Hỗ trợ hơn 1.500 học sinh mồ côi vì COVID-19 ra sao để các em tiếp tục đến trường?

Vừa qua, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, có hơn 1.500 học sinh mồ côi vì COVID-19, trong đó có hơn 490 học sinh tiểu học, 580 học sinh THCS, còn lại ở bậc THPT, GDTX. Học sinh mồ côi cha hoặc mẹ vì COVID-19 có ở khắp các quận huyện và TP. Thủ Đức. Hiện tại, thành phố có tổng cộng 10.073 học sinh mắc COVID-19, gần 3.400 giáo viên và nhân viên ngành giáo dục là F0.

Một vấn đề được xã hội quan tâm đó là hơn 1.500 em học sinh đó được chăm sóc, hỗ trợ ra sao để ổn định cuộc sống, tiếp tục đến trường sau này. Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, theo quy định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, từ 4 tuổi trở lên là 540.000 đồng. Ngoài ra, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, các khoản khác ở trường, thời gian trợ cấp đến dưới 16 tuổi.

Trường hợp nếu đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi (quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP).

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ được hưởng, trong thời gian qua, nhiều em học sinh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong đó có những em mồ côi cha mẹ vì COVID-19 đã nhận được hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Hội Đồng đội Quận 8, TP.HCM tặng quà học sinh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đầu năm học 2021 - 2022. Ảnh: HĐĐQ8

Theo ghi nhận, hiện các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tại TP.HCM đã và đang vận động những người có điều kiện nhận chăm sóc hoặc hỗ trợ cho trẻ có cả cha lẫn mẹ qua đời vì bệnh COVID-19, hoặc cha/mẹ qua đời vì COVID-19, người còn lại mắc COVID-19 và đang được điều trị trong khu cách ly tập trung, có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/trẻ.

Hội đồng Đội TP.HCM đã phát động chương trình ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ… Chương trình đã tiếp nhận được gần 400 suất học bổng bảo trợ toàn phần đến hết lớp 12 cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng.

Các đối tượng học sinh được trao học bổng là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha/mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc do dịch COVID-19. Trẻ em không sống cùng cha, mẹ (do đã qua đời hoặc bỏ đi) mà sống với người thân, có hoàn cảnh khó khăn hoặc người thân không may mất do dịch COVID-19. Trẻ em trong các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ thất học…

Hội đồng Đội TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động kêu gọi thêm nhiều nguồn lực và tổ chức trao tặng các phần học bổng và thiết bị học tập theo tuần đến các em học sinh cần hỗ trợ. Đặc biệt là "Chương trình học bổng Bảo trợ học tập đến hết cấp học THPT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch COVID-19"...

Q.Anh