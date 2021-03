Bất ngờ cực thú vị về nam sinh chuyên ngữ vừa giành vé vào chung kết Olympia: Hóa ra là người quen từ 6 năm trước

Ngày 21/3, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 vừa xác định được chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trận thi quý 2, đồng thời tìm ra ngôi trường sẽ là nơi đặt điểm cầu tiếp theo cho chung kết năm dự kiến diễn ra vào tháng 9/2021. Đó là nam sinh Nguyễn Việt Thái - học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Việt Thái giành vòng nguyệt quế, trở thành thí sinh thứ 2 vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021





Việt Thái gây ấn tượng với khán giả bằng sự tự tin khi thi đấu qua các vòng thi. Vừa tốc độ giành quyền trả lời, vừa chắc chắn đưa ra những đáp án chính xác, Thái nhanh chóng bỏ xa đối thủ về mặt điểm số trong trận thi quyết định.

Việt Thái không phải là cái tên quá xa lạ với những ai là fan của Olympia. Năm 2015, khi là học sinh trường THCS Ái Mộ, Long Biên (Hà Nội), Nguyễn Việt Thái xuất hiện ở trường quay, trả lời phỏng vấn của MC ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Khi ấy, cậu bé 11 tuổi gây ấn tượng với khán giả bởi cách trả lời tự tin, dõng dạc.

Việt Thái từng là khách mời của chương trình Đường lên đỉnh Olympia.





Cách đây 6 năm, xuất hiện ở Đường lên đỉnh Olympia với vai trò khách mời đặc biệt. Thái từng sáng tạo ra trò chơi "Olympia trên giấy" dành cho học sinh tiểu học. Nhờ phát minh này, cậu nhận được sự chú ý của ban tổ chức.

Trên sóng truyền hình năm ấy, nam sinh chia sẻ khá nhiều tình yêu và khao khát được gắn bó với chương trình. Ngoài ra, thời điểm được tận mắt chứng kiến các thí sinh tranh tài, Thái rất ngưỡng mộ. Cậu luôn ao ước một ngày được bước lên sân khấu với tư cách nhà leo núi. Bởi vậy, sau 6 năm, Thái cho rằng cuộc thi lần này có ý nghĩa rất lớn.

"Với mình, con đường từ khán đài đến sân khấu chính của Olympia là hành trình rất đặc biệt. Suốt 6 năm, mình cố gắng từng ngày, nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức. Kể cả lúc lựa chọn trường cho kỳ thi chuyển cấp từ trung học cơ sở vào trung học phổ thông, mình cũng suy nghĩ rất kỹ để chọn nơi có thể gửi gắm giấc mơ Olympia", nam sinh tâm sự.

Nam sinh cũng được giao trọng trách ra câu hỏi cho các điểm cầu thi đua và được nhà báo Tùng Chi ngỏ lời mời anh chàng làm MC cho chương trình trong 10 năm nữa.



Chàng trai Hà thành chia sẻ trước khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2021, để trở thành 1 trong 4 nhà leo núi sắp tới, cậu phải trải qua nhiều vòng loại khá căng thẳng. Tuy nhiên, sau mỗi vòng thi, cậu lại có thêm những người bạn cùng đam mê. Họ động viên giúp cậu rất nhiều về kiến thức, tâm lý.

Tự nhận bản thân là người có tính cách lạc quan, vui vẻ, song trước cuộc thi quan trọng, Thái cảm thấy khá lo lắng.

"Dù kết quả có thế nào, mình cũng rất mãn nguyện với khoảng thời gian luôn cố gắng, nỗ lực theo đuổi đam mê. Trong cuộc thi, mình sẽ cống hiến hết khả năng để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè", chàng trai sinh năm 2004 từng chia sẻ.

Giữ lời hứa sau 6 năm, Việt Thái đã trở thành thí sinh Đường lên đỉnh Olympia 2021.





Việt Thái hiện là học sinh lớp 11B1, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngoài thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, Thái đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như: Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.

Chiến thắng của Việt Thái ngày hôm qua đã giải tỏa cơn khát có thí sinh lọt vào chung kết năm của trường THPT chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi. Kể từ lần đầu cử thí sinh đến Olympia cũng là lần đầu tiên có cầu truyền hình vào năm 2003, thì đến năm nay, chuyên Ngữ mới quay trở lại đấu trường trí tuệ này nhưng đã xuất sắc đi sâu vào trận thi cuối cùng.



