Tình trẻ của chồng cũ Lệ Quyên chăm du lịch quê hương

Khách sạn được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch, các di tích lịch sử nổi tiếng như chùa Tây An, chua Hang, lăng Thoại Ngọc Hầu hay miếu Bà Chúa Xứ... rất thuận tiện cho du khách tham quan. Cẩm Đan khoe sắc vóc nuột nà, thân hình nóng bỏng ở bể bơi vô cực. Đến đây vào mùa lúa chín vàng là lý tưởng nhất nhưng nếu vào lúc lúa đang xanh mướt như người đẹp An Giang thì vẫn có những pô ảnh "nghìn like".