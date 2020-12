Hải Phòng: Báo động nguy cơ thuốc lá điện tử “thâm nhập” trường học

Núp dưới vẻ bề ngoài khá đặc biệt như những vật dụng thông thường khác như son dưỡng môi, nước hoa, cây bút, USB…, thuốc lá điện tử (TLĐT) hay thuốc lá thế hệ mới (TLTHM) đã âm thầm "thâm nhập" vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh và "qua mặt" sự quản lý của các bậc phụ huynh, giáo viên.

Liên tiếp nhiều vụ học sinh hút TLĐT, TLTHM được phát hiện trong một số trường học tại Hải Phòng đã báo động mức độ lây lan của nó trong học đường. Chỉ cần lên mạng gõ "tìm mua thuốc lá điện tử" là ra hàng loạt thông tin, bài đăng về thuốc lá điện tử mặc dù sản phẩm này đã bị cấm buôn bán".

Thuốc lá điện tử đang là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng tại Hoa Kỳ

Mới đây, tại trường THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, một học sinh tên V.A.D lớp 8B10 đã ngất xỉu sau khi hút thuốc lá điện tử do người bạn lớp 8B9 mời. Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người đã nghi vấn trong thuốc lá này có chứa chất kích thích như một dạng ma túy gây sốc cho người dùng. Sau đó, nam sinh lớp 8B9 thừa nhận với gia đinh và nhà trường việc mình mua thuốc lá điện tử qua mạng xã hội và mang đến trường rủ bạn hút.

Do vi phạm nội quy cấm học sinh hút thuốc lá, thuốc lá điện tử trong trường nên trường THCS Đà Nẵng đã tạm dừng việc học tập 7 ngày với nam sinh mang thuốc đến hút, 3 ngày với học sinh hút, bị ngất xỉu. "Trong thời gian đình chỉ học tập, các em vẫn phải chép bài đầy đủ, làm bản kiểm điểm gửi cho nhà trường", ông Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng trường này thông tin.

Tại huyện Thủy Nguyên, mới đây cũng đã xảy ra trường hợp một học sinh THCS đang trong giờ học đã có những hành động, biểu hiện giống người sử dụng ma túy và gây rối người xung quanh. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã mời gia đình đến làm việc và bàn phối hợp quản lý, dạy dỗ em học sinh này.

Nhìn bề ngoài thuốc lá điện tử giống một USB lưu trữ tài liệu nên ít ai để ý

Tương tự, tại trường THPT Thăng Long (Hải Phòng),ngày 23/11 đã phát nam sinh N.H.H lớp 11B7 mang 3 bao thuốc lá điện tử và 1 bật lửa đến trung tâm giáo dục quốc phòng rủ rê một số bạn hút. Nhà trường đã tịch thu và tiến hành kỉ luật em H. Trước đó em H cũng đã từng vi phạm kỷ luật về hành vi đánh nhau với bạn học Đ.Đ.H trên lớp.

Về việc xử lý kỷ luật với học sinh H. do vi phạm nội quy nhà trường (hút thuốc lá điện tử), bà Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng trường THPT DL Thăng Long cho biết: "Do em H. thời gian gần đây thường xuyên vi phạm quy định của nhà trường như hút thuốc lá điện tử, đánh nhau trong lớp nên căn cứ mức độ vi phạm, tái phạm, nhà trường có hướng điều chuyển H. sang trường khác để thay đổi môi trường giáo dục. Đây cũng là nguyện vọng của gia đình em. Gia đình chọn trường nào phù hợp hơn thì nhà trường sẽ tạo điều kiện để em H. chuyển đến đó học tập. Hi vọng rằng sang môi trường mới, em H. sẽ nhận ra khuyết điểm của mình phấn đấu hoàn thiện bản thân tốt hơn".

Cũng theo bà Mai, trong năm học 2020-2021, trường THPT DL Thăng Long cũng đã tiến hành kỉ luật xử lý nghiêm gần 10 học sinh do vi phạm quy định của nhà trường. Ban giám hiệu đã nhắc nhở nhưng các em không thay đổi mà còn tái phạm. Đa số các học sinh này đều hút thuốc lá điện tử, nghịch ngợm, sử dụng nước tăng lực....

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên báo GĐ&XH, hầu hết những học sinh từng sử dụng TLĐT hay TLTHM cho rằng dùng thuốc lá điện tử để giải tỏa căng thẳng, là thể hiện được chất chơi, độ sành điệu của mình trước bạn bè, xã hội. Nhằm chấn chỉnh và giúp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng TLĐT hay TLTHM, nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn TP Hải Phòng đã tập trung, tổ chức các buổi tuyên truyền về tác hại của loại thuốc lá trên cho học sinh trong trường vào các buổi sinh hoạt hay chào cờ.

Thông báo của trường THPT Hàng Hải về tăng cường tuyên truyền tác hại của TLĐT

Theo chia sẻ của một cô giáo đang dạy trường THCS trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tình trạng sử dụng TLĐT hay TLTHM trong học sinh thực sự rất đáng lo ngại. Lợi dụng sự tò mò, sự thiếu hiểu biết, thích thể hiện bản thân trước mọi người của các em học sinh …, các hãng thuốc lá điện tử cũng như người bán tìm mọi cách tiếp cận bằng cách giới thiệu những thông tin, quảng cáo trên mạng xã hội mà hiện nay rất đông học sinh đang sử dụng mạng này.

Với thiết kế nhỏ gọn như 1 chiếc USB, nhiều học sinh đã mang TLĐT đến trường mà không ai hay biết. Nếu nhà trường không tuyên truyền, nhắc nhở và các bậc cha mẹ không sát sao đến các em hơn thì không thể ngăn chặn được "vấn nạn" này".



Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị các trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc học sinh sử dụng TLĐT để có biện pháp ngăn chặn kịp thời

Đêm 24/11, tại cửa số nhà 18A, tổ 2 khu 4, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, đơn vị QLTT Quảng Ninh đã phối hợp với công an phát hiện, thu giữ hơn 12.000 điếu thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất. Đây là vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý. Theo kết quả định giá với cơ quan tài chính, trị giá số hàng trên là 1.719.437.500 đồng; toàn bộ lô hàng trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Chủ nhân số hàng trên là Nguyễn Văn Đông (SN 1995). Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Đông khai nhận mua số thuốc lá điện tử trên từ các nguồn trôi nổi trong nội địa, sau đó quảng cáo sản phẩm trên trang facebook cá nhân và phân phối thuốc lá điện tử cho nhiều cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu tập trung tại TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hiện, đội QLTT số 5 đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc vi phạm.

M.Lý - M.Thư