Giải mã sức hút triệu view của cô nàng du học sinh Trung Quốc

Sự phát triển nhanh đến chóng mặt của ngành công nghiệp Youtube đã sản sinh ra vô số gương mặt vàng trong làng vlogger.

Thế nhưng lý do gì khiến kênh Youtube của nữ sinh Dương Tuyết Hoa - một du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc vẫn thu về hàng triệu view? Có phải video về chủ đề cuộc sống tại nước ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đối với các bạn trẻ hay ẩn sâu trong cô bạn này là một sức hút đặc biệt.

Dương Tuyết Hoa (1999), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau thời gian đầu học tiếng tại trường Sư Phạm Đông Bắc Trung Quốc, 9X hiện đang học tại trường Đại học Bách khoa Côn Minh ( tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Chia sẻ về lý do lựa chọn quốc gia đông dân nhất thế giới là nơi du học, Tuyết Hoa cho biết: "Sau khi tham gia kì thi tốt nghiệp thì mình cũng bắt đầu cuộc sống du học bên Trung luôn. Lý do thì đơn giản lắm! Vì mình may mắn có được học bổng du học Trung Quốc.

Tuy nhiên, ban đầu thì du học Trung Quốc chưa thực sự là mong muốn của mình, mình thích Hàn Quốc hơn nhưng sau hơn 3 năm sang bên đó du học thì mình "nghiền" cuộc sống ở Vân Nam mất rồi."

Mọi người thường tưởng tượng du học nước ngoài sẽ khó khăn, sẽ phải đối mặt với cô đơn, đối mặt với môi trường mới khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ.

Thế nhưng cuộc sống du học của cô bạn Tuyết Hoa lại diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ: "Một năm mình có thể về thăm nhà 2 lần vào dịp tết và nghỉ hè với cả vì luôn có những người bạn Việt Nam sống bên cạnh nên không có cảm giác cô đơn.

May mắn nữa là về văn hóa và thực phẩm bên Trung Quốc không quá khác Việt Nam nên mình thích nghi khá nhanh với cuộc sống ở đây. Hôm nào nhớ đồ ăn Việt thì tụi mình ra chợ mua đồ về cùng nấu nướng, cùng dọn dẹp. Khá là vui."

Kênh Youtube của Tuyết Hoa bất ngờ nổi lên rần rần, mỗi video đăng tải đều thu về cả triệu view. Hẳn phải có chìa khóa vàng gì ở đây nhưng hài hước là ngay cả chính chủ cũng không hiểu lý do gì và tại sao nó lại "hot" đến vậy.

"Ngay từ đầu khi sang du học thì mình đã muốn lưu lại cuộc sống du học bằng cách quay video và nhờ Youtube cất giữ. Chiếc video đầu tiên cũng là nhờ người bạn động viên cứ quay để lưu lại kỉ niệm là chính, nhiều người xem hay không xem không quan trọng!

Thế là mình quay lại và nhờ người bạn ở Việt Nam edit hộ. Đúng như dự đoán, không ai xem thật. Bẵng đi 1 tháng sau, mình cũng không hiểu vì lý do gì mà lượt xem của video đó tăng vùn vụt", cô nhớ lại.

Chủ đề không mới. Các video cũng không quá đầu tư bài bản. Cách quay, cách dựng, nội dung hoàn toàn ngẫu hứng. Nhưng có lẽ chính từ sự đơn giản, thuần khiết tỏa ra từ Tuyết Hoa lại là "điểm chạm" tới người xem.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, nụ cười hồn nhiên và cách trò chuyện gần gũi, không phô trương vô tình trở thành một bí quyết giúp cô bạn Tuyết Hoa chiếm trọn trái tim các bạn trẻ.

Việc được nhiều người biết đến giúp cho 9X có nhiều cơ hội phát triển hơn và có thêm cơ hội làm việc và kiếm tiền để có một cuộc sống tự lập. Trong tương lai khi việc du học kết thúc Tuyết Hoa cũng muốn phát triển kênh theo hướng thời trang, du lịch và làm đẹp.

Là một người đi trước và có kinh nghiệm du học gần 4 năm, Tuyết Hoa cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn đang có dự định sẽ đi học tập tại nước ngoài: "Nếu muốn thì các bạn hãy cứ đi đi.

Đón chờ bạn sẽ là một cuộc sống mới, nhiều cảnh đẹp, nhiều đồ ăn ngon, nhiều kiến thức mới và quan trọng là sẽ có thêm nhiều người bạn mới. Những trải nghiệm sẽ giúp người trẻ tự lập hơn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Dù phải thừa nhận việc học rất khó nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì đã đi du học. Hơn cả như vậy, nó còn là một lựa chọn đáng giá nhất trong 22 năm cuộc đời mình.

Tuổi trẻ là phải trải nghiệm, phải bay cao hơn và xa hơn. Cố lên các bạn nhé!"

Theo Tú Anh/Sinh viên Việt Nam