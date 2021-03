Tranh cãi gay gắt việc MC Thành Trung "phân biệt vùng miền" sau chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng

Trên trang cá nhân, MC Thành Trung bày tỏ sự bức xúc khi cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị thương nặng do pha va chạm với hậu vệ Ngô Hoàng Thịnh. Nam MC viết: "Đến bao giờ các bạn cầu thủ Nghệ An mới bớt đi sự quyết liệt thái quá trên sân bóng chuyên nghiệp. Buồn thật sự, vì Hùng Dũng không chỉ là một cầu thủ của Hà Nội mà còn là niềm hi vọng của bóng đá Việt Nam ở mọi sân chơi . Chỉ biết nói là thương em, mong em mau quay trở lại với sân cỏ trong thời gian sớm nhất".

Ngoài thể hiện sự xót xa, MC Thành Trung còn đưa ra một cái tên thay thế Đỗ Hùng Dũng lúc cần thiết: "Lúc này Hải Huy với 1 chấn thương tương tự cách đây gần 1 năm, sẽ là động lực và tấm gương cho Hùng Dũng để có niềm tin và nguôi ngoai sự đau đớn. Cũng là lúc ông Park nên nghĩ tới Hải Huy cho chính vị trí mà Hùng Dũng để lại ở đội tuyển Việt Nam".

Không chỉ vậy, Thành Trung còn giải thích anh không hề phân biệt vùng miền: "Không phải là phân biệt vùng miền đâu mọi người nhé, vì đâu cũng là một Việt Nam mà thôi. Nhưng quyết liệt quá mức là một tính cách đặc trưng của các cầu thủ Nghê An, dù không phải là tất cả nhưng hầu hết nhưng cầu thủ đá rắn nhất bóng đá Việt Nam bao năm nay vẫn luôn là người Nghệ An, mọi người ai cũng có thể kiểm chứng điều tôi nói".

MC Thành Trung thể hiện sự bức xúc khi cầu thủ Đỗ Hùng Dũng bị thương sau va chạm với hậu vệ Ngô Hoàng Thịnh.

Ngay lập tức chia sẻ của MC Thành Trung đã nảy ra nhiều tranh cãi. Nhiều người đã bày tỏ trên trang cá nhân của anh về việc "không phân biệt vùng miền" này. Một người bình luận ngắn gọn: "Là người nổi tiếng mà phân biệt vùng miền vơ đũa cả nắm".

Một người khác lại viết: "Lớn hết rồi, tự chịu trách nhiệm với hành vi của bản thận được hết rồi. Người nào làm người đó chịu không được phân biệt Nghệ An hay Hà Nội bạn nhé".

Có người chia sẻ dài dòng hơn: "Là một người hâm mộ bóng đá, ai cũng thương cho Hùng Dũng. Nhưng người xứ Nghệ với bao truyền thống tốt đẹp đâu có tội tình gì. Biết bao nhiêu cầu thủ xứ Nghệ đã làm nên tên tuổi của bóng đá Việt Nam. Nhiệt huyết trên sân cỏ, cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, máu yêu nước, yêu dân tộc, quê hương đã in vào tim mỗi người dân xứ Nghệ nói chung và cầu thủ nói riêng.

Trong bóng đá, đôi khi có những cầu thủ không giữ được cái đầu lạnh, có những pha vào bóng quyết liệt thái quá. Nhưng đó không phải là tất cả. Hãy xem đội Sông Lam đang thi đấu, hay các cầu thủ xứ Nghệ thi đấu ở những câu lạc bộ khác như Công Phượng, Văn Kiên, Khắc Ngọc....họ đâu có tội tình gì! Vậy là, hễ có 1 hoặc 2 trường hợp như vậy, chúng ta lại quy chụp cho 1 miền quê với cả triệu dân, cả ngàn thế hệ cha anh".

Hiện tại, bài viết của MC Thành Trung có hàng nghìn lượt bình luận trái chiều. Người đồng quan điểm với anh, người trái quan điểm và người góp ý nam MC nên chỉnh sửa lại bài viết.

Đỗ Quyên (th)