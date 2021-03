Những tình huống dở khóc, dở cười



Gần 2 tháng qua, dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương và nhanh chóng lan ra toàn tỉnh khiến người dân ở đây lo lắng bất an. Cũng từ khi dịch xuất hiện đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.

Theo công của UBND tỉnh Hải Dương ban hành 17/3 chỉ rõ: Đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy và học ở các nhà trường sau ngày 17/3/2021. Đối với các huyện: Bình Giang, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Nam Sách cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định). Các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm Giàng, Kim Thành, Kinh Môn, Chí Linh, TP. Hải Dương cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường học trở lại từ ngày 18/3/2021 (trừ những vùng đang thực hiện cách ly y tế theo quy định. Riêng trẻ mầm non trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 3/2021.

Một buổi ghi hình làm video của giáo viên mầm non huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Vì cấp học mầm non không thể học trực tuyến cho nên việc được nghỉ hết tháng 3/2021 khiến cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhóm nhà trẻ và học sinh 5 tuổi. Tuy nhiên, những giáo viên mầm non nơi đây đã có cách làm sáng tạo khi xây dựng những video để hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con tại nhà.

Có mặt tại trường mầm non thị trấn Ninh Giang khi một ê kíp giáo viên đang tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình gồm: phụ trách máy quay, chuẩn bị đạo cụ, nội dung, chúng tôi mới thấy sự vất vả của các cô giáo. Ê kíp thực hiện cho hay, những video này được xây dựng với mục đích hướng dẫn cho phụ huynh chăm sóc, dạy trẻ ở nhà trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 chứ không phải dạy trực tiếp cho trẻ.

Do không có máy quay chuyên dụng, nên tất cả những video do giáo viên mầm non thực hiện đều bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Đ.Tùy

Cô Nguyễn Thị Linh – giáo viên lớp 5 tuổi cho biết: "Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thực hiện quay và làm những video để chuyển tải cho phụ huynh, công việc này được giáo viên trong trường làm từ năm hoc trước khi Hải Dương xuất hiện đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Vì chưa được tiếp cận với phương pháp giáo dục mới, chưa kinh nghiệm nên ngay từ những video đầu tiên chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại việc làm clip dạy hoạt động, kỹ năng, kiến thức cho phụ huynh đã trở nên thành thục. Tuy nhiên, trong quá trình làm chúng tôi thực hiện công việc này cũng gặp không chuyện dở khóc dở cười".

Theo nữ giáo viên, thời gian nghỉ dịch mọi hoạt động của nhà trường tạm dừng và giáo viên không đến trường. Trong khi làm các video ở lớp học sẽ thuận lợi hơn vì có đầy đủ dụng cụ, mô hình cũng như có giáo viên hỗ trợ. Thậm chí tránh được những tiếng ồn, tạp âm và hạn chế thấp nhất những tình huống xảy ra để không phải làm lại từ đầu.

Nữ giáo viên Nguyễn Thị Linh trong một buổi ghi hình làm video. Ảnh: Đ.Tùy

"Do chúng tôi không có 1 nơi chuyên biệt để quay, cho nên chỉ có thể tận dụng trong phòng học, không gian ở gia đình thực hiện. Tuy nhiên, khi đang quay rất ổn, trơn chu, đẹp thì tự nhiên bên ngoài xuất hiện tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng loa phát thanh, thậm chí tiếng chồng, con gọi…, thế là phải quay lại từ đầu. Nghĩ thì bực vì vừa mất thời gian, vừa mất công sức, nhưng do tính chất của video nên cả ê kíp lại vui vẻ làm lại", cô Linh kể.

Nhớ lại ngày đầu tiên làm video, cô La Thị Liễu (SN 1988) - giáo viên trường Mầm non Tân Hương chia sẻ, khi nhận được sự phân công của BGH về làm clip, lúc đầu bản thân cô lúng túng và chưa biết sẽ bắt đầu làm từ đâu. Vì đây là một loại hình mới, bản thân cần am hiểu về công nghệ thông tin, biết sử dụng cách quay dựng hình ảnh phù hợp với nội dung được chọn. Được sự hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, BGH và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cô Liễu đã thực hiện khá tốt các video của mình.

