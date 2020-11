Con trai lớp 7 gửi tin nhắn cho bạn gái mới quen, mẹ sốc đến mức nghỉ làm khi tình cờ đọc được

Con có lớn bao nhiêu vẫn là đứa trẻ nhỏ bé của mẹ. Vậy nên dưới đôi mắt của những bậc phụ huynh, con luôn luôn ngây thơ, dại dột lắm. Chỉ khi tình cờ phát hiện ra những "sự thật động trời" của con, họ mới luống cuống nhận ra, à thì ra con đã bắt đầu trưởng thành rồi. Nói thì dễ vậy thôi, chứ ở trong vị trí những ông bố bà mẹ, chấp nhận điều này cũng sẽ khó khăn vô cùng.

Cũng với tâm trạng nặng nề ấy, một bà mẹ ở TP.HCM chia sẻ câu chuyện về cậu con trai học lớp 7 của mình. Chị kể, con vốn ngày thường nhút nhát, không bạo dạn nên chị cứ nghĩ con ngây thơ, hồn nhiên vô cùng. Thế nhưng vào một ngày, con mượn điện thoại xài rồi quên thoát tài khoản facebook, chị tình cờ đọc được tin nhắn yêu đương của con và một bạn nữ.

Bạn này lớn hơn con 6 tuổi, và nội dung tin nhắn thì khiến chị sốc đến mức phải xin nghỉ làm tạm thời để bình tĩnh lại. "Hai đứa nói chuyện sex, đòi gửi bộ phận nhạy cảm cho nhau xem. Giờ em phải làm sao để con được hồn nhiên", người mẹ hoang mang cho biết.

Bố mẹ nào cũng muốn cấm con, không ai tìm cách đồng hành cùng con

Nhà báo, hot mom Trần Thu Hà - tác giả cuốn sách nổi tiếng "Con nghĩ đi, mẹ không biết" đã chia sẻ về những trăn trở và cách đồng hành cùng con trong vấn đề nhạy cảm này:

"Thực ra đề tài này mình đã nói khá nhiều lần nhưng vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn "kêu cứu": "Chị Thu Hà ơi, con em đã yêu/đã có người yêu mất rồi!", từ phụ huynh lớp 5, lớp 6, rồi lớp 10, lớp 11... Đa số các ba mẹ cứ hỏi là làm thế nào để cấm con, kiểm soát con, canh chừng con... nhưng không có ai hỏi mình làm thế nào để ủng hộ, đồng hành, dạy con yêu đúng. Mình thấy khá kỳ lạ".

Theo chị Hà, gần 20 năm làm trong một tờ báo tuổi teen, đã trực tiếp tiếp xúc với hàng ngàn câu chuyện, chị biết là chuyện yêu đương hoàn toàn không thể cấm được. Kiểm soát thì quá khó và mất nhiều hơn được. Mất những thứ quan trọng như niềm tin vào chính mình, vào bố mẹ, vào xã hội, sự tự tin, tự trọng, hạnh phúc trong cuộc sống.

Chị kể: "Hà từng gặp nhiều trường hợp học sinh nữ mới cấp 2 đã có bầu, và đa số trong đó là những học sinh ngoan. Hà còn nhớ 1 trường hợp ở Tiền Giang, ba mẹ đưa đón mỗi ngày, không đi sinh nhật, giao lưu với bạn bè nhưng 13 tuổi vẫn có bầu. Thực sự, chuyện này rất khó cấm".

Theo chị Hà, ở tuổi teen, ba mẹ càng cấm thì càng như một chất kích thích. Thậm chí, chúng còn kể cho nhau đã "vượt mặt" ba mẹ như thế nào. Ngược lại, có khi ba mẹ thả lỏng, chúng lại không thèm yêu.

Lắng nghe con mình nói để mình nói con mình nghe

Tình yêu tuổi ẩm ương nhiều nguy hiểm, theo chị Hà: "Nếu các phụ huynh đã xác định được nó nguy hiểm thì càng phải đứng một đội với con, đừng để con sang "bên kia chiến tuyến", đừng để con một mình trong những lúc yêu và cả lúc con thất tình.

Thường thì khi con gặp những vấn đề nghiêm trọng, ba mẹ và thầy cô giáo cứ luôn là người biết sau cùng. Như vậy tiếc lắm!".

"Ngồi trực ở báo cũ mình đã từng phải nghe những cuộc điện thoại của học sinh lớp 8, lớp 9: "Chị ơi siêu âm có túi thai là sao?". Mình hỏi "Chuyện này mẹ em biết chưa?". "Không chị ơi, mẹ nghiêm lắm, mẹ mà biết thì em chết chắc". Có bé lại nói: "Mẹ mà biết thì mẹ sẽ chết mất". Vậy đó, là mẹ thì dù quá nghiêm khắc hay quá yếu đuối, đều sai rồi".

Vậy nên, khi con có "người yêu", thay vì ngăn cấm, hãy làm bạn cùng con, luôn đồng hành giúp con biết nhận diện để yêu đúng người, biết từ chối đúng lúc và đúng cách, biết bảo vệ bản thân để không xảy ra những hậu quả ngoài ý muốn.

Dạy con về giới tính, tình yêu từ khi con... 0 tuổi, không phải về "kỹ thuật" mà chính là cảm xúc, hãy cho con biết con là một người rất đáng yêu, đáng quý. Chỉ khi biết mình vô cùng quý giá thì con mới biết giữ gìn, trân trọng bản thân ngay cả khi ba mẹ không ở đó.

Nhiều người chỉ muốn học cách nói sao cho con vâng lời. Theo chị Thu Hà, việc đầu tiên và quan trọng nhất là lắng nghe, vì lắng nghe thì mới kết nối, mới hiểu và thương được. Còn chuyện giới tính, chúng ta không thể giả vờ coi nó không có trên đời này.

Thay vì che chắn và cấm cản, cha mẹ nên trang bị cho con hiểu biết về giới tính và các kỹ năng. Điều quan trọng hơn là cha mẹ phải lựa thời điểm phù hợp để giảng giải cho con hiểu về những nguy cơ mà con có thể gặp phải.

"Chính các bạn tuổi teen cũng thấy tình yêu thực sự là một bài toán khó. Các bạn cũng muốn được sẻ chia, có "quân sư quạt mo". Các bạn muốn được nghe "hồi đó mẹ yêu thế này nè"; các bạn muốn có "mẹ tui tâm lý lắm"... Thường thì, khi được bố mẹ trân trọng, con sẽ luôn cố gắng thể hiện tình yêu của mình là xứng đáng", chị Hà nói.

