểu được bản chất vấn đề. Lúc nào bản thân cũng trong trạng thái sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới. Vì bản thân là con gái thì lại càng phải nỗ lực hơn 200%, không phải là xóa bỏ đi định kiến, mà là để chứng tỏ thực lực của chính mình.

Ở các công ty công nghệ, số lượng nhân viên nữ là rất ít. Cũng bởi vậy nên mình được các anh, các bạn đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều, lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn cho dù đôi khi mình có hơi ngô nghê. Đối với mình, con gái làm công nghệ không hẳn là khó khăn, mà đó là một trải nghiệm hết sức thú vị mà các bạn nữ nếu có đam mê thì hãy trải nghiệm.

Quả ngọt sẽ đến khi bạn nỗ lực

Những gì đã nỗ lực trong quá khứ đã giúp cho cô nàng đạt được một vài thành quả nhất định. Dễ thấy nhất là đã có thể tự tin làm chủ tài chính, không còn phụ thuộc vào bố mẹ. Mức thu nhập có được từ công việc hiện tại có thể gọi là khá ổn đối với một cô sinh viên năm 2.

Từ việc tự chi trả tiền nhà, tiền sinh hoạt ăn uống, cô bạn thậm chí còn dư dả để tiết kiệm. Bố mẹ Thu Hồng cũng từ đó mà an tâm hơn khi con gái đã có thể tự lập nơi đất khách quê người.

Thu Hồng cho biết: "Cho đến hiện tại gia đình cực kỳ ủng hộ với con đường mà mình đã chọn. Thời gian đầu bố mẹ cũng rất lo lắng rằng công việc sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tập, thế nhưng mình đã giúp bố mẹ an tâm hơn bằng những kết quả thiết thực. Nhiều năm liền mình đã đạt danh hiệu HSG, giành nhiều giải thưởng từ các cuộc thi văn hóa do nhà trường, thị xã và tỉnh tổ chức. Giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy của Đoàn trường, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường phát động.

Từ đó, bố mẹ cũng yên tâm hơn với khả năng sắp xếp và cân bằng giữa việc học tập và làm việc của mình. Thời điểm đó, làm việc đối với mình không phải là kiếm thêm thu nhập, mà là để trau dồi kiến thức ở một lĩnh vực mới không được học ở trường lớp, trau dồi những kỹ năng cần thiết khi làm việc tại một tổ chức tập thể, sâu xa hơn là để làm đẹp cho CV - (bản tóm tắt về trình độ học vấn, kinh nghiệm khi đi xin việc-PV), để có thể tự tin nộp hồ sơ xin việc tại các công ty lớn ngay khi là một sinh viên năm thứ nhất".

Khi được hỏi về những dự định của bản thân cho tương lai, Thu Hồng chia sẻ: "Đến với lĩnh vực này mình có rất nhiều tham vọng, không chỉ dừng lại ở vị trí một Content Writer viết lách bình yên qua từng ngày, mình còn mong muốn sẽ có được những vị trí làm việc cao hơn. Mình không muốn mọi người nhìn và biết đến mình như là một cô sinh viên năm 2, mà mọi người sẽ nhìn vào năng lực làm việc của chính mình.

Ngoài việc trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, mình cũng đang tập trung để xây dựng và phát triển hình ảnh của bản thân, để có thể trở thành một người có tầm ảnh hưởng và có tiếng nói trong làng công nghệ. Đây là một kế hoạch dài hạn và mình mong muốn có thể đạt được nó vào trước năm 30 tuổi".

Thu Hồng, cô gái có cá tính mạnh mẽ.

Nhiều người rất tò mò vì sao Thu Hồng không chọn một trường đại học thuộc lĩnh vực công nghệ mà theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền? "Việc lựa chọn vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ước mơ của mình từ rất lâu. Được biết đây là ngôi trường đào tạo về Lý luận chính trị với chất lượng tốt. Vì vậy trúng tuyển vào học viện và được học chuyên ngành mình yêu thích là một may mắn khởi đầu trong chặng đường chinh phục tri thức của tuổi trẻ.

Ngoài đam mê về công nghệ, thì bản thân mình lúc nào cũng luôn sục sôi khí thế của một Thanh niên thời đại mới. Mong muốn được bồi dưỡng về tư tưởng, ý chí, niềm tin và bản lĩnh chính trị. Được hiểu biết sâu sắc nhiều hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đó là mục đích học tập của mình khi quyết định theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền", Thu Hồng tâm sự.

Có một câu nói mà đến bây giờ cô nàng vẫn rất tâm đắc: "Nếu cho tôi 6 tiếng chặt cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu. Đối với 10x, việc chuẩn bị cho mình tâm thế và những kiến thức nền móng là rất quan trọng. Sự học hỏi, phát triển bản thân luôn luôn là cần thiết và không ngừng bởi thế giới đang quay, xã hội luôn phát triển và kiến thức ngày càng nhiều, ta của ngày hôm nay giỏi nhưng chắc gì 10 năm sau vẫn giỏi nếu như không ngừng bồi dưỡng và rèn luyện. Trong khi người ta vẫn đang mơ, mình nỗ lực thì mình sẽ sớm tới được thành công mà thôi".

Theo Dân trí