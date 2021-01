Tiết lộ bí mật ít biết về danh xưng "giáo sư" của Đinh Tiến Dũng - người sắp dẫn chương trình "Ai là triệu phú"

Theo ban tổ chức chương trình, Đinh Tiến Dũng sẽ xuất hiện ngay ở số đầu tiên của Ai là triệu phú phát sóng vào 20h30 ngày 5/1 trên VTV3. Đây là gương mặt đã được nhóm sản xuất của VTV3 và các chuyên gia Sony Pictures - đơn vị nắm bản quyền phiên bản gốc Who Wants To Be A Millionaire "chọn mặt gửi vàng" sau đợt casting gần nhất.

Đinh Tiến Dũng trong hậu trường ghi hình "Ai là triệu phú" năm 2021.

Trên fanpage chương trình, Đinh Tiến Dũng bày tỏ: "Năm mới mình nhận việc mới. Hỏi đáp ra tiếng cười mãi rồi, giờ chơi hỏi đáp mà ra tiền. Ông bà nào thích làm triệu phú thì gặp mình. Tối 5/1 này mình lên sóng, xin hé lộ là người chơi đầu tiên của mình cực cực thú vị, còn đến được câu bao nhiêu thì cả nhà xem mới biết".



Anh cũng cho biết thêm: "Để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình, tôi phải xem đi xem lại các tập phát sóng trước của những người tiền nhiệm để học hỏi. Tuy nhiên, bản thân tôi nhận thấy mình cũng có nhiều lợi thế hơn hai người tiền nhiệm vì trẻ hơn anh Lại Văn Sâm và nhiều tóc hơn anh Phan Đăng", Đinh Tiến Dũng hài hước nói.

Một tập trong chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay".

Thông tin này khiến khán giả không khỏi háo hức bởi "Giáo sư Cù Trọng Xoay" vốn nổi tiếng với khiếu hài hước của mình.



Cách đây ít năm, Đinh Tiến Dũng từng nổi tiếng với tên gọi "Giáo sư Cù Trọng Xoay" là nhân vật truyền hình trong chuyên mục "Hỏi xoáy đáp xoay" - một tiết mục nhỏ thuộc chương trình Thư giãn cuối tuần của VTV3.



Nhân vật "Giáo sư Cù Trọng Xoay" trong chương trình có nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi do MC Trần Xoáy (Xuân Bắc thủ vai) đưa ra. Các câu hỏi được giới thiệu là do các khán giả truyền hình gửi về. Nhân vật "Cù Trọng Xoay" được giới thiệu từng tốt nghiệp Đại học Bôn Ba và có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực khác nhau.

Xuyên suốt chương trình, "Cù Trọng Xoay" được thể hiện là một giáo sư uyên bác và hài hước. Tuy nhiên câu trả lời anh đưa ra mang tính dí dỏm và lầy lội nhiều hơn là kiến thức thật sự.

Nhân vật "Giáo sư Cù Trọng Xoay" từng được thể hiện bởi Đinh Tiến Dũng. Vì đóng vai xuyên suốt chương trình trong nhiều số phát sóng nên không ít người lầm tưởng ngoài đời, Đinh Tiến Dũng tên Cù Trọng Xoay và là giáo sư thật!

Đinh Tiến Dũng khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo cùng ca sĩ Phương Linh

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, từng theo học và tốt nghiệp Khóa 44 ngành Cây trồng trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Trường nay đổi tên thành Học viện Nông nghiệp Việt Nam.



Trong thời gian học, Đinh Tiến Dũng có thành tích học tập xuất sắc và từng giữ các chức vụ như: Chủ tịch Hội sinh viên khoa Nông học, Chủ tịch Hội sinh viên trường Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, anh đi theo ngành công tác thanh niên, công tác tại Trung ương đoàn.

Anh kết hôn cùng MC Hồng Nga vào năm 2013

Sau khi rời Trung ương Đoàn, Đinh Tiến Dũng về làm tại Đại học FPT với vai trò Trưởng phòng Công tác sinh viên trong 2 năm. "Giáo sư Cù Trọng Xoay" chính là người đưa ý tưởng giảng dạy bắt buộc môn võ Vovinam cho sinh viên FPT. Sau đó, Đinh Tiến Dũng chuyển sang giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT.



Năm 2015, Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Giám đốc Sáng tạo (Creative Director) cho Truyền hình FPT, thuộc FPT Telecom. Trước đó, "giáo sư Cù Trọng Xoay" từng có một thời gian nghỉ việc tại FPT. Sau khi thông tin học vấn được công bố, nhiều người vô cùng bất ngờ và ngợi khen Đinh Tiến Dũng tài năng, có thể làm tốt cả công việc tay trái và tay phải. Được biết vị "giáo sư" này cũng tham gia viết kịch bản Táo quân mỗi năm.

Ngoài làm vị giáo sư "Cù Trọng Xoay", Đinh Tiến Dũng cũng từng tham gia gameshow âm nhạc "Cặp đôi hoàn hảo" và hát cùng ca sĩ Phương Linh. Tại chương trình này, anh cũng ghi dấu ấn bởi giọng hát truyền cảm, đầm ấm của mình.

Khoảnh khắc giản dị của "GS Xoay"

Nhận dẫn "Ai là triệu phú", ê-kíp sản xuất chương trình hy vọng, với tài ăn nói, sự thông minh, dí dỏm và vốn kiến thức của mình, "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng sẽ mang lại một luồng gió mới cho chương trình sau gần 16 năm phát sóng.



Hiện tại, ở tuổi U40, “Giáo sư Xoay” năm nào khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên người vợ trẻ đẹp là MC Hồng Nga và hai người con.



K.N (th)