Ê kíp thực hiện video trường Mầm non Tân Hương. Ảnh: Đ.Tùy

"Trên thực tế, tất cả giáo viên chúng tôi không có máy quay, phòng chuyên dụng mà đều sử dụng máy điện thoại thông minh để làm, còn nơi quay có thể tận dụng phòng học, phòng ngủ gia đình để làm. Cho nên khi nhiều lúc cả ê kíp đang làm lại gặp những sự cố ngoài ý muốn như tiếng ồn, ánh sáng không đủ…", cô Liễu cho biết.

Để làm thành một video hoàn chỉnh, trước hết bản thân giáo viên sẽ lựa chọn hoạt động phù hợp với các nhóm tuổi, sau đó xây dựng kịch bản, viết lời dẫn và toàn bộ kịch bản này được tổ bộ môn, BGH duyệt. Quá trình thực hiện sẽ có một ekip gồm 2 người trực tiếp quay (1 máy gần, 1 máy cố định) để ghi lại toàn bộ quá trình bài học hay hoạt động và hình ảnh, câu thoại phù hợp với nội dung.

Cô La Thị Liễu đang thực hiện những thao tác hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ hoạt động trải nghiệm. Ảnh: Đ.Tùy

Nếu không có gì trục trặc, mỗi lần quay mất khoảng 30-40 phút, khi quay xong thực hiện cắt ghép sao cho hình ảnh sinh động, phù hợp với câu thoại nội dung. Việc làm những video này để hướng dẫn phụ huynh thực hiện. Sau đó phụ huynh sẽ dạy trực tiếp cho các con ở nhà. Từ việc trực tiếp dạy các con, phụ huynh sẽ gửi hình ảnh, clip đánh giá con em mình học được gì từ những video đó cho giáo viên. Đây chính là sự tương tác 2 chiều giúp giáo viên nắm được qua đó rút kinh nghiệm lần sau thực hiện video tốt hơn.

Sẽ nhân rộng phương pháp giáo dục mới cho trẻ

Bà Nguyễn Thị Thắm – Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang thông tin, cấp học mầm non do bà phụ trách là đơn vị đầu tiên của Hải Dương thực hiện làm video hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con tại nhà từ năm học trước với 12 video mẫu. Những video này được đưa về Sở GD&ĐT và Sở đã chuyển lên Bộ GD&ĐT. Còn trong đợt dịch COVID-19 này, cấp học mầm non huyện Ninh Giang đã triển khai đồng bộ cho 24 trường trên địa bàn.

"Đây là sự cần thiết thể hiện sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huyn trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Việc làm những video này không chỉ có ý nghĩa thiết thực ở thời điểm dịch COVID-19 khi học sinh nghỉ học mà còn có giá trị trong tất cả các thời điểm khác khi phụ huynh có thời gian ở nhà được cùng vui với các con, cùng các con ôn lại những nội dung kiến thức khi các cô hướng dẫn cho trẻ tại lớp", bà Thắm cho biết.

Công việc chuẩn bị cho một buổi làm video khá kỳ công và tuỳ vào nội dung, hoạt động của trẻ. Ảnh: Đ.Tùy

Chính vì vậy, khi triển khai xây dựng sẽ thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, không gò ép nội dung, nhưng gắn với kỹ năng phù hợp vào thời điểm dịch. Đặc biệt, nội dung xây dựng clip mang tính thống nhất có sự quản lý chặt chẽ. Trước khi làm, giáo viên và đội ngũ quản lý cốt cán được tập huấn về cách lựa chọn nội dung phù hợp như: hướng dẫn phụ huynh một số hoạt động vui chơi trải nghiệm tại nhà, cách chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cho các con, ôn luyện chữ cái, khám phá khoa học…

