Hàng triệu học sinh nhiều nơi bước vào khai giảng năm học mới trên truyền hình

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và phần lớn các quận, huyện đang thực hiện giãn cách xã hội nên TP. Hà Nội tổ chức Lễ Khai giảng tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), thời gian từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/9 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2 và kênh phát thanh sóng FM) để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố theo dõi.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, Lễ Khai giảng bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tổ chức trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, tránh hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Chương trình khai giảng bao gồm đầy đủ các nghi thức quy định, lời phát biểu chào mừng, động viên thầy, trò ngành Giáo dục Hà Nội của lãnh đạo thành phố, phát biểu của đại diện học sinh dự lễ khai giảng, trao tặng các Bằng khen…

Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9, các nhà trường tại Hà Nội sẽ tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều nơi tổ chức Khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa

Tương tự, tại Nghệ An, lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 được tổ chức duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (thành phố Vinh, Nghệ An) và được truyền hình trực tiếp qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An. Chương trình khai giảng có thời lượng 30 phút, số lượng người tham gia được giãn cách theo đúng quy định.

Lễ khai giảng tại trường Phan Bội Châu sẽ được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như: Chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An.

Tại Đà Nẵng, đúng 7h00 ngày 5/9, chương trình Chào năm học mới sẽ được phát trên sóng DanangTV, đến 7h30 chương trình Khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện sẽ diễn ra và 8h sẽ diễn ra chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp. Đây là năm thứ 2 Đà Nẵng tổ chức khai giảng truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn thành phố.

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 cũng được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. Cụ thể, Lễ khai giảng sẽ được truyền hình trực tiếp từ 7h - 7h35, ngày 5/9. Sau khi chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng chung toàn tỉnh kết thúc, các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai phần còn lại của nhà trường theo hướng dẫn. Tuy nhiên, không trùng với chương trình chung của tỉnh.

Trong khi đó, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 một số địa phương không tổ chức Khai giảng năm học mới, thay vào đó là tổ chức học tập trực tuyến. Cụ thể, TP.HCM cũng thông báo cho học sinh, phụ huynh về việc không tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Học sinh bắt đầu học trực tuyến củng cố kiến thức từ ngày 6/9. Riêng tiểu học sẽ làm quen chương trình từ ngày 8 đến 19/9. Đến 20/9 chính thức giảng dạy chương trình năm học mới. TP.HCM cũng đang đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét việc kéo dài thời gian năm học 2021 - 2022, đặc biệt với lớp 1, 2.

Quang Anh