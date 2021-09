Tranh cãi dữ dội việc chứng minh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng bằng cách công bố toàn bộ sao kê của Trấn Thành

Chỉ đăng sao kê chưa đầy 30 phút, MC Trấn Thành đã nhận được hơn 200 nghìn lượt yêu thích trên trang cá nhân và gây bão mạng xã hội khi tuyên bố đăng toàn bộ. Anh cho biết trong suốt thời gian qua, bản thân đã làm việc với ngân hàng để đưa ra những sao kê tiền từ thiện một cách chi tiết nhất. Và hôm nay, Trấn Thành đã đăng tải tất cả để làm rõ mọi chuyện nhằm chứng minh anh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng tiền từ thiện.

MC Trấn Thành vừa đăng sao kê tiền từ thiện, vừa ghi rõ các khoản mà anh đã chi.

Tròng bài thông báo sao kê tiền từ thiện này, MC Trấn Thành cũng thừa nhận anh không chuyên nghiệp khi làm từ thiện. Anh nói: "Xin thừa nhận Thành không phải một nhà làm từ thiện chuyên nghiệp. Thành chỉ làm từ thiện từ cái tâm nên đôi khi không tránh khỏi những cách giải quyết gây tranh cãi.

Ngay từ đầu, Trấn Thành thật sự rất muốn đi ra miền Trung để giao tận tay cho bà con. Nhưng vì lúc đó, đoàn phim "Bố già" đang quay, Trấn Thành không thể bỏ dở cả ê-kíp để đi được. Tuy nhiên, hậu quả của bão lũ ngày càng dữ dội, hình ảnh thương tâm mỗi lúc một nhiều. Bản thân Thành quá xót xa và hiểu: Cứu người như cứu hoả, nên đã gửi số tiền này cho nghệ sĩ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương - mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vì trong thời điểm đó, họ là những người trực tiếp đi hỗ trợ người dân ở vùng tâm bão và họ cũng là những người Thành hoàn toàn tin tưởng".

MC Trấn Thành cũng nói lý do anh sao kê là để cho khán giả yêu thương yên tâm về mình. "Tôi chọn sao kê là vì muốn gửi đến toàn thể những khán giả đã yêu thương Trấn Thành một câu trả lời thỏa đáng khi đã đặt niềm tin nơi tôi, chứ không theo yêu cầu của một cá nhân nào cả".

Anh cũng tuyên bố sẽ đưa ra pháp luật với những cá nhân đã xâm hại danh dự vu khống uy tín của mình. "Riêng đối với các đối tượng vu khống, thóa mạ, bôi nhọ hình ảnh, khủng bố tin nhắn đến tôi và gia đình tôi những ngày qua thì Trấn Thành xin nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho mình. Cụ thể là tôi đã cùng ê-kip thống kê các tất cả các thiệt hại từ việc vu khống - mạt sát - xúc phạm danh dự tôi từ các youtuber, tổ chức và cá nhân để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng".

Trước sự rõ ràng của MC Trấn Thành, nhiều fan đã vào chia sẻ. Một độc giả có tên Cao Trịnh Thùy Trang đã viết: "Mấy ông mấy bà bớt bớt lại. Lúc người ta im lặng không nói thì yêu cầu chỉ cần sao kê. Giờ sao kê up lên vẫn có thành phần yêu cầu cơ quan chức năng nọ kia chứ chụp sao kê như vậy không chứng minh được điều gì. Không hiểu phải sao cho vừa lòng các anh chị".

MC Trấn Thành quyết làm rõ vụ "ăn chặn" 120 tỷ đồng tiền từ thiện. Anh cũng nói sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Một fan khác thì ủng hộ: "Nhà em 2 phe nhưng mãi thương và tin tưởng Trấn Thành. Nghiệp ai nấy chịu. Khẩu nghiệp quật người ta sớm thôi. Mãi Yêu".

Một độc giả có tên Lan Lan: "Mình còn nhớ đợt lũ năm ngoái Trấn Thành bận làm phim. Chúng nó kéo nhau vào Facebook chửi Trấn Thành hỏi tại sao dân khổ như vậy mà không quyên góp từ thiện. Cuối cùng ông mới phải đứng ra kêu gọi. Xong giờ chúng nó lại chửi biết không làm từ thiện được còn đứng ra kêu gọi,…Đúng là cái lưỡi không xương".

Tuy nhiên cũng có nhiều bình luận cảm thấy sao kê tiền từ thiện của Trấn Thành không đáng tin. Cụ thể, đã có những bình luận phản pháo như: "Không tin cái này lắm. Sao lạ cái là sao kê lại bị trắng hết cột số dư ta? Cái này là bản xuất file excel rồi bị chỉnh sửa tay rồi" hoặc "Có ai thấy sao kê ngày 6/9/2021 mà sao giấy cũ xong bẩn bẩn thế nhở? mà Vietcombank là 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam".

Riêng fan trung gian thì ở thế "đứng giữa": "Bảng sao kê này đúng ra là làm sớm ngay từ đầu, chứ không phải giờ mới làm".

Trước đó, nói về việc sao kê tiền từ thiện, chuyên gia truyền thông cũng trả lời Gia đình&Xã hội, anh cho rằng khi mọi việc bị đẩy đi quá xa thì nghệ sĩ làm gì cũng không đúng. "Vấn đề đi quá xa khi nghệ sĩ nhất định không sao kê và đưa ra đủ mọi lý do. Khi đưa ra lý do thì dư luận vin vào lý do đó để cho rằng nghệ sĩ đã sai, làm ẩu, làm gian. Nên nếu bây giờ có làm gì thì dư luận cũng không tin, họ sẽ nói nghệ sĩ có từng đó thời gian để tẩu tán, biến hoá,...", anh nói.

Hiện sự việc MC Trấn Thành đăng toàn bộ sao kê tiền từ thiện chứng minh không "ăn chặn" 120 tỷ đồng vẫn được dư luận tranh cãi. Người khen, kẻ chê, người trung gian thì tiếc nuối "giá" anh làm việc này sớm hơn thì đã không có chuyện ồn ào.

Đỗ Quyên (th)