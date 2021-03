Hải Dương: Xuất hiện trường hợp F1, một xã ở huyện Ninh Giang cho học sinh tạm thời nghỉ học

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (19/3), ông Lê Lương Hường - Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: "Trên địa bàn xã chúng tôi có 1 công dân là F1. Hiện tại trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2".

Theo đó, sau khi nắm được thông tin anh L.T.Th (SN 1973), trú tại xóm 8, thôn Mai, xã Hiệp Lực là trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 2561 - anh N.Đ.Q (SN 1982), trú tại phố Nguyễn Thị Định, khu 11, phường Hải Tân (TP. Hải Dương) mắc COVID-19, tối 17/3 lãnh đạo UBND huyện Ninh Giang và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Hiệp Lực tiến hành họp khẩn trong đêm để đưa ra các biện pháp ứng phó.

Xã Hiệp Lực bắt đầu thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những đối tượng ưu tiên. Ảnh: Đ.Tùy





"Cùng với việc khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan, chúng tôi tiến hành phun khử khuẩn khu vực gia đình anh Th. sinh sống, thông tin rộng trên Đài truyền thanh xã. Đồng thời xây dựng 2 phương án cách ly khu vực gia đình F1 sinh sống nếu trường hợp xấu xảy ra. Qua truy vết, chúng tôi xác định có 6 trường hợp F2 là những người thân trong gia đình và 6 trường hợp F3. Riêng trường hợp F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính, đồng thời địa phương ra quyết định cách ly F2 tại nhà", Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết.

Được biết, anh Th. làm lái xe nơi bệnh nhân N.Đ.Q (BN2561) làm việc. Trước ngày 8/3, anh Th. cùng gia đình ở nhà tại xã Hiệp Lực không đi đâu. Đến sáng 8/3, anh đi xe ô tô lên Hải Dương và trên chuyển xe đó có chở anh N.Đ.Q (chồng chị N.T.T.T). Khi xe đi đến khách sạn Nam Cường, anh Q. nhận được điện thoại của vợ (N.T.T.T là BN2528) gọi điện thoại báo bản thân có kết quả nghi nhiễm COVID-19. Thấy vậy, anh Q. xuống xe bắt taxi về nhà, còn anh Th. sau đó cũng quay trở lại xã Hiệp Lực cùng với những thành viên gia đình tự cách ly tại nhà (lúc này anh Th. là F2). Đến ngày 17/3, N.Đ.Q. mắc COVID-19 và anh Th. trở thành là F1.

Hiện tại chỉ có học sinh lớp 9 cấp THCS xã Hiệp Lực trở lại trường học tập. Riêng khối 6,7,8 và cấp Tiểu học của địa phương này tiếp tục học trực tuyến tại nhà. Ảnh: Đ.Tùy





Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực cho biết thêm, theo công văn của UBND tỉnh Hải Dương, bắt đầu từ sáng hôm qua (18/3), học sinh cấp Tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ quay trở lại học tập, riêng cấp học Mầm non được nghỉ đến 31/3. Tuy nhiên, do địa phương xuất hiện trường hợp F1 và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, cho nên UBND huyện Ninh Giang đồng ý cho khối 9 trở lại học bình thường. Riêng cấp Tiểu học và khối 6,7,8 cấp THCS của xã Hiệp Lực tiếp tục học trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới.

Hiện tại, anh Th. cùng với 6 trường hợp F2 liên quan đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trong khi đến 22/3 tới đây, anh Th. đủ 14 ngày (tính từ 8/3 khi anh Th. là F2 của chị T. - vợ của bệnh nhân N.Đ.Q). Do đó, nếu trường hợp F1 ổn định, có kết quả âm tính trong những lần xét nghiệm tiếp theo, Phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang sẽ trình phương án cho học sinh cấp Tiểu học; các lớp 6,7,8 cấp THCS trên địa bàn xã Hiệp Lực trở lại học bình thường.

Cho đến thời điểm hiện tại, huyện Ninh Giang có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 và những ca bệnh này đều được công bố điều trị khỏi, xuất viện về nhà.

Đức Tùy