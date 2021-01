Hàng trăm trường học vùng biên cho học sinh nghỉ vì rét đậm, rét hại

Ngày 11/1, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu cho biết, do nền nhiệt độ tại địa phương xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại nên từ hôm nay, trên toàn tỉnh đã có 132 trường học được bố trí lịch nghỉ học. Trong đó có 59 trường mầm non, 40 trường tiểu học, 32 trường THCS và một trường THPT tập trung tại 8 huyện, thành phố gồm: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và TP. Lai Châu.

Trước tình hình rét đậm rét hại, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục và các trường học chủ động kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, đảm bảo cho việc dạy và học. Cán bộ y tế các nhà trường tăng cường tích trữ thuốc men, thường xuyên kiểm tra sức khỏe học sinh. Nếu tổ chức lịch học phải hạn chế hoạt động ngoài trời, đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại.

Sau rét đậm, rét hại, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các đơn vị, trường học bố trí việc dạy và học bù phù hợp, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học và không dạy dồn tiết, cắt xén chương trình.

Một số nơi vùng núi ở Lai Châu có độ cao trên 1.500 m nhiệt độ đã giảm xuống còn 1 độ C. Ảnh: Nhật Tân

Đối với các nhà trường có học sinh bán trú, thầy cô giáo có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, bổ sung chăn, áo ấm cho học sinh; chỗ ngủ bảo đảm kín và ấm áp. Các trường mầm non, tiểu học phải có nước ấm để phục vụ, chăm sóc các cháu; đồng thời bảo đảm chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hợp lý trong những ngày rét đậm, rét hại.

Còn tại Lạng Sơn, nhiệt độ những ngày qua dao động từ 4-5 độ C, do đó nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học. Theo thống kê, có hơn 400 trường đã phải cho học sinh nghỉ học với tổng số học sinh là trên 100.000 em.

Chỉ có một số ít trường vẫn tổ chức học và lùi thời gian học do học sinh đã đến trường hoặc một số trường có bật điều hòa. Còn các trường phổ thông dân tộc nội trú vẫn cho học sinh học bình thường.

Học sinh tại điểm trường Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) quây quần bên đống lửa sưởi ấm trong cái lạnh 4 độ C. Giáo viên tại điểm trường cho biết phải thường xuyên đốt củi trước và trong giờ học để sưởi ấm cho học sinh. Ảnh: GVCC

Tại Lào Cai có 7/9 huyện, thị xã, thành phố cho học sinh đi học bình thường. Chỉ có 2 huyện Sa Pa và Mường Khương cho học sinh một số trường nghỉ học để tránh rét kết hợp với lịch nghỉ sơ kết học kỳ 1 năm học 2020-2021. Số học sinh nghỉ học của 2 huyện này chiếm khoảng 50%.

Riêng ở Hòa Bình, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và thực hiện theo hướng dẫn của ngành GD&ĐT, trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã có 6 trường học cho học sinh nghỉ tránh rét. Trong đó có 2 trường cho nghỉ toàn bộ học sinh là trường PT DTNT TH&THCS Độc Lập (xã Độc Lập) và trường Mầm non Chăm Mát (phường Dân Chủ).

4 trường cho học sinh nghỉ cấp tiểu học là trường TH&THCS Thịnh Lang (phường Thịnh Lang), TH&THCS Cù Chính Lan (phường Thống Nhất), TH&THCS Tân Hòa (phường Tân Hòa), TH&THCS Võ Thị Sáu (phường Dân Chủ).

Mặc dù điều kiện phòng học tại một số điểm trường vùng biên còn khó khăn nhưng thầy và trò vẫn quyết tâm cao vượt qua khó khăn.

Trước diễn biến cực đoan của thời tiết, nhiệt độ tại tỉnh Sơn La xuống thấp nhất 4 – 7 độ C; vùng cao 1 – 3 độ C, có nơi dưới 1 độ C và xảy ra mưa tuyết, băng giá… Một số trường học khu vực vùng cao như Bắc Yên, Mộc Châu, Vân Hồ… đã chủ động đề xuất tổ chức cho các em học sinh nghỉ học; đối với các học sinh mà phụ huynh có nhu cầu đưa con em đến trường thì vẫn nhận học sinh và thực hiện đầy đủ các phương án phòng, chống rét.



Trong đợt rét đậm rét hại này, Sở GD&ĐT Sơn La đã có chỉ đạo khẩn không bắt buộc học sinh mặc đồng phục và không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời khi thời tiết rét đậm, rét hại; căn cứ tình hình diễn biến thực tế của thời tiết tại địa phương, chủ động đề xuất cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C đối với học sinh mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C đối với học sinh Trung học cơ sở trở lên.