Trước khi thực hiện, cấp học lựa chọn những giáo viên đoạt giải cấp tỉnh để làm những video mẫu, hướng dẫn kịch bản, kỹ năng. Sau đó các trường xem những vieo mẫu để thiết kế riêng cho từng đơn vị dựa trên hướng dẫn. Quá trình xây dựng clip không gặp nhiều khó khăn vì những nội dung trong các bài giảng gần gũi, tận dụng đồ dùng dụng cụ sẵn có để hướng đến vừa vui chơi, vừa mang tính giáo dục cho trẻ gắn với vấn đề bảo vệ môi trường, tái sử dụng chất thải nhựa.

Cô giáo Phùng Thị Cúc đang thực hiện máy quay ghi lại nội dung thực hiện bài giảng của đồng nghiệp. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang, những video được đăng tải trong nhóm zalo của lớp sẽ do BGH duyệt, còn đăng tải trên nhóm Facebook, Zalo trường được cấp học kiểm duyệt. Việc kiểm duyệt chặt chẽ này không chỉ hướng dẫn góp ý để nâng cao chất lượng, đồng thời là tư liệu cho cấp học mầm non và các đơn vị khác sử dụng. Hiện tại, cấp học mầm non huyện Ninh Giang đã làm được 60 video, trong đó có 12 video mẫu và 48 video của các trường đã được đăng tải.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đỗ Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho hay, việc xây dựng video để hướng dẫn phụ huynh vui học cùng con tại nhà trong thời điểm dịch COVID-19 là cơ hội để giáo viên cấp học Mầm non thực hiện phương pháp, tiếp cận cách giáo dục mới cho trẻ, không phải dạy trực tiếp hay trực tuyến. Tuy nhiên, phương pháp giáo dục mới này việc cần sự hợp tác lớn từ phía phụ huynh học sinh vì các cháu còn nhỏ và không phải giáo viên mầm non nào cũng có thể thực hiện được.

Theo ông Hưng, cái khó trong vấn đề này là giáo viên chưa được trải qua một khoá đào tạo, bồi dưỡng bài bản. Các trường không có đủ thiết bị phục vụ việc xây dựng clip mang tính chuyên nghiệp mà chủ yếu dùng điện thoại để quay. Trong khi đó, việc chuyển từ bài giảng trực tiếp cho học sinh sang dạy gián tiếp cho phụ huynh không có sự tương tác và cần có thời gian. Đồng thời, việc làm clip liên quan đến yếu tố công nghệ thông tin, trong khi giáo viên mầm non còn hạn chế…

Ngoài những máy quay đặt cố định, những giáo viên mầm non còn sử dụng máy quay cận cảnh ghi lại từng động tác trong nội dung bài. Ảnh: Đ.Tùy

"Tôi cho rằng việc làm những video là tốt và cách tiếp cận mới này nên được phát huy kể cả thời điểm không có dịch COVID-19. Đây cũng là cách cung cấp cho phụ huynh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ. Trên thực tế, Sở chúng tôi đã có dự kiến sau Tết nguyên đán sẽ tổ chức một số lớp tập huấn, trong đó có mời một số chuyên gia dạy cách xây dựng, làm clip, hình ảnh hướng dẫn phụ huynh học cùng trẻ cho giáo viên cấp học Mầm non. Tuy nhiên, khi chưa kịp triển khai thì dịch COVID-19 bùng phát", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cho biết thêm.

Được biết, trong năm học tiếp theo, cấp học Mầm non Hải Dương sẽ tiến hành tập huấn và bồi dưỡng vấn đề này cho giáo viên. Sau đó, từng giáo viên, từng trường sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp để xây dựng video, những video này sẽ là cơ sở để đánh giá xếp loại giáo viên, xếp loại trường, cấp học; đồng thời, xem xét đưa vào Hội thi giáo viên giỏi của cấp học dựa trên quy định, quy chế.

Đức Tùy