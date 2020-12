Học sinh được nghỉ Tết Dương lịch và Âm lịch 2021 bao nhiêu ngày?

Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo tới các đơn vị, trường học lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo rõ, các đơn vị, trường học bố trí cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Dương lịch vào ngày 1/1/2021 (thứ Sáu). Đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần: Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc liền 3 ngày, từ ngày 1/1/2021 (thứ Sáu) đến hết ngày 3/1/2021 (Chủ nhật).

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết Dương lịch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ,.. cho đơn vị. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị, trường học cần ổn định nền nếp dạy, học và trở lại làm việc bình thường.

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT do UBND TP.HCM ban hành có quy định ngày nghỉ lễ được quy định theo Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8/2/2021 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết ngày 16/2/2021 (tức ngày mùng 5 tết). Tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với thời gian nghỉ Tết của năm học trước là 5 ngày.

Học sinh nghỉ Tết Tân Sửu 2021 từ 7 đến 14 ngày (tùy địa phương). Ảnh minh họa: TL

UBND tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (nhằm ngày 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng 2021), tổng cộng 9 ngày. Cộng với hai ngày nghỉ trước đó là ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6 và 7/2), như vậy học sinh Bến Tre được nghỉ Tết Tân Sửu 10 hoặc 11 ngày (tùy theo cấp học).

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo quyết định 2571/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành khung năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên có quy định các cấp học, ngành học trên địa bàn nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 04/02/2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17/02/2021 (Mùng 07 tháng Giêng Âm lịch). Tổng cộng 14 ngày.

Tại Hà Giang, theo quy định của UBND tỉnh này, thời gian nghỉ tránh rét và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với cấp học Mầm non, cấp Tiểu học là 14 ngày liên tục; đối với cấp THCS và bổ túc THCS, cấp THPT và bổ túc THPT ít nhất là 9 ngày liên tục (không quá 14 ngày).

Theo khung năm học 2020 - 2021 do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành, học sinh trên phạm vi toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 từ ngày 8/2/2021 (thứ Hai, ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 20/2/2021 (thứ Bảy, ngày 09 tháng Giêng).

Đối với lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện như sau: Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An; Đối với học sinh: Bắt đầu nghỉ từ ngày 08/02/2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/02/2021 (tức ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Dương lịch ngày 01/01/2021; Nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ ngày 08/02/2021 đến ngày 21/02/2021.

Quang Anh