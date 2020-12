Tài tử Nhật đột tử ở tuổi 43

Tờ NHK đưa tin, ngày 6/12, khi tham gia một buổi biểu diễn tại thành phố Awa, tỉnh Tokushima, nam ca sĩ, diễn viên Yûzô Imai bị ngã quỵ, bất tỉnh. Sau đó, anh được đưa đi khám và bác sĩ không phát hiện có dấu hiệu nào nguy hiểm. Tuy nhiên, tới 21/12, anh bất ngờ bị xuất huyết não, rồi qua đời.

Theo tờ News, hôm 21/12 Yûzô Imai đang sinh hoạt bình thường, bất ngờ cảm thấy mệt. Khi vào viện, anh được chẩn đoán xuất huyết não. Tài tử qua đời ngay sau đó, khiến gia đình rất sốc. Tang lễ của tài tử được gia đình tổ chức long trọng cuối tuần trước.

Yûzô Imai được yêu thích vì sự hài hước, vui vẻ.

Bài đăng cuối cùng của Yûzô Imai là 6 ngày trước khi anh qua đời. Trên trang cá nhân, anh đăng một bức ảnh rùng rợn. Trong ảnh, đôi mắt của Imai Yuzo đỏ ngầu, khiến mọi người sợ hãi. Tài tử lo rằng anh bị đau mắt đỏ và nói không muốn đi tiêm vì sợ đau.

Khi còn hoạt động trong showbiz, Yûzô Imai nổi tiếng và được khán giả yêu mến vì hình ảnh đầy lạc quan, nhiệt huyết. Bạn bè nhận xét anh là một người vui tính, thích cười và thường mang lại niềm vui cho người khác.

Hay tin tài tử qua đời, nhiều fan để lại lời nhắn trên trang cá nhân của anh: "Mong anh bình yên và vẫn sẽ hát những ca khúc thật ý nghĩa nơi thiên đường".

Yûzô Imai được trẻ nhỏ mến mộ.

Yûzô Imai năm nay 43 tuổi, người gốc thành phố Miyoshi, Tokushima. Anh là diễn viên, ca sĩ được yêu thích. Tài tử đóng nhiều phim như Pecoross' Mother and Her Days (2013), Banana, Gloves and Whale Shark (2013) hay Homeroom on the Beachside (2008)...

Theo Ngôi sao