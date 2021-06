Tròn 2 năm ly hôn, Song Joong Ki-Song Hye Kyo có sự nghiệp lên như 'diều gặp gió'

Ngày 27/6/2019, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Song Joong Ki đã đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo lên Tòa án gia đình Seoul. Cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" khiến người hâm mộ bàng hoàng khi tuyên bố chia tay sau hai năm bên nhau, bất chấp việc nhiều người từng cho rằng họ chính là một trong những cặp đôi đẹp nhất trong K-biz.

Tròn hai năm sau vụ ly hôn chấn động, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo cùng thăng hoa trong sự nghiệp với những sản phẩm mới.

Kể từ khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên "Ngôi nhà hạnh phúc" là gương mặt được hàng loạt tạp chí thời trang, nhãn hàng nổi tiếng săn đón. Ở tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn gây thương nhớ bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, cuốn hút. Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô thậm chí còn mặn mà, quyến rũ hơn từ khi chia tay.

Hiện tại, Song Hye Kyo đang tất bật với dự án mới có tên Now, We Are Breaking Up - bộ phim dự kiến lên sóng vào cuối năm nay. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ liên tục gửi các xe quà tặng, cà phê và đồ ăn đến phim trường để ủng hộ sự trở lại của nữ diễn viên họ Song. Đây chính là yếu tố khiến netizen dự đoán Now, We Are Breaking Up sẽ thắng lớn vì dù chưa lên sóng nhưng từ khóa phim ngày ngày đều xuất hiện trên top search của Naver.

Không chịu thua kém tình cũ, tên tuổi của Song Joong Ki thời gian qua cũng phủ sóng làng giải trí Hàn. Đầu năm nay, phim điện ảnh Space Sweepers do Song Joong Ki thủ vai chính đã đứng vị trí #1 trong 28 nước trên thế giới, đồng thời phát sóng tại 190 quốc gia trên Netflix. Ngay sau đó, tài tử sinh năm 1985 tiếp tục gây sốt với "bom tấn" hành động mang tên Vicenzo. Cũng sau bộ phim này, Song Joong Ki được fans nhiệt tình ghép đôi với bạn diễn nữ Jeon Yeo Bin nhờ sự kết hợp ăn ý trong diễn xuất.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo bắt đầu hẹn hò từ khi đóng cặp trong Hậu duệ mặt trời - bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 3 năm vắng bóng và cũng là tác phẩm đưa tên tuổi của Song Joong Ki vụt lên hàng sao sáng không chỉ tại Hàn Quốc mà còn vươn xa khắp các nước châu Á.

Sau đó, cặp đôi nổi tiếng chính thức về chung nhà sau "đám cưới thế kỉ" vào năm 2017 và thường xuyên dành cho nhau những lời có cánh. Vì vậy, vụ ly hôn của Song - Song năm 2019 đã khiến rất nhiều người hâm mộ sửng sốt, gây chấn động cả làng giải trí Hàn Quốc.

Theo Tiền phong