10X trường Ams giành học bổng 4,3 tỷ đồng tới Mỹ

Những năm học phổ thông, Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 2003), học sinh lớp 12 Tin THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa trong vai trò chủ tịch.

Nam sinh là Chủ tịch và đồng sáng lập của dự án "The Scratch Project" giúp hỗ trợ trang thiết bị học tập tin học gồm máy tính, wifi,… cho các học sinh vùng khó khăn; Chủ tịch dự án Old Books New Knowledge giúp học sinh các vùng khó khăn như xã Yên Hưng - Nam Định hay Tiểu học nội trú Quang Minh - Sơn La có sách vở đến trường. Dự án quyên góp được hàng nghìn cuốn sách và vở trong sáu năm thực hiện.

Em cũng là Chủ tịch một dự án khác mang tên "The Cozy Winter" giúp quyên góp quần áo ấm cho các học sinh vùng miền núi.





Nguyễn Hoàng Dương giành học bổng 4,3 tỷ đồng của ĐH Case Western ở đợt nộp hồ sơ sớm ED - (Ảnh: Lệ Thu).

Dự án quyên góp máy tính cho Trường tiểu học Yên Hưng, thuộc huyện Ý Yên, Nam Định được gây quỹ bằng cách mua sản phẩm làng nghề của nơi mình ủng hộ và đem lên thành phố bán gây quỹ để lại trong Hoàng Dương cảm xúc khó quên.

"Đây là dự án mà em đã dày công lên ý tưởng và liều mình chấp nhận rủi ro khi có thể dự án sẽ không đi đến đâu. Việc hỗ trợ trang thiết bị về tin học không hề dễ dàng vì kinh phí của chúng không hề rẻ. Bên cạnh đó, em muốn mua những bộ máy và thiết bị tốt nhất cho các em học sinh chứ không phải đồ cũ", Dương chia sẻ.

Thật may mắn, ý tưởng bán đồ sản phẩm mỹ nghệ của làng nghề nơi đó để gây quỹ của cậu học trò đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người xung quanh. Trong vòng 3 tháng, nhóm của Dương đã có đủ kinh phí để có chuyến đi đầu tiên về vùng quê nghèo đó (cũng chính là quê nội em).

Hoàng Dương tại chương trình quyên góp máy tính cho Trường tiểu học Yên Hưng, thuộc huyện Ý Yên, Nam Định.

Khi lắp đặt máy tính, các bạn học sinh trẻ thể hiện niềm đam mê và hào hứng với bộ môn Tin học ngay tức khắc và điều đó làm Hoàng Dương rất phấn khởi - em đã có thể chia sẻ đam mê của mình đến với những người không có điều kiện. Đồng thời, em nhận ra rằng, các em học sinh hoàn toàn có đủ khả năng theo đuổi bộ môn này nếu có điều kiện.

Chính chuyến đi này đã cho Hoàng Dương nhiều suy nghĩ và cảm hứng về sự đối nghịch giữa "bức tranh" vùng miền: nông thôn và thành thị.

Ở một chuyến từ thiện khác đến trường dân tộc nội trú Quang Minh ở miền núi Sơn La, những suy nghĩ của Hoàng Dương càng trở nên sâu sắc. Đây là chuyến đi để lại cho em nhiều cảm xúc nhất.

Thứ nhất là vì đây là lần đầu tiên em được về tận nơi miền núi xa xôi, tách biệt khỏi thành thị. Tuy vậy, quan trọng hơn, đây cũng chính là chuyến đi giúp em nhận ra mình may mắn biết bao khi là một cậu bé được sinh ra và lớn lên ở thành phố.

Dựa trên cảm hứng có được, bài luận của Hoàng Dương gửi đại học Mỹ nói về những kỷ niệm cũ của em với người anh họ thời thơ ấu. Một người được sinh ra và lớn lên ở thành phố (Dương), còn người kia ở miền quê nghèo. Khi lớn lên, Dương nhận ra mình là người may mắn hơn khi có cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy, không bị thiếu thốn như người anh họ của em.

Từ đó, em kể về quá trình thực hiện ước mơ được nhìn thấy đất nước Việt Nam mà mọi trẻ em đều có cơ hội đến trường, được khám phả sở thích và bộc lộ tài năng của mình, không còn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Chàng trai tự nhận xét rằng, hồ sơ em có một điểm yếu là hơi thiếu điểm nhấn tuy nhiên, sự nhất quán trong đam mê Tin học và một trái tim ấm áp vì cộng đồng đã giúp Hoàng Dương ghi điểm.

