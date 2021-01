Học sinh tiểu học trường tư thục được hỗ trợ học phí trong trường hợp nào?

Năm 2020 đã vừa khép lại với nhiều sự kiện, chính sách về giáo dục đáng chú ý. Trong đó, theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh cũng rất ấn tượng với những chính sách miễn, giảm học phí đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên có hiệu lực ngay trong năm 2020.

Cụ thể, theo Điều 99 - Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có quy định rõ về học phí, chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Theo đó, học phí là khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục, đào tạo do Chính phủ quy định.

Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng này và học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Học sinh tiểu học tại các trường tư thục nơi không đủ trường công lập sẽ được hỗ trợ học phí.

Về cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động giáo dục được Luật Giáo dục 2019 quy định như sau: Chính phủ quy định cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập;

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của UBND cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua;

Cơ sở giáo dục dân lập, cơ sở giáo dục tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Thực hiện công khai chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo và mức thu theo cam kết trong đề án thành lập trường, công khai cho từng khóa học, cấp học, năm học theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ngày 25/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 116 về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Nghị định có hiệu lực từ 15/11/2020, nhưng áp dụng bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm học 2021 - 2022. Theo đó, sinh viên sẽ được hỗ trợ hai khoản, gồm: sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học.

Mỗi sinh viên được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập. Thời gian hỗ trợ này theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Đối tượng được hỗ trợ là những sinh viên học trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, liên thông chính quy; sinh viên học văn bằng thứ 2 theo hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên có kết quả học lực văn bằng thứ nhất đạt loại giỏi.

