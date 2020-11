Gia đình 'sốc' khi du học sinh bỏ ngành dược, nhập học… nấu ăn

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán New Zealand tổ chức Lễ Vinh danh Cựu du học sinh New Zealand nổi bật 2020 (New Zealand Outstanding Alumni Awards 2020). Sáu cá nhân ưu tú này đã thụ hưởng nền giáo dục đẳng cấp thế giới của New Zealand, đạt được những thành công trong sự nghiệp và tích cực đóng góp cho xã hội.

Tại buổi lễ, các cựu du học sinh đã chia sẻ câu chuyện chọn nghề của riêng mình.

Một trong sáu cá nhân được vinh danh có anh Nguyễn Minh Dũng. Anh đã kể lại câu chuyện của mình mà có thể rất nhiều người không tin.

Nguyễn Minh Dũng (bên trái) trong lễ vinh danh

Anh Dũng cho biết học hết lớp 10 ở trường Nguyễn Thị Minh Khai (Tp.HCM), anh thuyết phục gia đình để được lên đường du học, cho dù trước đó chưa bao giờ đến với vùng đất New Zeland.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã theo học về kinh doanh như ước nguyện của gia đình, nhưng trong lòng thì vẫn thích ngành Y còn nấu ăn lúc đó chỉ xem như đam mê cá nhân.

Sau khi hoàn thành chứng chỉ Kinh doanh, anh cũng nộp đơn và được nhận vào học Y ở Đại học Auckland. Trong lúc chuẩn bị nhập học, anh tình cờ đi ngang một lớp học về nấu ăn và cảm thấy bị thu hút, lúc đó anh mới nhận ra rằng “thì ra nấu ăn cũng được đào tạo bài bản như thế này đây”.

Càng tìm hiểu anh càng thấy bị thuyết phục vì ngành nghề này, chuyên nghiệp và nhiều tiềm năng. Thế là Nguyễn Minh Dũng đã quyết định để đam mê dẫn lối. Lúc đó anh thú nhận mình đang đứng trước một áp lực kinh hoàng. Làm sao để gia đình chấp nhận cho chuyển sang học nấu ăn sau khi đã bỏ biết bao công sức và tiền bạc du học

Anh kể gọi về nhà thông báo là phải đối mặt với áp lực không hề nhỏ. Gia đình tạo nhiều sức ép vì nấu ăn không thể so sánh được với ngành dược. Đã vậy, du học nhiều năm tốn tiền mà giờ chuyển sang học làm đầu bếp thì… không đáng.

Gia đình gần như không quan tâm khi anh học hai năm nghề đầu bếp. Kể lại những ngày này, anh Dũng cho biết mỗi lần gọi điện về nhà chỉ có thể hỏi thăm vài câu sức khỏe. Thời gian đó thật khó khăn để theo đuổi đam mê. May là có người anh của mình cũng du học làm chỗ dựa.

Một phần để mẹ vui lòng, anh lại học tiếp song song cử nhân quản lý khách sạn và tài chính kế toán tại Đại học Waikato. Mãi đến khi anh thành công, giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ẩm thực, gia đình dần dần thay đổi quan điểm.

Anh cho rằng ngày nay nhiều bạn trẻ du học cũng gặp trường hợp tương tự anh, rằng ra nước ngoài một thời gian mới thật sự biết mình thích gì, muốn làm gì cho sự nghiệp. Nhiều bạn không dám thay đổi vì áp lực của gia đình quá lớn khi không ít phụ huynh xem chuyện con "rẽ ngang” giữa chừng, đặc biệt khi du học, là một sự thất bại.

Anh khuyên các bạn gặp tình cảnh tương tự nên nghiêm túc phân tích rõ ràng những mặt lợi, hại khi chuyển ngành. Không thể thuyết phục chuyển ngành chỉ bằng cảm xúc, vì vừa không làm gia đình yên tâm vừa không thể đảm bảo con đường mình chọn là đúng.

Trường hợp của Lê Bá An Bình, giám đốc điều hành tại nền tảng tiếp thị di động Adtima, một trong sáu cựu sinh viên được vinh danh lần này cũng không kém phần “ngang trái”. Anh là học sinh chuyên toán nên khi được Chính phủ New Zealand trao học bổng về cử nhân khoa học máy tính ở Đại học Canterbury (2000-2003) thì… đi ngay. Nhưng khi về Việt Nam làm kỹ sư phần mềm anh mới thấy thật sự mình không hợp với nghề kỹ thuật. Thế là anh chuyển hướng sang tìm hiểu và học về kinh doanh.

Được biết Giải thưởng ‘New Zealand Outstanding Alumni Award 2020’ nhằm tôn vinh các thành tựu nổi bật và các nỗ lực bền bỉ của sáu cựu du học sinh New Zealand trong hành trình phát triển và khẳng định bản thân ở các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.

Theo Tiền phong