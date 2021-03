Hải Phòng: Các trường học trên địa bàn xã Đại Hợp, Kiến Thụy phải nghỉ do liên quan ca mắc COVID-19

Sở Y tế Hải Phòng vừa cho biết, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 tại Hải Phòng sau khi trở về từ nước ngoài, ngành Y tế Hải Phòng đã khẩn trương rà soát và phát hiện 21 trường hợp F1. Ngay trong đêm, việc lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly tập trung 21 trường hợp được triển khai. Hiện, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, tất cả đã âm tính với SARS-CoV-2.



Khu vực dân cư gần khách sạn Paris đường Lê Hồng Phong tạm thời đang phong tỏa

Trường Mầm non Đại Hợp, Kiến Thụy phải tạm đóng cửa do có 1F1 liên quan ca mắc COVID-19 trên địa bàn

Cũng liên quan 2 ca mắc COVID-19 này, Hải Phòng cũng đã phong tỏa 5 địa điểm nơi 2 trường hợp này đã đến và ở lại, gồm: Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, khách sạn Paris (đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), 1 nhà nghỉ tại huyện Kiến Thụy, khu vực nhà mẹ đẻ ca bệnh tại thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuy và nhà lái xe taxi chở người ca bệnh này.

Người dân khu Việt Tiến 1, xã Đại Hợp hạn chế ra ngoài khi địa bàn có ca mắc COVID-19

Lối vào khu dân cư Việt Tiến 1, xã Đại Hợp đã lập chốt kiểm soát từ trong đêm 25/5

Có 5 hộ gia đình gần nhà lái xe Bùi V. T ở thôn Đại Lộc 2, xã Đại Hợp bị phong tỏa

Tại thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, công tác phong tỏa toàn bộ khu dân cư nơi gia đình chị Đ.T.T.P sinh sống cũng đã được triển khai thần tốc trong đêm 25/5.

Theo lãnh đạo xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, hiện xã đã truy vết được 6F1 và 101 F2. Các F1 được đưa đi cách ly tập trung ngay trong tối 25/5 và lấy mẫu xét nghiệm. Đáng chú ý, trong số các F1 có cháu Nguyễn Thị P.U, SN 2016 - con của chị Đ.T.T.P hiện đang học lớp mầm non 4 tuổi tại trường Mầm non Đại Hợp (phân khu 2). Lớp học này có 20 cháu. Theo đó, sáng nay, ngành giáo dục thành phố đã chỉ đạo cho học sinh 3 cấp trên địa bàn từ Mầm non, Tiểu học, THCS và thêm trường THPT Nguyễn Đức Cảnh tạm nghỉ học.

Ông Đinh Quang Tấn, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết: "Cả đêm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường đã truy vết được 11 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca mắc này và hiện có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Phường hiện đang thực hiện chỉ đạo của quận là trực tiếp phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm trong khu phong tỏa với 9 hộ dân và 39 trường hợp".

Trước đó, đêm 25/5, ngành Y tế Hải Phòng phát đi thông báo khẩn những trường hợp từng liên quan, tiếp xúc với 2 ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Hải Phòng khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, hỗ trợ hướng dẫn phòng chống dịch.

Minh Lý – Kiều Lê