"Choáng" với điểm chuẩn đại học 30 điểm trở lên mới đỗ tại một số trường

Ngày 16/9, các trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Điểm đặc biệt của năm nay đó là mức điểm chuẩn rất cao ở một số trường đại học. Trong đó, một vài trường thí sinh phải đạt 30 điểm (khối C00) trở lên mới đỗ. Trong khi, cả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 không có thí sinh nào đạt điểm 30 khối C00.

Cụ thể, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm nay, ngành Hàn Quốc học của trường lấy mức điểm chuẩn 30 điểm đối với khối C00. Như vậy, để đỗ được vào ngành này, thí sinh phải đạt 3 điểm 10 (thang điểm 30) hoặc phải được cộng điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành này lấy điểm chuẩn kịch trần 30/30.

Theo giải thích của nhà trường, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Hàn Quốc học rất thấp chỉ có 50 chỉ tiêu, trong khi đã có 15 thí sinh tuyển thẳng, chỉ còn 35 chỉ tiêu cho xét tuyển từ điểm thi THPT năm 2021. Với gần 1.800 chỉ tiêu đăng ký vào ngành Hàn Quốc học, đối với tổ hợp C00 thì tỉ lệ cạnh tranh rất cao. Cộng với điểm ưu tiên, nên một số thí sinh đạt điểm từ 30 trở lên.

Điểm chuẩn vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội điểm chuẩn cao nhất là 30 điểm.

Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy Học viện Chính trị CAND cũng đã công bố điểm trúng tuyển phương thức 3 (kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cao nhất với 30,34 điểm với nữ (khối C00), khu vực phía Bắc. Năm nay, trường chỉ lấy 4 chỉ tiêu xét tuyển nên điểm chuẩn có mức điểm 30,34 điểm đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ phải có điểm cộng.

Theo quy định của Học viện Chính trị CAND, thí sinh trúng tuyển phải đảm bảo tiêu chí: Đã đạt sơ tuyển và nộp hồ sơ ĐKDT về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện Chính trị CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định mà Học viện đã công bố.

Học viện Chính trị CAND có điểm chuẩn cao nhất năm 2021 là 30,34 điểm.

Theo ghi nhận, điểm chuẩn cao nhất tính đến ngày 16/9 thuộc về Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá). Cụ thể, theo thông báo từ nhà trường, ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao với 30,5 điểm khối C00 (Tổ hợp môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí). Năm ngoái, ngành học này cũng có điểm chuẩn rất cao lên đến 29,25 điểm.

Theo quy định của ĐH Hồng Đức, điểm trúng tuyển đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT là tổng điểm 3 môn thi ở tất cả các tổ hợp (không nhân hệ số) và áp dụng cho thí sinh khu vực 3. Đối với ngành đào tạo giáo viên chất lượng cao yêu cầu tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt từ 24,0 trở lên ở tất cả các tổ hợp (không có môn nào dưới 5,0 điểm) và môn chủ chốt của ngành đào tạo đạt từ 8,0 điểm trở lên (môn Ngữ văn); Có học lực đạt loại Khá và hạnh kiểm đạt loại Tốt ở cả 3 năm học THPT.

Đại học Hồng Đức đang có mức điểm chuẩn cao nhất năm 2021 với 30,5 điểm.

Được biết, lý do ngành đào tạo chất lượng cao sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của ĐH Hồng Đức có điểm chuẩn 30,5 điểm đồng nghĩa với cả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 không có thí sinh nào đạt 30 điểm khối C, nhưng điểm chuẩn 30,5 điểm mới đỗ là do thí sinh có thêm điểm cộng. Ngành đào tạo chương trình chất lượng cao chỉ tuyển 15 chỉ tiêu nên thu hút đông thí sinh điểm cao dự tuyển, khi xét từ cao xuống thấp cho đến hết 15 chỉ tiêu thì điểm chuẩn được xác định là 30,5 điểm.

Quang Anh