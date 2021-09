Điểm chuẩn đại học các trường "tốp đầu" vì sao tăng đột biến?

Một số ngành đào tạo có điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên mới đỗ như: Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao (ĐH Hồng Đức) điểm chuẩn là 30,5 điểm khối C00. Điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng CAND (Học viện Chính trị CAND) 30,34 điểm với nữ (khối C00), khu vực phía Bắc. Ngành Hàn Quốc học (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội) điểm chuẩn C00 là 30 điểm.

Bên cạnh rất nhiều trường lấy điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên mới đỗ. Ví dụ, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành Truyền thông đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay cũng lập kỷ lục 28,6 điểm, chuyên ngành Báo chí - Truyền hình có điểm chuẩn là 28 điểm. Năm 2021, Khoa Luật Kinh tế của Trường ĐH Luật Hà Nội tiếp tục có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 29,25 điểm (tổ hợp xét tuyển Văn, Sử, Địa)...

Có rất nhiều trường được "mùa" điểm cao, tăng mạnh so với năm 2020. Trong số các trường vừa công bố điểm chuẩn, đáng chú ý là Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2021 đối với thí sinh diện xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho 67 ngành đào tạo, tính theo thang điểm 30 rất cao, có sự tăng đột biến so với năm 2020, có ngành tăng đến 9 điểm.

Cụ thể, chuyên ngành Giáo dục chính trị có điểm chuẩn 28,25 (tăng 9 điểm so với năm 2020); Giáo dục công dân điểm chuẩn 27,75 điểm (tăng 8 điểm so với năm 2020); Sư phạm tiếng Pháp điểm chuẩn 26,03 điểm (tăng 6,69 điểm so với năm 2020)... Nhiều ngành sư phạm khác của ĐH Sư phạm Hà Nội tăng từ gần 2 điểm đến 6 điểm so với năm ngoái.

Điểm chuẩn tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội có nhiều ngành tăng mạnh so với năm 2020.

Tương tự, tại Trường ĐH Hà Nội, điểm trúng tuyển nhiều ngành đào tạo năm 2021 tăng hơn so với năm ngoái. Ngành có điểm chuẩn tăng nhiều nhất là Ngôn ngữ Italia - Chất lượng cao có điểm chuẩn 34,78 điểm (tăng 5,65 điểm so với điểm trúng tuyển của ngành này năm 2020). Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha có điểm trúng tuyển 33,40 điểm (tăng 5,57 điểm so với năm trước). Ngành Ngôn ngữ Nga điểm chuẩn 33,95 điểm (tăng 5,02 điểm so với năm trước…)

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng chứng kiến màn tăng điểm chuẩn "phi mã" so với năm ngoái. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tăng 9 điểm, từ 16 điểm năm ngoái lên 25 điểm năm nay; Ngành Marketing cũng tăng 9 điểm từ 17 lên tận 26 điểm; tương đương, từ 17 lên 26 điểm; Ngành Ngôn ngữ Anh tăng 9 điểm, từ 15 lên 24 điểm. Bên cạnh đó, có tới 7 ngành tăng từ 8 điểm và một số ngành khác cũng tăng điểm đáng kể so với năm 2020.

Không chỉ các trường công lập, mà ở các trường ngoài công lập nổi tiếng cũng có điểm chuẩn tăng mạnh. Tiêu biểu như điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021 đã mang đến nhiều bất ngờ cho các thí sinh và người nhà. Cụ thể, ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành điểm chuẩn cao nhất với 26 điểm (tăng 10,95 điểm so với năm 2020); Tài chính - Ngân hàng với 25,25 điểm (tăng 10,05 điểm); Kinh doanh quốc tế 25,5 điểm (tăng 9,9 điểm). Còn lại các ngành học khác đều tăng từ 5 đến 9 điểm.

Điểm chuẩn nhiều ngành của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng tăng mạnh so với năm 2020.

Theo giải thích của một số trường đại học có điểm chuẩn cao, tăng mạnh so với năm 2021, năm nay số thí sinh đăng kí nguyện vọng vào trường tăng mạnh, khiến một số ngành có "tỷ lệ chọi" cao, đẩy điểm chuẩn trúng tuyển lên cao.

Chỉ ra một nguyên nhân khác khiến các trường đại học có điểm chuẩn cao, TS Lê Viết Khuyến (Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam) cho biết: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đề thi phù hợp, nên nhiều thí sinh được điểm cao, phổ điểm "đẹp" giúp các trường đại học tuyển sinh thuận lợi. Bên cạnh đó, nhiều trường xét tuyển bằng học bạ nên chỉ tiêu cho xét tuyển bằng điểm thi ít hơn, cạnh tranh sẽ gắt gao ở một số trường nhóm đầu, điểm chuẩn tăng so với năm ngoái".

Quang Anh