"Các hoạt động xã hội giải thưởng, và bài luận của em đều liên quan mật thiết đến nhau tạo ra sự thống nhất của bộ hồ sơ. Bên cạnh đó, hồ sơ của em khá toàn diện về các mặt học thuật và hoạt động, trong đó nổi bật là tố chất lãnh đạo", Dương "bật mí".

Cảm hứng bài luận về nông thôn - thành thị giúp Dương ghi điểm với hội đồng tuyển sinh ĐH Mỹ.

Toán và Tin là hai môn học thế mạnh của chàng nam sinh chuyên tin này. Năm 2017, Dương đoạt Giải ba cuộc thi toán HOMC (Hà Nội mở rộng); Giải nhì cuộc thi toán giữa các thành phố ITOT và Hạng "Distinct" cuộc thi toán AMC Úc và Mỹ.

Năm 2018, em giành Giải ba cuộc thi toán cấp quận Ba Đình; Giải ba kỳ thi tin học trẻ cấp quận Ba Đình và Top 100 học sinh có điểm thi đầu vào cấp 3 cao nhất thành phố. Năm 2020, Dương nhận Giải khuyến khích cuộc thi tin học cấp thành phố. Em đạt 1510 điểm SAT và 106 điểm TOEFL,

Trong đợt Apply đầu tiên, Hoàng Dương đã nộp hồ sơ vào 6 trường đại học Mỹ. Khi nhận được thư chấp nhận kèm học bổng 4,3 tỷ đồng của đại học Case Western, cảm xúc đầu tiên của em là vỡ òa trong hạnh phúc vì nghĩ rằng bao nỗ lực của mình cũng được đền đáp xứng đáng. Em còn cảm thấy biết ơn gia đình và thầy cô đã giúp em từng bước để đến được đích.

Đối với Dương, được du học tại Mỹ đã là mong muốn từ bé. Em bắt đầu cuộc hành trình chinh phục nó từ cuối cấp 2 và xuyên suốt cấp 3. Trong suốt quá trình chuẩn bị, em đã vạch ra một kế hoạch và thời gian biểu rất cụ thể.

Từ đó, em luôn luôn có mục tiêu để phấn đấu, và phấn đấu cho đến khi đạt được mục đích. Em luôn cố gắng để lấp vào những chỗ còn trống trong bộ hồ sơ của mình để cuối cùng không phải tiếc nuối vì mình đã không nỗ lực.

Quá trình chuẩn bị hồ sơ giúp em tiếp cận và trải nghiệm rất nhiều với thế giới bên ngoài, giúp em hiểu được sâu hơn ý nghĩa của những việc mình làm.

Dương sẽ theo đuổi ngành Công nghệ thông tin.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, thách thức lớn nhất của Hoàng Dương là việc có được điểm chuẩn hóa tiếng Anh như mong muốn. "Ngay từ đầu, em không chú trọng đến việc học tiếng Anh lắm vì nghĩ rằng thời gian vẫn còn dài để mình ôn luyện.

Cùng với đó, nền tảng Tiếng Anh của em được cho là không tốt so với các bạn đồng trang lứa. Chính sự chủ quan và thiếu kinh nghiệm này đã khiến em gặp rắc rối khi dịch Covid-19 ập đến và các cuộc thi SAT lần lượt bị hủy. Cho đến khi chuẩn bị nộp hồ sơ, em mới đạt được điểm SAT đủ điểu kiện như mong muốn", Dương kể.

Chia sẻ về ngành học sắp tới tại Mỹ, Dương nói: "Việc áp dụng công nghệ thông tin vào đời sống là rất cần thiết. Em luôn muốn giải quyết mọi vấn đề khó khăn bằng số hóa và vì thế CNTT là ngành em chọn. Sau khi tốt nghiệp Mỹ, em hi vọng sẽ giúp được càng nhiều trẻ em khó khăn biết đến bộ môn này".

Hoàng Dương luôn mong rằng, sau này em có thể dùng sức ảnh hưởng của mình đưa bộ môn Tin học về những vùng khó khăn của đất nước, giúp những con người nơi đây tiếp xúc với thế giới bên ngoài và mở mang tầm mắt.

Theo Dân trí