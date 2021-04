Vợ trẻ sắp cưới của Phan Mạnh Quỳnh là ai?

Khánh Vy, vợ Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1994 tại Khánh Hoà, hiện đang kinh doanh online tại TP.HCM. Ngoài ra, Khánh Vy còn làm người mẫu tự do, từng xuất hiện trong MV của bạn trai, ca sĩ Đức Phúc, Only C.

Phan Mạnh Quỳnh và vợ trẻ kém 5 tuổi.

Cô từng tham gia cuộc thi "The Face" 2017 trên truyền hình nhưng rất tiếc người đẹp Khánh Hòa dừng chân khá sớm. Chính vì vậy cô bị xem là dựa hơi nhạc sĩ/ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Trước nhận xét này, chàng nhạc sĩ xứ Nghệ đã công khai bênh vực bạn gái: "Tôi yêu Vy như tiếng sét ái tình. Trước khi quen tôi, Vy cũng được biết tới qua một số hoạt động giải trí và có ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, cũng như cô ấy không coi tôi là ca sĩ thì với tôi, Vy không phải hot girl giống mọi người hay gọi".



Thực tế, trong giới trẻ Huỳnh Khánh Vy cũng có vị trí của riêng mình. Cô có gần 150 nghìn lượt người theo dõi trên trang cá nhân và trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến. 27 tuổi, Khánh Vy đã có cuộc sống vật chất đầy đủ. Cô độc lập về kinh tế, tự chủ mua nhà bằng tiền kinh doanh online của mình.

Huỳnh Khánh Vy từng the "The Face" 2017.

Nhờ nhan sắc cùng vóc dáng đẹp, Khánh Vy trở thành ngôi sao mạng xã hội, kinh doanh tốt để có thể sắm được đồ hiệu, đi du lịch. Hiện tại, khi kết hôn cùng Phan Mạnh Quỳnh, cuộc sống của Khánh Vy sẽ càng thay đổi hơn.

Họ dự đoán sẽ là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt với tài năng của Phan Mạnh Quỳnh cùng nhan sắc tươi trẻ ăn ảnh của Khánh Vy. Lễ cưới của chàng ca sĩ xứ Nghệ sĩ được tổ chức vào 16 -17/4 tới đây.

Vẻ đẹp đúng kiểu "hot girl" của vợ Phan Mạnh Quỳnh

Đỗ Quyên (th)