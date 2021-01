Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Tân Sửu 2021 tổng cộng 9 ngày

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục được nghỉ 9 ngày liên tục, kể từ ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường và công chức, viên chức của Sở và Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã sẽ được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 10/2 (ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/2 (ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo, trong thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, trường học trên địa bàn đảm bảo việc đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Học sinh các cấp học tại Hà Nội nghỉ Tết Nguyên đán 2021 tổng cộng 9 ngày. Ảnh minh họa

Thực hiện nghiêm túc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học; đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất trong những ngày nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Nhà trường cũng cần thông báo, tuyên truyền để học sinh, sinh viên không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội, không thực hiện vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ hoặc các trò chơi nguy hiểm khác.





Quang Anh