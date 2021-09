Giảng viên xin lỗi vì đuổi sinh viên khỏi lớp học online

Mưa to không nghe rõ bài giảng, sinh viên bị đuổi ra khỏi lớp Sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhờ thầy giảng lại bài học vì trời mưa, âm thanh không rõ nhưng bị thầy cho ra khỏi lớp.

Liên quan phát ngôn và hành động của giảng viên khoa Điện - Điện tử trong một buổi học online, tối 19/9, PGS Nguyễn Trường Thịnh, người phụ trách ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết nhà trường đang khẩn trương làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc.

Sau khi Phòng Thanh tra Giáo dục và Khoa Điện - Điện tử làm việc với giảng viên hôm 17/9 để xác minh và tìm hiểu sự việc, ngày hôm sau, người phụ trách nhà trường đã gặp giảng viên để nắm thông tin và nghe giải trình.

Sáng 19/9, Phòng Thanh tra Giáo dục đã tổ chức gặp gỡ giữa phòng, khoa Điện - Điện tử với những sinh viên trong lớp liên quan trực tiếp vụ việc để ghi nhận thông tin, lắng nghe ý kiến, tâm tư của các em.

"Chúng tôi cũng cho giảng viên gặp gỡ lớp, lắng nghe những đóng góp, chia sẻ của sinh viên. Thầy giáo này thừa nhận sai sót về việc sử dụng ngôn từ chưa phù hợp và phương pháp cứng rắn trong lớp học, đã xin lỗi sinh viên. Giảng viên cam kết sử dụng phương pháp linh hoạt hơn trong việc giảng dạy", PGS Nguyễn Trường Thịnh cho biết.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng có nhiều chia sẻ cùng giảng viên, hy vọng thầy giữ vững tâm huyết và hứa tập trung hơn trong giờ học.

PGS Nguyễn Trường Thịnh thông tin sau sự việc này, nhà trường và toàn bộ giảng viên sẽ rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy trực tuyến.

Ông cũng thông tin, sáng 20/9, ban lãnh đạo nhà trường sẽ có buổi họp với các bộ phận liên quan để xử lý vụ việc.

Trước đó, ngày 17/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại buổi học online của khoa Điện - Điện tử (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), trong đó, giảng viên đã có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi.

Cụ thể, khi một sinh viên báo “Dạ, bên em mưa to quá, em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?”, giảng viên trả lời: “Rồi, vậy để tôi cho em ra khỏi lớp luôn, khỏi học luôn ha. Tên gì đây?”.

Sau khi sinh viên nêu rõ tên của mình, giảng viên nói thêm: “Mưa to quá học để làm gì? Đi ngủ đi ha. Cái việc to hay không, anh phải tự lấy tai nghe anh để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng cho anh nhiều lần”.

Dù sinh viên đã phản hồi lại “em gắn tai nghe vô mà nghe cũng không rõ mấy luôn ạ”, giảng viên vẫn quyết định cho sinh viên này ra khỏi buổi học và nói: “Vậy làm sao mà học ha, nghỉ buổi học hôm nay đi”.

Sau khi đuổi nam sinh ra khỏi lớp, thầy giáo này còn yêu cầu những em còn lại bật camera và nói "Tôi là Nguyễn Văn A, có đầy đủ tai, mắt và các giác quan như người bình thường", mới được tiếp tục học.

Theo Tri thức trực tuyến