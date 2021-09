Học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong, các trường kiến nghị phụ huynh cùng giám sát

Trong mấy ngày qua, nhiều đơn vị, trường học trên địa bàn Hà Nội đã triển khai công tác tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tuyến. Tiêu biểu như, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa đã có văn bản gửi hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn quận về quy định dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh không đến trường.

Theo đó, các trường trên địa bàn quận Đống Đa sẽ tăng cường thực hiện tổ chức quán triệt lại đến từng giáo viên thực hiện điểm danh, nắm rõ số học sinh tham gia học tập, lý do vắng mặt của học sinh báo cáo nhà trường sau mỗi buổi học. Tuyên truyền, giải thích để cha mẹ học sinh hỗ trợ tốt nhất về cơ sở vật chất cho con khi học tập.



Sau khi có chỉ đạo từ quận, trường Tiểu học Kim Liên (quận Đống Đa) cũng đã có yêu cầu phụ huynh quan tâm, rà soát, kiểm tra các phương tiện điện tử phục vụ cho việc học tập của con. Bố trí thời gian theo dõi việc học tập của con trước, trong và sau giờ học trực tuyến. Hướng dẫn con không dùng máy tính, Ipad, điện thoại vừa sạc vừa học sẽ không an toàn. Hướng dẫn con khi thiết bị xảy ra lỗi phải gọi người lớn…

Hiện trường vụ việc học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến ở Hà Nội. Ảnh internet

Nhiều trường học khác cũng đã có hướng dẫn phụ huynh, học sinh phòng tránh tai nạn thương tích trong thời gian học sinh nghỉ ở nhà phòng chống dịch, học trực tuyến. Cụ thể, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) hướng dẫn học sinh cách phòng tránh tai nạn thương tích khi ở nhà mùa dịch trong đó có phòng tránh điện giật và các cách sơ cứu khi bị điện giật. Nhà trường khuyến cáo phụ huynh quan tâm và tạo ra môi trường vui chơi đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà, đồng thời hướng dẫn trẻ chủ động phòng chống tai nạn thương tích.

Theo trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân), để thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học trực tuyến, nhà trường tổ chức quán triệt lại đến từng giáo viên các quy định về đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia học trực tuyến như: Điểm danh, nắm rõ số học sinh tham gia học tập, lý do vắng mặt của học sinh báo cáo nhà trường sau mỗi buổi học).

Giáo viên của trường tiểu học Kim Giang cũng có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích để cha mẹ học sinh hỗ trợ tốt nhất về cơ sở vật chất cho con khi học tập như: Kiểm tra mạng, đường truyền, ổ điện, dây điện đảm bảo an toàn; vị trí ngồi học phải đủ ánh sáng, đảm bảo sự riêng tư, tạo điều kiện cho học sinh tập trung khi tham gia học tập.

Khuyến cáo của trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) khi học sinh học tập trực tuyến tại nhà.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tuyến, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: "Những tai nạn thương tích với học sinh đều hết sức đau lòng và một lần nữa nhắc nhở mỗi gia đình, nhà trường cần hết sức lưu tâm trong việc phòng ngừa, bảo vệ con trẻ. Cần có sự quan tâm phối hợp chặt chẽ từ phía nhà trường và gia đình học sinh. Giáo viên hướng dẫn phụ huynh, học sinh các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích có thể xảy ra".

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, ngay sau khi có thông tin một học sinh lớp 5 ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi đang ở nhà học trực tuyến, Bộ đã trao đổi với Sở GD&ĐT Hà Nội để nắm bắt sự việc. Qua sự việc, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo cần tăng cường các biện pháp hỗ hướng dẫn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong quá trình sử dụng các thiết bị học tập đảm bảo an toàn. Các đơn vị chức năng của Bộ cũng đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn học tập trực tuyến an toàn.

Quang Anh