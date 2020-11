Về huyện Ninh Giang (Hải Dương), chúng tôi được mọi người nơi đây kể về giáo viên nam hi hữu công tác trong trường mầm non. Đó là thầy Nguyễn Đắc Hùng (SN 1988), giáo trường mầm non Hồng Dụ. Không phải ngẫu nhiên thầy Hùng gắn bó, dành tâm huyết và trở thành thầy giáo bậc học mầm non, mà phía sau câu chuyện đó là những trăn trở của người thầy từng là người lính.

Có mặt vào buổi trưa muộn tại trường mầm non Hồng Dụ khi thầy Hùng đang hăng say dạy các bé vui đùa trong tiết học vận động với những tiếng cười rộn vang, không ai có thể nghĩ rằng, phía sau nụ cười hồn nhiên đó là bao tâm huyết mà thầy dành cho các bé nơi đây trong suốt 5 năm qua.

Thầy Hùng đang vui đùa với các bé trong giờ học vận động

Thầy Hùng vui vẻ nói: "Đến lúc này nhiều người vẫn không tin tôi làm thầy giáo mầm non. Thậm chí có thời điểm tôi có ý định rời bỏ nghề này để làm công việc khác và câu nói ngây thơ vô tình của các bé đã khiến tôi suy nghĩ lại, quyết định chọn nghề sư phạm mầm non gắn liền với cuộc đời".

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vào tháng 12/2008, chàng thanh niên 20 tuổi Nguyễn Đắc Hùng trở về địa phương mang theo nhiều ước mơ, hoài bão tuổi trẻ và tham gia công tác tại Ban Công an xã Hồng Dụ. Cùng thời gian này, chị gái thầy Hùng đang công tác tại trường mầm non địa phương cùng Hiệu trưởng mầm non xã Hồng Dụ (nay đã chuyển công tác) khuyên thầy đi học ngành sư phạm âm nhạc.

Công việc làm thầy giáo mầm non đã gắn bó với thầy Hùng 5 năm qua

Tuy nhiên, khi thầy Hùng đang học tại trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hải Dương, chị gái lại khuyên nên học sư phạm mầm non để sau này có cơ hội vào ngành. Thấy chị gái phân tích hợp lý, thầy Hùng đã nộp hồ sơ và học tại trường Cao đẳng Hải Dương với chuyên ngành giáo dục mầm non.

Vì là chuyên ngành mầm non cho nên việc nam giới theo học là rất hiếm. Chính vì vậy, ngày nhập học đã có nhiều chuyện dở khóc, dở cười mà giờ nghĩ lại thầy Hùng cho rằng đó chính là cái duyên với nghề.

Thầy cho biết: "Đúng hôm nhập học, khi tôi bước vào lớp, đột nhiên cô giáo đuổi ra ngoài vì nghĩ nhầm lớp. Bởi lớp mầm non chủ yếu là nữ, trong khi người đánh máy lại ghi nhầm giới tính của tôi và cô giáo cũng không nghĩ sẽ có nam giới tham gia ngành học này. Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành giáo dục mầm non, tháng 9/2015, tôi về công tác tại trường mầm non Hồng Dụ cho đến nay".

Thầy Hùng chia sẻ, có những thời điểm bản thân muốn từ bỏ nghề mầm non nhưng rồi chính câu nói thơ ngây của học sinh khiến bản thân suy nghĩ lại...

Vốn là người lính, cho nên việc chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày luôn được thầy hoàn thành và thực hiện đầy đủ như các giáo viên nữ khác trong trường. Đôi khi có những việc "tế nhị" còn khiến thầy e ngại. Tuy nhiên, cũng có thời điểm thầy Hùng muốn rời nghề để chuyển sang công việc khác.

"Sau lần thi tuyển viên chức năm 2016 không được may mắn khiến tôi chán nản muốn bỏ nghề để đi tìm công việc mới. Do đó, tôi xin với Hiệu trưởng nghỉ 1 tháng không trực tiếp đứng lớp, nhưng vẫn làm công việc khác tại trường. Cùng lúc này, tôi cũng nhận được lời mời của một doanh nghiệp với mức lương khá, chế độ đãi ngộ cao khiến tôi suy nghĩ.

