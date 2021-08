Học sinh những địa phương nào được miễn 100% học phí năm học 2021 - 2022?

Nhiều tỉnh thành ban hành chính sách hỗ trợ học phí giúp phụ huynh đỡ khó khăn, đồng thời động viên, khuyến khích học sinh trước thềm năm học mới 2021 – 2022.

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thống nhất miễn 100% học phí trong năm học 2021 - 2022 cho học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT (trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài). Dự kiến kinh phí khoảng 138 tỷ đồng.

Số tiền này được lấy từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Nghị quyết 326 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ.

Tương tự, năm học 2021 - 2022, học sinh bậc THPT ở Hải Phòng sẽ được miễn 100% học phí. Trước đó, năm học 2020 - 2021, địa phương này cũng miễn học phí cho học sinh mầm non và THCS. Lộ trình này được thực hiện theo nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua cuối năm 2019.

Theo đó, học sinh có hộ khẩu, đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của công an sinh sống thực tế tại Hải Phòng đều được miễn học phí. Việc hỗ trợ theo số tháng thực học tại trường, tối đa không quá 12 tháng/năm học với trẻ mầm non và không quá 9 tháng/năm học với Tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên. Đây là mức hỗ trợ tất cả gia đình có con trong độ tuổi đi học.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng diễn ra trong tháng 8 vừa qua đã thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021 - 2022 do ảnh hưởng của COVID-19.

Theo đó, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân TP quy định.

Đối tượng áp dụng gồm: Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập. Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2021 - 2022. Các đối tượng được miễn giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố.

Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí là trên 87,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP bố trí cho ngành giáo dục đào tạo năm 2021 và 2022.

Cũng tại cuộc họp Hội đồng nhân dân TP.HCM mới đây, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cho biết, đã gửi tờ trình xem xét miễn học phí năm học 2021 - 2022.

Theo ông Hiếu, nhằm chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính với phụ huynh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở GD&ĐT đề xuất miễn giảm học phí học kỳ I cho học sinh từ mầm non đến THPT.

Hiện TP.HCM có khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT (chưa tính hệ giáo dục thường xuyên). So với năm học trước, học sinh tăng thêm 31.000, trong đó khối trường công lập tăng 28.000 em.

Các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

Nghị định nêu rõ, khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Nghị định áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tại cuộc họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: "Đối với những học sinh, sinh viên gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch, cần triển khai chính sách miễn giảm học phí để đảm bảo không cháu nào bị thất học sau dịch hoặc vì nghèo mà không được đến trường.

UBND TPHCM đã đồng ý miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021- 2022 cho học sinh các trường công lập để chia sẻ khó khăn với phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh.

