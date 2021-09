UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các sở, ban ngành trên địa bàn thành phố về thu học phí các trường học trên địa bàn. Công văn nêu rõ, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

UBND TP.HCM giao Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho đến khi có hướng dẫn mới; vận động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố trình HĐND TP.HCM dự thảo nghị quyết hành chính hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định pháp luật.

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, một số địa phương đã thực hiện miễn, giảm học phí. Ảnh minh họa

Còn tại Hà Nội, theo Thông báo số 477-TB/TU ngày 30/8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã thông tin việc Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương giảm 50% học phí cả năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài). Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế, bao gồm cả thời gian học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tối đa không quá 9 tháng/năm học 2021-2022.

Mức hỗ trợ cho mỗi học sinh bằng 50% mức thu học phí 1 tháng của năm học 2021 - 2022 do HĐND TP. Hà Nội quy định đối với cơ sở giáo dục công lập thực hiện chương trình giáo dục đại trà và tương ứng với từng vùng, từng cấp học. Hà Nội dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng. Ước tính, sẽ có khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học được hưởng chính sách này. Sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thống nhất về chủ trương, UBND thành phố sẽ lập tờ trình báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, HĐND TP. Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong năm học 2021 - 2022. Theo đó, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021 - 2022. Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng đã hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, các khoản thu giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, và công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT. Ngoài các khoản thu theo các quy định, các đơn vị, trường học không được tự đặt ra các khoản thu trái quy định khác để thu tiền của học sinh và phụ huynh học sinh.

Quang Anh