Tuy nhiên, hôm đó trên đường đi làm về, tôi gặp bé học sinh trong trường đang chơi ở ngoài ngõ. Bé hỏi: "Thầy ơi! Sao dạo này thầy đi đâu mà không thấy ở lớp?". Thấy bé hỏi vậy, tôi trả lời: "Thầy vẫn ở trường mà…". Nhưng câu nói của bé học sinh đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chính câu nói ấy làm tôi có cách nhìn nhận nghiêm túc về nghề. Từ lúc đó, tôi quyết định không từ bỏ nghề, gắn bó với cấp học này. Đến tháng 1/2020, tôi được xét tuyển viên chức và vào biên chế chính thức", thầy Hùng tâm sự.

Từ một người lính xuất ngũ, thầy Hùng đến với nghề giáo viên mầm non như một duyên số

Cũng theo chia sẻ thầy Hùng, việc đến với giáo viên mầm non như cái duyên chứ không phải bản thân tự chọn. Bởi thời điểm xuất ngũ, thầy nhận được nhiều lời mời đi làm với mức lương cao, chế độ đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, điều khiến thầy vui hơn hết đó là từ môi trường sư phạm mầm non, thầy đã có được mái ấm gia đình. Hiện tại, 2 vợ chồng thầy công tác cùng trường.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô Trịnh Thị Dịu - Hiệu trưởng Trường mầm non Hồng Dụ thông tin, trước đây (khi chưa sáp nhập xã Hồng Dụ và xã Hồng Thái, lúc đó cô Dịu là Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái), cô có nghe kể về một giáo viên nam nhưng cô nghĩ mọi người trêu đùa. Nếu thật thì thầy giáo đó chắc cũng chỉ làm văn thư hay công việc khác trong trường, chứ chưa khi nào cô nghĩ thầy giáo đứng lớp dạy học sinh mầm non. Sau khi sáp nhập 2 nhà trường và với cương vị là người đứng đầu thì suy nghĩ của cô hoàn toàn khác khi được trực tiếp dự tiết học, tiếp xúc với thầy Hùng.

Niềm vui của thầy Hùng khi tham gia vui chơi cùng các bé

"Thầy Hùng là giáo viên nhiệt huyết với nghề, chu toàn, có trách nhiệm với công việc. Thầy không ngại khi tham gia với bất kỳ công việc nào của trường, lớp hay phân công của BGH. Trong khi đó, bản thân thầy có nhiều năng khiếu và làm được những công việc khác nhau trong trường. Vì vậy, việc thầy Hùng công tác trong trường đã xoá đi khoảng cách và suy nghĩ lâu nay của nhiều người khi cho rằng chỉ có nữ giới mới làm được công việc mầm non".

Thầy giáo Nguyễn Xuân Ba đang công tác tại trường mầm non xã Vĩnh Hòa

Đối với giáo viên nam công tác tại cấp học mầm non có những khó khăn khác nhau. Khi giáo viên mầm non thường gắn liền với những công việc của người mẹ, vừa dạy, vừa chăm sóc nuôi dưỡng và phù hợp với nữ giới hơn. Do đó, đối với thầy giáo đôi khi có những điều bất cập riêng.

Tuy nhiên, giáo viên nam trong trường mầm non cũng có những cái hay, thậm chí một số công việc liên quan đến chủ đề nghề nghiệp, khám phá khoa học trẻ lại thích các thầy hơn cô giáo. Vì vậy, nếu bản thân các thầy giáo không yêu nghề, gắn bó với trẻ; các trường không tạo điều kiện, quan tâm, động viên, chia sẻ thì chưa chắc các thầy đã tự tin để tham gia công tác trong môi trường mà hầu hết là nữ.

Ngành giáo dục huyện Ninh Giang tôn vinh 2 thầy giáo duy nhất của cấp học mầm non

"Ngành giáo dục chúng tôi luôn quan tâm và chỉ đạo các nhà trường tạo điều kiện cho các thầy làm những công việc thuộc năng khiếu, sở trường để có thêm thu nhập cho gia đình ngoài chuyên môn trên lớp.

Đặc biệt, trong đợt tổng kết hội thi vừa qua, chúng tôi dành sự tôn vinh đối với 2 thầy giáo mầm non. Đó là những người thầy dũng cảm, yêu nghề, yêu trẻ. Tôi mong có những chế độ, cơ chế đặc thù dành cho những người thầy công tác trong cấp học mầm non để thu hút nhiều hơn nữa nam giới tham gia", bà Thắm cho biết.

Bài & ảnh: Đức Tùy